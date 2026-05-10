Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анже - Страсбур. Анонс и прогноз матча 33-го тура Лиги 1 на 10.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Анже" и "Страсбуром" в рамках чемпионата Франции
UA-футбол
Лига 1, 2025/26. 33 тур.
10 мая. 22:00. Анже. “Стад Раймон Копа”
“Анже” – “Страсбур"
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж
Трансляция: MEGOGO Футбол 9
В рамках 33-го тура “Страсбур” приезжает в гости к “Анже” за победой. У “Страсбура” ещё остаются теоретические шансы в борьбе за зону еврокубков.
Новости “Анже”
Для “Анже” остаток сезона - формальность. Команда выполнила задачу на сезон - продлили прописку в Лиге 1 на следующий. Это притом, что последние семь матчей у “Анже” были без побед.
Если брать последние матчи, то была борьба в домашнем матче с “Лионом” (0:0), где “Анже” смогли засушить игру - всего три удара в створ на обе команды. Была битва в гостях с “Ренном” (1:2) до последних минут. Притом, что “Анже” проиграло первый тайм со счётом 2:0, но во втором чуть не отыгралось. Амине Сбай не реализовал пенальти. Была равная игра дома с “Гавром” (1:1), где удержать ничью помогло удаление у соперника. Который последние пятнадцать минут играл в меньшинстве.
Последние две игры уже ничего не решали, в них последовали разгромы. Первый домашний абсолютно понятен, ведь в гости приехал “ПСЖ” (0:3), а второй в гостях был от “Осера” (3:1), которому просто этот матч был нужнее. Плюс неприятности у “Анже” перекрывали попытки играть на равных. В конце первого тайма было удаление и второй тайм пришлось играть вдесятером. А в начале второго тайма ещё и пенальти не реализовали.
Новости “Страсбура”
“Страсбур” очень долго играл на три фронта: Лига 1, Лига конференций и Кубок Франции. Первым, довольно неожиданно пал национальный кубок. Дома “гонщики” проиграли полуфинал “Ницце” (0:2). При том, что мячом владели в два раза больше, ударов нанесли в четыре раза больше, но только два из них пришлись в створ ворот. “Ницца” играла на контратаках и смогла в одном моменте во втором тайме подловить защитников “Страсбура” на постановке офсайда. А в другом моменте поставить точку в матче, реализовав пенальти.
В минувший четверг “бело-синие” завершили своё выступление в Лиге конференций, где тоже добрались до полуфинала, где потерпели два поражения с одинаковым результатом 0:1 от испанского “Райо Вальекано”. По счёту можно сказать, что была борьба, но таковой не было. Не сработал прессинг у “гонщиков”. И не удавалось на протяжении обеих встреч создавать моменты. Первый матч вообще ни одного удара в створ ворот, во втором - целых три. Испанцы перебили соперника в первом матче в пять раз, а во втором в два. Только благодаря хорошей игре в обороне “Страсбуру” удалось избежать разгрома.
Таким образом у “сине-белых” остался чемпионат и три матча до завершения сезона: в гостях с “Анже” и “Брестом”, а также ключевая игра с “Монако” дома. Ключевой она может быть в борьбе за седьмое место, которое даст возможность играть в Лиге конференций на следующий сезон. Правда, только в случае победы “Ланса” в Кубке Франции.
Но чтобы попасть в возможную еврокубковую зону “Страсбуру” необходимо выигрывать все три матча. Даже одна ничья оставит гонщиков без еврокубков на следующий сезон.
Личные встречи
История встреч ведёт свой отчёт с ноября 1952 года. Всего в своей истории соперники встречались между собой шестьдесят шесть раз. Пятьдесят два раза это было в Лиге 1, десять раз в Лиге 2, трижды в Кубке Франции м один раз в Кубке Шарля Драго. Двадцать побед у “Анже”, двадцать шесть у “Страсбура”, двадцать матчей завершились вничью.
Последние пять личных встреч
- 05.10.2025 “Страсбур” – “Анже” 5:0 Лига 1
- 10.05.2025 “Анже” – “Страсбур” 2:1 Лига 1
- 05.02.2025 “Страсбур” – “Анже” 1:3 Кубок Франции
- 15.09.2024 “Страсбур” – “Анже” 1:1 Лига 1
- 18.02.2023 “Страсбур” – “Анже” 2:1 Лига 1
Последние 5 матчей “Анже”
- 03.05.2026 “Осер” – “Анже” 3:1 Лига 1
- 25.04.2026 “Анже” – “ПСЖ” 0:3 Лига 1
- 18.04.2026 “Анже” – “Гавр” 1:1 Лига 1
- 11.04.2026 “Ренн” – “Анже” 2:1 Лига 1
- 05.04.2026 “Анже” – “Лион” 0:0 Лига 1
Последние 5 матчей “Страсбура”
- 07.05.2026 “Страсбур” - “Райо Вальекано” 0:1 Лига конференций
- 03.05.2026 “Страсбур” - “Тулуза” 1:2 Лига 1
- 30.04.2026 “Райо Вальекано” - “Страсбур” 2:1 Лига конференций
- 26.04.2026 “Лорьян” - “Страсбур” 2:3 Лига 1
- 22.04.2026 “Страсбур” - “Ницца” 0:2 Кубок Франции
Цифры и факты
- В последних трёх матчах между соперниками сыграла ставка: ТБ 2.5.
- "Анже” не выигрывает в последних семи матчах.
- Последние два матча “Анже” проиграло.
- В трёх из четырёх последних матчах у “Анже” поражения.
- У “Страсбура” три поражения в последних трёх матчах во всех турнирах.
- У “Страсбура” четыре поражения в пяти последних матчах во всех турнирах.
- “Страсбур” забивал мячи в двух из пяти последних матчах во всех турнирах.
Кадровая ситуация и ориентировочные составы
По дисквалификации матч пропускает игрок Анже Мохамед Амин Сбай, получивший красную карточку в прошлом матче. Кроме него ещё трое игроков пропустят матч из-за травм. Это: Ясин Белхдим (травма руки), Мариюс Куркуль (травма колена) и Аруна Джибирен (травма лодыжки). У “Страсбура” тоже трое игроков травмированы. Это: Эммануэль Эмегха (ушиб бедра), Аарон Ансельмино (травма подколенного сухожилия) и Хоакин Паничелли (разрыв крестообразной связки).
"Анже” 4-2-3-1: Коффи - Аркю, Камара, Лефор, Экомие - Белькебла, ван ден Бомен - Капел, Мутон, Петер - Шериф
"Страсбур" 4-2-3-1: Пендерс - Мванга, Хогсберг, Дукуре, Ойеделе - Луис, Эль Мурабет - Амо-Амеяу, Нанаси, Ясин - Энсисо
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между “Анже” и “Страсбуром” от UA-Футбол
П2 с коэф. 2.51. Победа в этом матче нужнее “Страсбуру”. Вероятно, что гонщики её и добьются.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
