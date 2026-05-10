Мец - Лорьян. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 10.05.2026

Лига 1, 2025/26. 33 тур.

10 мая. 22:00. Мец. “Стад Сен-Симфорьен”

“Мец” – “Лорьян"

Главный судья: Жереми Стина

Трансляция: MEGOGO Футбол 11

В 33-м туре Лиги 1 “Мец” принимает на своём поле “Стад Сен-Симфорьен”команду “Лорьян”. Этот матч для обеих команд превратился в формальность: вопросы о выживании или еврокубках уже решены (или упущены), и единственная мотивация - это завершить сезон на позитивной ноте и порадовать болельщиков.

Новости “Меца”

Вылет “Меца” был делом времени. “Мессинцы” не побеждали в Лиге 1 уже двадцать туров. Их последняя победа в чемпионате была ещё до ноябрьского окна на сборные. Последняя победа, если брать все турниры, была в рамках национального кубка в конце декабря. И уже шестнадцать матчей с тех пор “Мец” не знает побед.

Официально вылет из Лиги 1 “мессинцы” оформили в прошлом туре домашним поражением от “Монако” 1:2. “Мецу” нужна было только победа и команда даже открыла счёт в начале второго тайма. Но класс “Монако” сказался и несмотря на плохую игру, показанную монегасками, они сумели вырвать победу, забив решающий мяч в компенсированное время, на 90+1 минуте.

Оставшиеся матчи - дома с “Лорьяном” и в гостях с “Ниццей” для “Меца” уже формальность в этом сезоне, но команда, наверняка, захочет покинуть Лигу 1, показав в этих матчах хороший футбол и попытаться взять какие-то очки, а может на прощанье и одержать победу.

Новости “Лорьяна”

“Лорьян” обеспечил себе прописку в Лиге 1 на следующий сезон домашней победой над Марселем (2:0). Лорьян” очень хорошо сыграл в обороне, позволив сопернику нанести всего два удара в створ своих ворот. А сами “мерлузовые”, отбив стартовый натиск игроков “Марселя”, сумели выровнять игру и реализовали два свои момента. Вся игра провансальцев развалилась после второго пропущенного мяча, а игроки “Лорьяна” поймали кураж и остаток матча не подпускали соперника к своим воротам.

В следующем туре “мерлузовые” потеряли шансы на еврокубки, проиграв дома “Страсбуру” (2:3). Проиграли, выиграв первый тайм 2:0, но во втором гости совершили камбэк, причём забив два решающих мяча в компенсированное время, на 90+2 и 90+9 минутах.

Пропущенный матч прошлого тура “Лорьян” играл раскрепощено и смог сыграть в гостях с “ПСЖ” (2:2). Тут, конечно, надо учитывать, что Луис Энрике дал многим своим игрокам отдохнуть перед ответной игрой с “Баварией”. Но этим этим обстоятельством надо было суметь воспользоваться, что “мерлузовые” и сделали, увезя с “Парк де Пренс” одно очко.

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Пари Сен-Жермен 31 22 4 5 70-27 70 2 Ланс 32 21 4 7 62-33 67 3 Лион 32 18 6 8 52-34 60 4 Лилль 32 17 7 8 51-35 58 5 Ренн 32 16 8 8 56-46 56 6 Монако 32 16 6 10 56-48 54 7 Марсель 32 16 5 11 59-44 53 8 Страсбур 31 13 7 11 50-41 46 9 Лорьян 32 10 12 10 44-49 42 10 Тулуза 32 11 8 13 45-45 41 11 ФК Париж 32 10 11 11 44-47 41 12 Брест 31 10 8 13 41-51 38 13 Анже 32 9 7 16 27-46 34 14 Гавр 32 6 14 12 30-43 32 15 Ницца 32 7 10 15 36-58 31 16 Осер 32 6 10 16 30-43 28 17 Нант 33 5 8 20 29-52 23 18 Метц 32 3 7 22 32-72 16

Личные встречи

История встреч ведёт свой отчёт с декабря 1996 года. Всего соперники сыграли двадцать восемь матчей. Семнадцать раз это было в Лиге 1. Шесть раз они встречались в Лиге 2, дважды это было в рамках Кубка Франции и Кубка Лиги. Ещё одна встреча носила товарищеский характер. Девять побед у “Меца”, двенадцать побед у “Лорьяна”, семь матчей завершились вничью.

Последние пять личных встреч

04.01.2026 “Лорьян” – “Мец” 1:1 Лига 1

11.01.2025 “Лорьян” – “Мец” 0:0 Лига 2

21.09.2024 “Мец” – “Лорьян” 1:1 Лига 2

04.02.2024 “Мец” – “Лорьян” 1:2 Лига 1

26.11.2023 “Лорьян” – “Мец” 2:3 Лига 1

Последние 5 матчей “Меца”

02.05.2026 “Мец” - “Монако” 1:2 Лига 1

26.04.2026 “Гавр” - “Мец” 4:4 Лига 1

19.04.2026 “Мец” - “Париж” 1:3 Лига 1

10.04.2026 “Марсель” - “Мец” 3:1 Лига 1

05.04.2026 “Мец” - “Нант” 0:0 Лига 1

Последние 5 матчей “Лорьяна”

02.05.2026 “ПСЖ” – “Лорьян” 2:2 Лига 1

26.04.2026 “Лорьян” - “Страсбур” 2:3 Лига 1

18.04.2026 “Лорьян” - “Марсель” 2:0 Лига 1

12.04 2026 “Лион” - “Лорьян” 2:0 Лига 1

05.04.2026 “Лорьян” - “Париж” 1:1 Лига 1

Цифры и факты

Последние три матча между соперниками завершились вничью.

В последних трёх матчах между соперниками сыграла ставка: ТМ 2.5.

Две из трёх ничьих в последних матчах между соперниками завершились со счётом 1:1.

У “Меца” серия из семнадцати матчей без побед во всех турнирах.

У “Меца” серия из двадцати матчей без побед в Лиге 1.

В последних четырёх матчах Лиги 1 с участием “Меца” сыграла ставка: ТБ 2.5.

В последних четырёх матчах Лиги 1 с участием “Меца” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).

У “Лорьяна” только одна победа в последних шести матчах.

У “Лорьяна” только одна победа в последних трёх матчах.

В двух последних матчах с участием “Лорьяна” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).

В двух последних матчах с участием “Лорьяна” сыграла ставка: ТБ 2.5.

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

Травмированы у команд следующие игроки. У “Меца”: Максим Колен (травма берцовой кости), Бубакар Траоре (травма берцовой кости), Жозеф Мангондо (проблемы с коленом) и Беливе Мунонго (травма колена). У “Лорьяна” всего двое: Монтассар Талби (травма берцовой кости) и Тео Ле Брис (травма колена).

"Мец" 4-2-3-1: Си - Сарр, Сане, Йегбе, Цитаишвили - Стамбули, Гбамин - Эн, Деменге, Мбала - Квилитая

"Лорьян": 5-2-3: Мвонго - Катсерис, Маите, Аджей, Фэй, Куасси - Абергель, Кадиу - Макенго, Пагис, Диенг

Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч "Мец" - "Лорьян": победа "Меца" — 3.06; ничья — 3.63; победа "Лорьяна" — 2.21.

Прогноз на матч между “Мецом” и “Лорьяном” от UA-Футбол

Обе команды забьют + ТБ 2.5 за коэф. 1.93. Когда для команд оставшиеся матчи формальность, то очень высока вероятность, что эти матчи будут результативными с забитыми мячами от обеих команд.

