Осер - Ницца. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 10.05.2026

Лига 1, 2025/26. 33 тур.

10 мая. 22:00. Осер. “Стад де Аббе-Дешам”

“Осер” – “Ницца"

Главный судья: Франсуа Летексье

Трансляция: MEGOGO Футбол 10

Центральный матч тура для команд в нижней части турнирной таблицы состоится в рамках 33-го тура на “Стад де Аббе-Дешам” между “Осером” и “Ниццей” в битве прямых конкурентов за выживание. Обе команды являются соседями по турнирной таблице, разрыв между которыми всего три очка. Это прямое столкновение за спасительное пятнадцатое место.

Новости “Осера”

У “Осера” появился шанс догнать “Ниццу” по очкам после очень важной победы в прошлом туре, которую бургундцы одержали дома над “Анже” (3:1). Им очень помогло удаление в составе соперника. Весь второй тайм бургундцы играли в большинстве. Плюс ещё в начале второго тайма соперник не реализовал пенальти. Один мяч “Осер” пропустил уже тогда, когда забил все свои три.

Эта победа стала первой за последние пять матчей. До неё было гостевое поражение от “Лиона” (2:3). В матче, где “Осер” сделал всё возможное для себя. Оба его удара в створ ворот оказались результативными. В обороне бургундцы выставили то ли автобус, то ли сжатую пружину. Но “Лион” смог трижды взломать их оборону.

До того были три ничьи подряд: в гостях с “Монако” (2:2) и “Гавром” (1:1), а также дома с “Нантом” (0:0). Эти ничьи показали насколько тяжело даются очки бургундцам в этом сезоне. С “Монако” был отличный первый тайм, выигранный с разницей в два мяча, которые монегаски отыграли за три минуты в начале второго тайма. В ключевом матче с “Нантом” удалось засушить игру, но при этом не пробить ни разу в створ ворот. В матче с “Гавром” уже соперник засушил игру - там было всего пять ударов в створ ворот на обе команды.

Новости “Ниццы”

Если взять последние четыре матча в Лиге 1, то “Ницца” предстанет перед нами самой миролюбивой командой чемпионата Франции. Четыре ничьи подряд сыграли “орлята”, понемногу собирая очки, стараясь сделать отрыв от “Осера” и остаться на спасительном пятнадцатом месте.

В домашнем матче с “Гавром” (1:1) было создано немало моментов и команды смогли обменяться голами. А вот в гостевых матчах с “Лиллем” (0:0) и “Марселем” (1:1), а также в домашнем с “Лансом” (1:1) удалось где-то засушив игру, а где-то просто поставив “автобус”, добиваться результата. В матче с “Лиллем” на обе команды было всего три удара в створ ворот. Закономерные нули на табло.

В матчах с “Марселем” и “Лансом” “орлята” ставили “пружину” у своих ворот. Которая время от времени разжималась. В каждом из матчей у “Ниццы” было по два удара в створ, они же по два момента и по одному из них орлята реализовывали. В каждом из матчей они показывали характер и отыгрывались. В матче с “Марселем” спасло назначение пенальти в ворота провансальцев, которое за пару минут до завершения встречи реализовал Элье Вахи. В матче с “Лансом” помогло удаление у соперника. Буквально через несколько минут после него “орлята” сравняли счёт в матче.

Стоит напомнить, что “Ницца” сыграет в финале Кубка Франции, куда она попадает в шестой раз в своей истории. В полуфинале “орлята” обыграли в гостях “Страсбур” (2:0). При том, что соперник мячом владел в два раза больше, ударов нанёс в четыре раза больше, но только два из них пришлись в створ ворот. “Ницца” играла на контратаках и смогла в одном моменте во втором тайме подловить защитников “Страсбура” на постановке офсайда. А в другом моменте поставить точку в матче, реализовав пенальти. Теперь в финале 22.05 “красно-чёрным” предстоит сыграть на “Стад де Франс” против “Ланса”.

Но до финала надо решить задачу по выживанию. Отрыв от “Осера” - три очка и очная игра в этом туре. В последнем будет домашний матч против вылетевшего “Меца”, но при этом разница мячей намного хуже, чем у бургундцев. Задача - не проиграть “Осеру” в этом туре. А лучше выиграть и решить задачу за тур до конца чемпионата.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Пари Сен-Жермен 31 22 4 5 70-27 70 2 Ланс 32 21 4 7 62-33 67 3 Лион 32 18 6 8 52-34 60 4 Лилль 32 17 7 8 51-35 58 5 Ренн 32 16 8 8 56-46 56 6 Монако 32 16 6 10 56-48 54 7 Марсель 32 16 5 11 59-44 53 8 Страсбур 31 13 7 11 50-41 46 9 Лорьян 32 10 12 10 44-49 42 10 Тулуза 32 11 8 13 45-45 41 11 ФК Париж 32 10 11 11 44-47 41 12 Брест 31 10 8 13 41-51 38 13 Анже 32 9 7 16 27-46 34 14 Гавр 32 6 14 12 30-43 32 15 Ницца 32 7 10 15 36-58 31 16 Осер 32 6 10 16 30-43 28 17 Нант 33 5 8 20 29-52 23 18 Метц 32 3 7 22 32-72 16

