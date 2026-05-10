  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Франция
  4. Тулуза - Лион. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 10.05.2026
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тулуза - Лион. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 10.05.2026

Франция

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Тулузой" и "Лионом" в рамках чемпионата Франции

Тулуза - Лион. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 10.05.2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 2025/26. 33-й тур

10 мая 22:00. Тулуза. "Муниципальный стадион"

Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 5

В рамках 33-го тура чемпионата Франции "Лион" с Романом Яремчуком, продолжающий борьбу за третье место в турнирной таблице, сыграет на выезде против "Тулузы", которая гарантированно завершит этот сезон не ниже 12-го места.

Содержание

Новости "Тулузы"

Недавно стало известно, что главный тренер "Тулузы" Карлес Мартинес покинет команду по окончании этого сезона, поэтому следующий матч против "Лиона" станет для него прощальным перед местной публикой. Конечно же, игроки "фиолетовых" постараются приложить максимум усилий, чтоб этот поединок запомнился испанскому специалисту.

В прошлом туре Лиги 1 "Тулуза" одержала непростую выездную победу над обессиленным "Страсбуром" (1:2), таким образом прервав свою пятиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах (4 поражения и 1 ничья).

Новости "Лиона"

Команда Паулу Фонсеки является главным фаворитом в борьбе за третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, которое позволит ей напрямую попасть в основной этап Лиги чемпионов в следующем сезоне. Но стоит отметить, что на него также претендуют "Лилль", "Ренн" и "Монако".

После серии неудачных результатов "ткачи" наконец вернулись на победный путь, одержав четыре победы подряд. В последних матчах Лиги 1 "Лиону" удалось одолеть "Лорьян" (2:0), "ПСЖ" (1:2), "Осер" (3:2) и "Ренн" (4:2).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки
1 Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен 31 22 4 5 70-27 70
2 Ланс Ланс 32 21 4 7 62-33 67
3 Лион Лион 32 18 6 8 52-34 60
4 Лилль Лилль 32 17 7 8 51-35 58
5 Ренн Ренн 32 16 8 8 56-46 56
6 Монако Монако 32 16 6 10 56-48 54
7 Марсель Марсель 32 16 5 11 59-44 53
8 Страсбур Страсбур 31 13 7 11 50-41 46
9 Лорьян Лорьян 32 10 12 10 44-49 42
10 Тулуза Тулуза 32 11 8 13 45-45 41
11 ФК Париж ФК Париж 32 10 11 11 44-47 41
12 Брест Брест 31 10 8 13 41-51 38
13 Анже Анже 32 9 7 16 27-46 34
14 Гавр Гавр 32 6 14 12 30-43 32
15 Ницца Ницца 32 7 10 15 36-58 31
16 Осер Осер 32 6 10 16 30-43 28
17 Нант Нант 33 5 8 20 29-52 23
18 Метц Метц 32 3 7 22 32-72 16

Личные встречи

05.10.25 Л1 "Лион" — "Тулуза" 1:2

18.01.25 Л1 "Лион" — "Тулуза" 0:0

29.09.24 Л1 "Тулуза" — "Лион" 1:2

15.03.24 Л1 "Тулуза" — "Лион" 2:3

10.12.23 Л1 "Лион" — "Тулуза" 3:0

Цифры и факты

  • "Тулуза" одержала лишь две победы в 8 последних домашних матчах Лиги 1 (3 ничьи и 3 поражения);
  • Беспроигрышная серия "Лиона" в чемпионате Франции продолжается уже пять игр подряд (4 победы и 1 ничья);
  • В первом круге этого сезона Лиги 1 "Тулуза" обыграла "Лион" (1:2) впервые с августа 2014 года.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В этом матче "Тулуза" не сможет рассчитывать на травмированных Абу Фрэнсиса, Рафика Мессали, Франка Магри, а также дисквалифицированного Марио Сауэра. В свою очередь, за "Лион" не сыграют Реми Имбер, Орель Мангаля и Таннер Тессманн.

"Тулуза", 3-4-2-1: Рест — Николайсен, Крессвелл, Маккензи — Метали, Демба, Кассерес, Деннум — Гбохо, Идальго — Эмерсонн

"Лион", 4-2-3-1: Грейф — Абнер Винисиус, Ниакате, Мата, Мейтленд-Найлс — Мера, Мортон — Морейра, Толиссо, Эндрик — Яремчук

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу "Тулуза" - "Ліон"
Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

GGbet
4.33
3.85
1.79
Узнать больше

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч "Тулуза" - "Лион": победа "Тулузы" — 4.33; ничья — 3.85; победа "Лиона" — 1.79. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между "Тулузой" и "Лионом" от UA-Футбол

ТБ 2,5 — 1,70. Учитывая статистику последних матчей "Тулузы" и "Лиона", а также историю их очных встреч, мы полагаем, что в этом матче они забьют в общей сложности три гола.

21+
РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Мец - Лорьян. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 10.05.2026
yellow-arrow
ПСЖ - Брест. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 10.05.2026
yellow-arrow
Ланс - Нант. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 08.05.2026
Роман Яремчук Лион Лига 1 Тулуза Паулу Фонсека прогноз UA-Футбол Чемпионат Франции Прогнозы Карлес Мартинес
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости