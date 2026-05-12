Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ланс - ПСЖ. Анонс и прогноз матча 29-го тура Лиги 1 на 13.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Лансом" и "ПСЖ" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1, 2025/26. 29-й тур
13 мая 22:00. Ланс. "Стад Боллар-Делелис"
Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Несмотря на то, что команда Луиса Энрике на 99,9% обеспечила себе победу в Лиге 1, судьба чемпионства в этом сезоне формально решится в перенесённом матче 29-го тура между "Лансом" и "Пари Сен-Жермен".
Новости "Ланса"
Команда под руководством Пьера Сажа в некотором смысле произвела сенсацию в этом сезоне в чемпионате Франции, поэтому неудивительно, что 47-летний французский специалист получил награду как лучший тренер от UNFP. Хотя стоит добавить, что не так давно, в сезоне 2022/23, "кроваво-золотые" тоже боролись за чемпионство и заняли второе место.
Но этот сезон для "Ланса" является прорывным также благодаря тому, что они дошли до финала Кубка Франции, где против них в конце мая сыграет "Ницца". Считается, что подопечные Пьера Сажа являются фаворитами на завоевание трофея.
В последних матчах "Ланс" находится в неплохой форме — две победы и две ничьи в предыдущих пяти турах Лиги 1. За это время им удалось одолеть "Нант" (1:0) и "Тулузу" (3:2), а также разделить очки с "Ниццей" (1:1) и "Брестом" (3:3). Единственное поражение "кроваво-золотых" произошло в матче против "Лилля" (3:0).
Новости "ПСЖ"
Несмотря на то, что парижане в этом сезоне вылетели из Кубка Франции ещё на стадии 1/16 финала, уступив "Парижу" (0:1), они по-прежнему претендуют на "золотой дубль", поскольку будут защищать титул победителей в финале Лиги чемпионов против "Арсенала", который в этом году состоится 30 мая в Будапеште на "Пушкаш-Арене", и находятся в шаге от победы в Лиге 1.
Для главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике последние два матча в чемпионате Франции, конечно, будут важными, однако в них, как ожидается, испанский специалист будет прибегать к ротации. С большой вероятностью, в них мы снова увидим украинского центрального защитника Илью Забарного, который принял участие в 10 из 11 предыдущих матчей чемпионата.
В прошлом туре "красно-синие" с минимальным счетом обыграли "Брест" (1:0). До этого "ПСЖ" сыграл вничью с "Лорьяном" (2:2), разгромил "Анже" (0:3) и "Нант" (3:0), а также потерпел неожиданное поражение от "Лиона" (1:2).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Пари Сен-Жермен
|32
|23
|4
|5
|71-27
|73
|2
|Ланс
|32
|21
|4
|7
|62-33
|67
|3
|Лилль
|33
|18
|7
|8
|52-35
|61
|4
|Лион
|33
|18
|6
|9
|53-36
|60
|5
|Ренн
|33
|17
|8
|8
|58-47
|59
|6
|Марсель
|33
|17
|5
|11
|60-44
|56
|7
|Монако
|33
|16
|6
|11
|56-49
|54
|8
|Страсбур
|32
|13
|8
|11
|51-42
|47
|9
|Лорьян
|33
|11
|12
|10
|48-49
|45
|10
|Тулуза
|33
|12
|8
|13
|47-46
|44
|11
|ФК Париж
|33
|10
|11
|12
|45-49
|41
|12
|Брест
|32
|10
|8
|14
|41-52
|38
|13
|Анже
|33
|9
|8
|16
|28-47
|35
|14
|Гавр
|33
|6
|14
|13
|30-44
|32
|15
|Осер
|33
|7
|10
|16
|32-44
|31
|16
|Ницца
|33
|7
|10
|16
|37-60
|31
|17
|Нант
|33
|5
|8
|20
|29-52
|23
|18
|Метц
|33
|3
|7
|23
|32-76
|16
Личные встречи
14.09.25 Л1 "ПСЖ" — "Ланс" 2:0
18.01.25 Л1 "Ланс" — "ПСЖ" 1:2
02.11.24 Л1 "ПСЖ" — "Ланс" 1:0
14.01.24 Л1 "Ланс" — "ПСЖ" 0:2
26.08.23 Л1 "ПСЖ" — "Ланс" 3:1
Цифры и факты
- "ПСЖ" выиграл все шесть последних матчей против "Ланса" в чемпионате Франции;
- В этом сезоне "Ланс" выиграл 14 из 16 домашних матчей в Лиге 1 и потерпел лишь два поражения;
- "ПСЖ" потерпел только одно поражение в последних 7 матчах чемпионата Франции (5 побед и 1 ничья).
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В этом матче за "Ланс" не сыграют травмированный Жонатан Гради и дисквалифицированный Сауд Абдулхамид. В то же время участие Аллана Сен-Максимена и Флориана Товена остается под вопросом.
На данный момент в лазарете "ПСЖ" находится много ключевых игроков: Люка Шевалье, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Уоррен Заир-Эмери, Кентен Нджанту и Ли Кан Ин.
Ожидается, что украинский центральный защитник Илья Забарный выйдет в стартовом составе парижан в этом матче.
"Ланс", 3-4-2-1: Риссе — Сарр, Байду, Ганю — Юдоль, Томассон, Сангаре, Сима — Саид, Сотока — Эдуар
"ПСЖ", 4-3-3: Сафонов — Эрнандес, Забарный, Маркиньос, Маюлу — Руис, Бералдо, Дро — Барколя, Дембеле, Дуэ
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Лансом" и "ПСЖ" от UA-Футбол
ТБ 2,5 — 1,52. Учитывая статистику "Ланса" и "Пари Сен-Жермен" в последних матчах, а также историю их очных встреч, мы полагаем, что в этом матче будет забито не менее трёх голов.
РЕКЛАМА
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
