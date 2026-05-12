Ланс - ПСЖ. Анонс и прогноз матча 29-го тура Лиги 1 на 13.05.2026

Лига 1, 2025/26. 29-й тур

13 мая 22:00. Ланс. "Стад Боллар-Делелис"

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Несмотря на то, что команда Луиса Энрике на 99,9% обеспечила себе победу в Лиге 1, судьба чемпионства в этом сезоне формально решится в перенесённом матче 29-го тура между "Лансом" и "Пари Сен-Жермен".

Новости "Ланса"

Команда под руководством Пьера Сажа в некотором смысле произвела сенсацию в этом сезоне в чемпионате Франции, поэтому неудивительно, что 47-летний французский специалист получил награду как лучший тренер от UNFP. Хотя стоит добавить, что не так давно, в сезоне 2022/23, "кроваво-золотые" тоже боролись за чемпионство и заняли второе место.

Но этот сезон для "Ланса" является прорывным также благодаря тому, что они дошли до финала Кубка Франции, где против них в конце мая сыграет "Ницца". Считается, что подопечные Пьера Сажа являются фаворитами на завоевание трофея.

В последних матчах "Ланс" находится в неплохой форме — две победы и две ничьи в предыдущих пяти турах Лиги 1. За это время им удалось одолеть "Нант" (1:0) и "Тулузу" (3:2), а также разделить очки с "Ниццей" (1:1) и "Брестом" (3:3). Единственное поражение "кроваво-золотых" произошло в матче против "Лилля" (3:0).

Новости "ПСЖ"

Несмотря на то, что парижане в этом сезоне вылетели из Кубка Франции ещё на стадии 1/16 финала, уступив "Парижу" (0:1), они по-прежнему претендуют на "золотой дубль", поскольку будут защищать титул победителей в финале Лиги чемпионов против "Арсенала", который в этом году состоится 30 мая в Будапеште на "Пушкаш-Арене", и находятся в шаге от победы в Лиге 1.

Для главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике последние два матча в чемпионате Франции, конечно, будут важными, однако в них, как ожидается, испанский специалист будет прибегать к ротации. С большой вероятностью, в них мы снова увидим украинского центрального защитника Илью Забарного, который принял участие в 10 из 11 предыдущих матчей чемпионата.

В прошлом туре "красно-синие" с минимальным счетом обыграли "Брест" (1:0). До этого "ПСЖ" сыграл вничью с "Лорьяном" (2:2), разгромил "Анже" (0:3) и "Нант" (3:0), а также потерпел неожиданное поражение от "Лиона" (1:2).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Пари Сен-Жермен 32 23 4 5 71-27 73 2 Ланс 32 21 4 7 62-33 67 3 Лилль 33 18 7 8 52-35 61 4 Лион 33 18 6 9 53-36 60 5 Ренн 33 17 8 8 58-47 59 6 Марсель 33 17 5 11 60-44 56 7 Монако 33 16 6 11 56-49 54 8 Страсбур 32 13 8 11 51-42 47 9 Лорьян 33 11 12 10 48-49 45 10 Тулуза 33 12 8 13 47-46 44 11 ФК Париж 33 10 11 12 45-49 41 12 Брест 32 10 8 14 41-52 38 13 Анже 33 9 8 16 28-47 35 14 Гавр 33 6 14 13 30-44 32 15 Осер 33 7 10 16 32-44 31 16 Ницца 33 7 10 16 37-60 31 17 Нант 33 5 8 20 29-52 23 18 Метц 33 3 7 23 32-76 16

Личные встречи

14.09.25 Л1 "ПСЖ" — "Ланс" 2:0

18.01.25 Л1 "Ланс" — "ПСЖ" 1:2

02.11.24 Л1 "ПСЖ" — "Ланс" 1:0

14.01.24 Л1 "Ланс" — "ПСЖ" 0:2

26.08.23 Л1 "ПСЖ" — "Ланс" 3:1

Цифры и факты

"ПСЖ" выиграл все шесть последних матчей против "Ланса" в чемпионате Франции;

В этом сезоне "Ланс" выиграл 14 из 16 домашних матчей в Лиге 1 и потерпел лишь два поражения;

"ПСЖ" потерпел только одно поражение в последних 7 матчах чемпионата Франции (5 побед и 1 ничья).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В этом матче за "Ланс" не сыграют травмированный Жонатан Гради и дисквалифицированный Сауд Абдулхамид. В то же время участие Аллана Сен-Максимена и Флориана Товена остается под вопросом.

На данный момент в лазарете "ПСЖ" находится много ключевых игроков: Люка Шевалье, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Уоррен Заир-Эмери, Кентен Нджанту и Ли Кан Ин.

Ожидается, что украинский центральный защитник Илья Забарный выйдет в стартовом составе парижан в этом матче.

"Ланс", 3-4-2-1: Риссе — Сарр, Байду, Ганю — Юдоль, Томассон, Сангаре, Сима — Саид, Сотока — Эдуар

"ПСЖ", 4-3-3: Сафонов — Эрнандес, Забарный, Маркиньос, Маюлу — Руис, Бералдо, Дро — Барколя, Дембеле, Дуэ

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Ланс" - "ПСЖ" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч "Ланс" - "ПСЖ": победа "Ланса" — 3.35; ничья — 4.00; победа "ПСЖ" — 2.05. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между "Лансом" и "ПСЖ" от UA-Футбол

ТБ 2,5 — 1,52. Учитывая статистику "Ланса" и "Пари Сен-Жермен" в последних матчах, а также историю их очных встреч, мы полагаем, что в этом матче будет забито не менее трёх голов.

21+

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.