Тулуза - Лион. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 10.05.2026

Лига 1, 2025/26. 33-й тур

10 мая 22:00. Тулуза. "Муниципальный стадион"

Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 5

В рамках 33-го тура чемпионата Франции "Лион" с Романом Яремчуком, продолжающий борьбу за третье место в турнирной таблице, сыграет на выезде против "Тулузы", которая гарантированно завершит этот сезон не ниже 12-го места.

Новости "Тулузы"

Недавно стало известно, что главный тренер "Тулузы" Карлес Мартинес покинет команду по окончании этого сезона, поэтому следующий матч против "Лиона" станет для него прощальным перед местной публикой. Конечно же, игроки "фиолетовых" постараются приложить максимум усилий, чтоб этот поединок запомнился испанскому специалисту.

В прошлом туре Лиги 1 "Тулуза" одержала непростую выездную победу над обессиленным "Страсбуром" (1:2), таким образом прервав свою пятиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах (4 поражения и 1 ничья).

Новости "Лиона"

Команда Паулу Фонсеки является главным фаворитом в борьбе за третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, которое позволит ей напрямую попасть в основной этап Лиги чемпионов в следующем сезоне. Но стоит отметить, что на него также претендуют "Лилль", "Ренн" и "Монако".

После серии неудачных результатов "ткачи" наконец вернулись на победный путь, одержав четыре победы подряд. В последних матчах Лиги 1 "Лиону" удалось одолеть "Лорьян" (2:0), "ПСЖ" (1:2), "Осер" (3:2) и "Ренн" (4:2).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Пари Сен-Жермен 31 22 4 5 70-27 70 2 Ланс 32 21 4 7 62-33 67 3 Лион 32 18 6 8 52-34 60 4 Лилль 32 17 7 8 51-35 58 5 Ренн 32 16 8 8 56-46 56 6 Монако 32 16 6 10 56-48 54 7 Марсель 32 16 5 11 59-44 53 8 Страсбур 31 13 7 11 50-41 46 9 Лорьян 32 10 12 10 44-49 42 10 Тулуза 32 11 8 13 45-45 41 11 ФК Париж 32 10 11 11 44-47 41 12 Брест 31 10 8 13 41-51 38 13 Анже 32 9 7 16 27-46 34 14 Гавр 32 6 14 12 30-43 32 15 Ницца 32 7 10 15 36-58 31 16 Осер 32 6 10 16 30-43 28 17 Нант 33 5 8 20 29-52 23 18 Метц 32 3 7 22 32-72 16

Личные встречи

05.10.25 Л1 "Лион" — "Тулуза" 1:2

18.01.25 Л1 "Лион" — "Тулуза" 0:0

29.09.24 Л1 "Тулуза" — "Лион" 1:2

15.03.24 Л1 "Тулуза" — "Лион" 2:3

10.12.23 Л1 "Лион" — "Тулуза" 3:0

Цифры и факты

"Тулуза" одержала лишь две победы в 8 последних домашних матчах Лиги 1 (3 ничьи и 3 поражения);

Беспроигрышная серия "Лиона" в чемпионате Франции продолжается уже пять игр подряд (4 победы и 1 ничья);

В первом круге этого сезона Лиги 1 "Тулуза" обыграла "Лион" (1:2) впервые с августа 2014 года.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В этом матче "Тулуза" не сможет рассчитывать на травмированных Абу Фрэнсиса, Рафика Мессали, Франка Магри, а также дисквалифицированного Марио Сауэра. В свою очередь, за "Лион" не сыграют Реми Имбер, Орель Мангаля и Таннер Тессманн.

"Тулуза", 3-4-2-1: Рест — Николайсен, Крессвелл, Маккензи — Метали, Демба, Кассерес, Деннум — Гбохо, Идальго — Эмерсонн

"Лион", 4-2-3-1: Грейф — Абнер Винисиус, Ниакате, Мата, Мейтленд-Найлс — Мера, Мортон — Морейра, Толиссо, Эндрик — Яремчук

Прогноз на матч между "Тулузой" и "Лионом" от UA-Футбол

ТБ 2,5 — 1,70. Учитывая статистику последних матчей "Тулузы" и "Лиона", а также историю их очных встреч, мы полагаем, что в этом матче они забьют в общей сложности три гола.