Личные встречи

У этих команд нет большой истории очных противостояний. Хоть она и ведёт свой отчёт с ноября 1980 года. Всего соперники встречались между собой пятьдесят два раза. Сорок семь из них было в Лиге 1, три раза команды встречались в Кубке Франции, и ещё два матча было в Кубке Лиги. Двадцать четыре победы у “Осера”, шестнадцать побед у “Ниццы”, двенадцать матчей завершились вничью.

Последние пять личных встреч

23.08.2025 “Ницца” – “Осер” 3:1 Лига 1

14.03.2025 “Ницца” – “Осер” 1:1 Лига 1

18.08.2024 “Осер” – “Ницца” 2:1 Лига 1

06.01.2024 “Ницца” – “Осер” 0:0 (4:2 Пен) Кубок Франции

03.03.2023 “Ницца” – “Осер” 1:1 Лига 1

Последние 5 матчей “Осера”

03.05.2026 “Осер” - “Анже” 3:1 Лига 1

25.04.2026 “Лион” - “Осер” 3:2 Лига 1

19.04.2026 “Монако” - “Осер” 2:2 Лига 1

11.04.2026 “Осер” - “Нант” 0:0 Лига 1

05.04.2026 “Гавр” - “Осер” 1:1 Лига 1

Последние 5 матчей “Ниццы”

02.05.2026 “Ницца” – “Ланс” 1:1 Лига 1

26.04.2026 “Марсель” – “Ницца” 1:1 Лига 1

22.04.2026 “Страсбур” – “Ницца” 0:2 Кубок Франции

18.04.2026 “Лилль” – “Ницца” 0:0 Лига 1

12.04.2026 “Ницца” – “Гавр” 1:1 Кубок Франции

Цифры и факты

В шести последних матчах между собой соперники четыре раза играли вничью.

Восемь последних личных матчей “Осер” не может обыграть “Ниццу”, с декабря 2011 года.

В трёх последних матчах между соперниками сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).

У “Осера” одна победа в последних пяти матчах.

В трёх последних матчах с участием “Осера” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).

В трёх последних матчах с участием “Осера” сыграла ставка: ТБ 2.5.

В двух последних матчах с участием “Осера” сыграла ставка: ТБ 3.5.

У “Ниццы” четыре ничьи в последних матчах Лиги 1.

В Лиге 1 “Ницца” не побеждала в последних шести матчах.

Трижды в последних пяти матчах всех турниров с участием “Ниццы” счёт был 1:1.

В последних пяти матчах во всех турнирах с участием “Ниццы” сыграла ставка: ТМ 2.5.

Тактика, кадровая ситуация и ориентировочные составы

У обоих тренеров команд одинаковый подход к игре в обороне. Оба предпочитают игру в два центральных защитника. Причём команды могут играть все возможные тактические комбинации в зависимости от соперника. Как классические 4-4-2, так и 4-2-3-1, 4-3-3, 4-1-4-1.

По дисквалификации матч пропустит игрок “Ниццы” Мелвин Бард из-за перебора жёлтых карточек. Кроме того у “Ниццы” пятеро игроков находятся в лазарете. Это: Юсуф Ндайишимие (мышечная травма), Мозес Бомбито (перелом нижней части ноги), Мохамед Абдельмонем, Элие Вахи (ушиб мышцы) и Эвертон (травма лодыжки). У “Осера” в лазарете тоже пятеро игроков: Донован Леон (ушиб бедра), Уссама эль Аззури (травма подколенного сухожилия), Натан Буайи-Киала (травма колена), Ромен Февр и Фредрик Оппергорд (вывих лодыжки).

"Осер" 4-4-2: де Персен - Сеная, Диаманде, Око, Менса - Овусу, Дануа, Ахамада, Си - Синайоко, Намасо

"Ницца" 4-4-2: Диуф - Клаусс, Менди, Бах, Данте - Будауи, Сансон, Луше, Диоп - Янссон, Будуш

Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч "Осер" - "Ницца": победа "Осера" — 2.35; ничья — 3.46; победа "Ниццы" — 2.93.

Прогноз на матч между “Осером” и “Ниццей” от UA-Футбол

“Осер” ТБ 1.5 за коэф. 2.24. “Осер” играет дома и ему надо рисковать. Можно предположить, что бургундцы забьют в этом матче как минимум два мяча.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.