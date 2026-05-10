Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ - Брест. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 10.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "ПСЖ" и "Брестом" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1, 2025/26. 33-й тур
10 мая 22:00. Париж. "Парк де Пренс"
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4
В рамках 33-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" сыграет с "Брестом". На этой неделе парижанам не удастся официально завоевать чемпионский титул, однако победа над немотивированными бретонцами приблизит их к этой цели.
Новости "ПСЖ"
В прошлом туре "ПСЖ", сыграв полурезервным составом, упустил очки в домашнем матче с "Лорьяном" (2:2). Зато им удалось сберечь силы ключевых игроков команды к противостоянию в Лиге чемпионов против мюнхенской "Баварии" и выйти в финал самого престижного еврокубкового турнира второй раз подряд. В конце мая парижане будут защищать титул в Будапеште против лондонского "Арсенала", а до этого они еще сыграют три матча в Лиге 1.
Ожидается, что главный тренер "красно-синих" Луис Энрике прибегнет к ротации в этом поединке, поэтому, скорее всего, мы снова увидим украинского центрального защитника Илью Забарного в стартовом составе.
Новости "Бреста"
Для команды Эрика Руа этот и остальные матчи чемпионата Франции, которые осталось сыграть в этом сезоне, уже не имеют никакого турнирного значения, ведь "пираты" больше не претендуют на зону еврокубков и гарантированно сыграют в следующем сезоне в Лиге 1.
В последних шести матчах "Брест" не одержал ни одной победы (4 поражения и 2 ничьи), поэтому их единственной мотивацией до конца сезона будет желание закончить сезон на мажорной ноте.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Пари Сен-Жермен
|31
|22
|4
|5
|70-27
|70
|2
|Ланс
|32
|21
|4
|7
|62-33
|67
|3
|Лион
|32
|18
|6
|8
|52-34
|60
|4
|Лилль
|32
|17
|7
|8
|51-35
|58
|5
|Ренн
|32
|16
|8
|8
|56-46
|56
|6
|Монако
|32
|16
|6
|10
|56-48
|54
|7
|Марсель
|32
|16
|5
|11
|59-44
|53
|8
|Страсбур
|31
|13
|7
|11
|50-41
|46
|9
|Лорьян
|32
|10
|12
|10
|44-49
|42
|10
|Тулуза
|32
|11
|8
|13
|45-45
|41
|11
|ФК Париж
|32
|10
|11
|11
|44-47
|41
|12
|Брест
|31
|10
|8
|13
|41-51
|38
|13
|Анже
|32
|9
|7
|16
|27-46
|34
|14
|Гавр
|32
|6
|14
|12
|30-43
|32
|15
|Ницца
|32
|7
|10
|15
|36-58
|31
|16
|Осер
|32
|6
|10
|16
|30-43
|28
|17
|Нант
|33
|5
|8
|20
|29-52
|23
|18
|Метц
|32
|3
|7
|22
|32-72
|16
Личные встречи
25.10.25 Л1 "Брест" — "ПСЖ" 0:3
19.02.25 ЛЧ "ПСЖ" — "Брест" 7:0
11.02.25 ЛЧ "Брест" — "ПСЖ" 0:3
01.02.25 Л1 "Брест" — "ПСЖ" 2:5
14.09.24 Л1 "ПСЖ" — "Брест" 3:1
Цифры и факты
- "ПСЖ" выиграл каждый из 6 последних матчей против "Бреста" во всех турнирах;
- "Брест" не выиграл ни одного из 6 последних матчей в Лиге 1 (4 поражения и 2 ничьи);
- В каждом из 9 последних матчей между этими командами было забито не менее 3 голов.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
На данный момент в лазарете "ПСЖ" находятся Люка Шевалье, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Кентен Нджанту и Уоррен Заир-Эмери. Тогда как у "Бреста" будут отсутствовать травмированные Брэдли Локо и Сумаила Кулибали, а также дисквалифицированный Кенни Лала.
"ПСЖ", 4-3-3: Марин — Эрнандес, Бералдо, Забарный, Маюлу — Дро, Руис, Ли Кан Ин — Барколя, Рамуш, Мбайе
"Брест", 4-2-3-1: Кудер — Гиндо, Диас-Жуниор, Шардонне, Зогбе — Маньетти, Шотар — Лабо, Думбия, Дель Кастильо — Ажорк
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "ПСЖ" и "Брестом" от UA-Футбол
Ф1 (-1,5) — 1,50. Мы считаем, что в этом матче "Пари Сен-Жермен" сможет продолжить свою победную серию против "Бреста", поэтому ожидаем победы парижан с разницей в два гола.
21+
РЕКЛАМА
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- "Его карьера уже завершена". Журналист Sky Sports шокировал заявлением о Мудрике
- Только одно слово: Ярмоленко эмоционально отреагировал на потерю очков в Черкассах
- "Это хитрости, к которым прибегает Пономарев": Костюк нашел причину ничьей в Черкассах
- Ланс - Нант. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 08.05.2026
- Трехочковый в сердце. Смотрим сочные ФОТО актрисы из Голливуда, пленившей сердце Луки Дончича
- Почти 5 млн долларов. Кто она – модель OnlyFans, на которую игрок Арсенала спустил состояние. ФОТО