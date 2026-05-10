Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мец - Лорьян. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 10.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Мецом" и "Лорьяном" в рамках чемпионата Франции
UA-футбол
Лига 1, 2025/26. 33 тур.
10 мая. 22:00. Мец. “Стад Сен-Симфорьен”
“Мец” – “Лорьян"
Главный судья: Жереми Стина
Трансляция: MEGOGO Футбол 11
В 33-м туре Лиги 1 “Мец” принимает на своём поле “Стад Сен-Симфорьен”команду “Лорьян”. Этот матч для обеих команд превратился в формальность: вопросы о выживании или еврокубках уже решены (или упущены), и единственная мотивация - это завершить сезон на позитивной ноте и порадовать болельщиков.
Новости “Меца”
Вылет “Меца” был делом времени. “Мессинцы” не побеждали в Лиге 1 уже двадцать туров. Их последняя победа в чемпионате была ещё до ноябрьского окна на сборные. Последняя победа, если брать все турниры, была в рамках национального кубка в конце декабря. И уже шестнадцать матчей с тех пор “Мец” не знает побед.
Официально вылет из Лиги 1 “мессинцы” оформили в прошлом туре домашним поражением от “Монако” 1:2. “Мецу” нужна было только победа и команда даже открыла счёт в начале второго тайма. Но класс “Монако” сказался и несмотря на плохую игру, показанную монегасками, они сумели вырвать победу, забив решающий мяч в компенсированное время, на 90+1 минуте.
Оставшиеся матчи - дома с “Лорьяном” и в гостях с “Ниццей” для “Меца” уже формальность в этом сезоне, но команда, наверняка, захочет покинуть Лигу 1, показав в этих матчах хороший футбол и попытаться взять какие-то очки, а может на прощанье и одержать победу.
Новости “Лорьяна”
“Лорьян” обеспечил себе прописку в Лиге 1 на следующий сезон домашней победой над Марселем (2:0). Лорьян” очень хорошо сыграл в обороне, позволив сопернику нанести всего два удара в створ своих ворот. А сами “мерлузовые”, отбив стартовый натиск игроков “Марселя”, сумели выровнять игру и реализовали два свои момента. Вся игра провансальцев развалилась после второго пропущенного мяча, а игроки “Лорьяна” поймали кураж и остаток матча не подпускали соперника к своим воротам.
В следующем туре “мерлузовые” потеряли шансы на еврокубки, проиграв дома “Страсбуру” (2:3). Проиграли, выиграв первый тайм 2:0, но во втором гости совершили камбэк, причём забив два решающих мяча в компенсированное время, на 90+2 и 90+9 минутах.
Пропущенный матч прошлого тура “Лорьян” играл раскрепощено и смог сыграть в гостях с “ПСЖ” (2:2). Тут, конечно, надо учитывать, что Луис Энрике дал многим своим игрокам отдохнуть перед ответной игрой с “Баварией”. Но этим этим обстоятельством надо было суметь воспользоваться, что “мерлузовые” и сделали, увезя с “Парк де Пренс” одно очко.
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|31
|22
|4
|5
|70-27
|70
|2
|32
|21
|4
|7
|62-33
|67
|3
|32
|18
|6
|8
|52-34
|60
|4
|32
|17
|7
|8
|51-35
|58
|5
|32
|16
|8
|8
|56-46
|56
|6
|32
|16
|6
|10
|56-48
|54
|7
|32
|16
|5
|11
|59-44
|53
|8
|31
|13
|7
|11
|50-41
|46
|9
|32
|10
|12
|10
|44-49
|42
|10
|32
|11
|8
|13
|45-45
|41
|11
|32
|10
|11
|11
|44-47
|41
|12
|31
|10
|8
|13
|41-51
|38
|13
|32
|9
|7
|16
|27-46
|34
|14
|32
|6
|14
|12
|30-43
|32
|15
|32
|7
|10
|15
|36-58
|31
|16
|32
|6
|10
|16
|30-43
|28
|17
|33
|5
|8
|20
|29-52
|23
|18
|32
|3
|7
|22
|32-72
|16
Личные встречи
История встреч ведёт свой отчёт с декабря 1996 года. Всего соперники сыграли двадцать восемь матчей. Семнадцать раз это было в Лиге 1. Шесть раз они встречались в Лиге 2, дважды это было в рамках Кубка Франции и Кубка Лиги. Ещё одна встреча носила товарищеский характер. Девять побед у “Меца”, двенадцать побед у “Лорьяна”, семь матчей завершились вничью.
