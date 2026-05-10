ПСЖ - Брест. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 10.05.2026

Лига 1, 2025/26. 33-й тур

10 мая 22:00. Париж. "Парк де Пренс"

Главный судья: Жером Бризар (Франция)

В рамках 33-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" сыграет с "Брестом". На этой неделе парижанам не удастся официально завоевать чемпионский титул, однако победа над немотивированными бретонцами приблизит их к этой цели.

Новости "ПСЖ"

В прошлом туре "ПСЖ", сыграв полурезервным составом, упустил очки в домашнем матче с "Лорьяном" (2:2). Зато им удалось сберечь силы ключевых игроков команды к противостоянию в Лиге чемпионов против мюнхенской "Баварии" и выйти в финал самого престижного еврокубкового турнира второй раз подряд. В конце мая парижане будут защищать титул в Будапеште против лондонского "Арсенала", а до этого они еще сыграют три матча в Лиге 1.

Ожидается, что главный тренер "красно-синих" Луис Энрике прибегнет к ротации в этом поединке, поэтому, скорее всего, мы снова увидим украинского центрального защитника Илью Забарного в стартовом составе.

Новости "Бреста"

Для команды Эрика Руа этот и остальные матчи чемпионата Франции, которые осталось сыграть в этом сезоне, уже не имеют никакого турнирного значения, ведь "пираты" больше не претендуют на зону еврокубков и гарантированно сыграют в следующем сезоне в Лиге 1.

В последних шести матчах "Брест" не одержал ни одной победы (4 поражения и 2 ничьи), поэтому их единственной мотивацией до конца сезона будет желание закончить сезон на мажорной ноте.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Пари Сен-Жермен 31 22 4 5 70-27 70 2 Ланс 32 21 4 7 62-33 67 3 Лион 32 18 6 8 52-34 60 4 Лилль 32 17 7 8 51-35 58 5 Ренн 32 16 8 8 56-46 56 6 Монако 32 16 6 10 56-48 54 7 Марсель 32 16 5 11 59-44 53 8 Страсбур 31 13 7 11 50-41 46 9 Лорьян 32 10 12 10 44-49 42 10 Тулуза 32 11 8 13 45-45 41 11 ФК Париж 32 10 11 11 44-47 41 12 Брест 31 10 8 13 41-51 38 13 Анже 32 9 7 16 27-46 34 14 Гавр 32 6 14 12 30-43 32 15 Ницца 32 7 10 15 36-58 31 16 Осер 32 6 10 16 30-43 28 17 Нант 33 5 8 20 29-52 23 18 Метц 32 3 7 22 32-72 16

Личные встречи

25.10.25 Л1 "Брест" — "ПСЖ" 0:3

19.02.25 ЛЧ "ПСЖ" — "Брест" 7:0

11.02.25 ЛЧ "Брест" — "ПСЖ" 0:3

01.02.25 Л1 "Брест" — "ПСЖ" 2:5

14.09.24 Л1 "ПСЖ" — "Брест" 3:1

Цифры и факты

"ПСЖ" выиграл каждый из 6 последних матчей против "Бреста" во всех турнирах;

"Брест" не выиграл ни одного из 6 последних матчей в Лиге 1 (4 поражения и 2 ничьи);

В каждом из 9 последних матчей между этими командами было забито не менее 3 голов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

На данный момент в лазарете "ПСЖ" находятся Люка Шевалье, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Кентен Нджанту и Уоррен Заир-Эмери. Тогда как у "Бреста" будут отсутствовать травмированные Брэдли Локо и Сумаила Кулибали, а также дисквалифицированный Кенни Лала.

"ПСЖ", 4-3-3: Марин — Эрнандес, Бералдо, Забарный, Маюлу — Дро, Руис, Ли Кан Ин — Барколя, Рамуш, Мбайе

"Брест", 4-2-3-1: Кудер — Гиндо, Диас-Жуниор, Шардонне, Зогбе — Маньетти, Шотар — Лабо, Думбия, Дель Кастильо — Ажорк

Прогноз на матч между "ПСЖ" и "Брестом" от UA-Футбол

Ф1 (-1,5) — 1,50. Мы считаем, что в этом матче "Пари Сен-Жермен" сможет продолжить свою победную серию против "Бреста", поэтому ожидаем победы парижан с разницей в два гола.