Последние пять личных встреч
- 04.01.2026 “Лорьян” – “Мец” 1:1 Лига 1
- 11.01.2025 “Лорьян” – “Мец” 0:0 Лига 2
- 21.09.2024 “Мец” – “Лорьян” 1:1 Лига 2
- 04.02.2024 “Мец” – “Лорьян” 1:2 Лига 1
- 26.11.2023 “Лорьян” – “Мец” 2:3 Лига 1
Последние 5 матчей “Меца”
- 02.05.2026 “Мец” - “Монако” 1:2 Лига 1
- 26.04.2026 “Гавр” - “Мец” 4:4 Лига 1
- 19.04.2026 “Мец” - “Париж” 1:3 Лига 1
- 10.04.2026 “Марсель” - “Мец” 3:1 Лига 1
- 05.04.2026 “Мец” - “Нант” 0:0 Лига 1
Последние 5 матчей “Лорьяна”
- 02.05.2026 “ПСЖ” – “Лорьян” 2:2 Лига 1
- 26.04.2026 “Лорьян” - “Страсбур” 2:3 Лига 1
- 18.04.2026 “Лорьян” - “Марсель” 2:0 Лига 1
- 12.04 2026 “Лион” - “Лорьян” 2:0 Лига 1
- 05.04.2026 “Лорьян” - “Париж” 1:1 Лига 1
Цифры и факты
- Последние три матча между соперниками завершились вничью.
- В последних трёх матчах между соперниками сыграла ставка: ТМ 2.5.
- Две из трёх ничьих в последних матчах между соперниками завершились со счётом 1:1.
- У “Меца” серия из семнадцати матчей без побед во всех турнирах.
- У “Меца” серия из двадцати матчей без побед в Лиге 1.
- В последних четырёх матчах Лиги 1 с участием “Меца” сыграла ставка: ТБ 2.5.
- В последних четырёх матчах Лиги 1 с участием “Меца” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).
- У “Лорьяна” только одна победа в последних шести матчах.
- У “Лорьяна” только одна победа в последних трёх матчах.
- В двух последних матчах с участием “Лорьяна” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).
- В двух последних матчах с участием “Лорьяна” сыграла ставка: ТБ 2.5.
Кадровая ситуация и ориентировочные составы
Травмированы у команд следующие игроки. У “Меца”: Максим Колен (травма берцовой кости), Бубакар Траоре (травма берцовой кости), Жозеф Мангондо (проблемы с коленом) и Беливе Мунонго (травма колена). У “Лорьяна” всего двое: Монтассар Талби (травма берцовой кости) и Тео Ле Брис (травма колена).
"Мец" 4-2-3-1: Си - Сарр, Сане, Йегбе, Цитаишвили - Стамбули, Гбамин - Эн, Деменге, Мбала - Квилитая
"Лорьян": 5-2-3: Мвонго - Катсерис, Маите, Аджей, Фэй, Куасси - Абергель, Кадиу - Макенго, Пагис, Диенг
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между “Мецом” и “Лорьяном” от UA-Футбол
Обе команды забьют + ТБ 2.5 за коэф. 1.93. Когда для команд оставшиеся матчи формальность, то очень высока вероятность, что эти матчи будут результативными с забитыми мячами от обеих команд.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
