Брест - Страсбур. Анонс и прогноз матча 29-го тура Лиги 1 на 13.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брестом" и "Страсбуром" в рамках чемпионата Франции
Лига 1, 2025/26. 29 тур.
13 мая. 20:00. Брест. “Стад Франсис Ле Бле”
“Брест” – “Страсбур"
Главный судья: Бенуа Милло
Трансляция: MEGOGO Футбол 5
Хоть обе команды уже закрепились в середине таблицы Лиги 1 и не решают глобальных задач, матч на “Стад Франсис Ле Бле” не станет пустой формальностью. “Брест” захочет реабилитироваться перед своими фанатами за недавние неудачи, а “Страсбур” победно завершить неудачную концовку сезона.
Новости “Бреста”
У “Бреста” длится серия из семи матчей без побед. Понятно, что задача на сезон решена, прописка в Лиге 1 продлена. Но всё же в этих семи матчах результат не соответствует реальному потенциалу команды.
Очки в этих матчах были набраны по одному в гостевом матче с “Нантом “(1:1) и в домашнем с претендентом на чемпионство “Лансом” (3:3). В матче с “Нантом” удалось отыграться уже в компенсированное время, на 90+5 минуте. “Пираты” отыгрывались уже, начиная с девятой минуты. Но сравнять удалось только после двух удалений у соперника, да и то “Брест” создал всего два момента за матч, один из которых смог реализовать.
С “Лансом” был грандиозный камбэк. В первом тайме “пираты” были беспомощные. Соперник их просто переехал, забив три мяча. Видимо это успокоило “кроваво-золотых” и на второй тайм они вышли спустя рукава. Чем и воспользовались “пираты”, перевернув игру с ног на голову и отыграв эти три мяча.
Если брать пять поражений, то надо отметить, что в четырёх из пяти этих игр игроки “Бреста” не смогли забить, проиграв всухую все четыре гостевых поединка: “Монако” (0:2), “Осеру” (0:3), “Парижу” (0:4) и “ПСЖ” (0:1). С “ПСЖ” такое минимальное поражение, объясняется тем, что Луис Энрике дал отдохнуть всем, кто играл с “Баварией”.
Только “Ренну” (3:4) проиграли “пираты” достойно, устроив перед своими болельщиками перестрелку, в которой всё же сильнее был соперник.
Новости “Страсбура”
“Страсбур” - это пример команды, которая не смогла физически вытянуть сезон, хотя до последнего сражалась в трёх турнирах. Гостевой матч прошлого тура против “Анже” - лучшее тому доказательство. Первый тайм - абсолютное игровое преимущество “гонщиков”. Но забить удалось лишь под финальный свисток, реализовав пенальти. Во втором тайме “сине-белые” явно подсели и, когда “Анже” сравнял результат, то найти в себе силы для того, чтобы пойти забивать ещё один мяч игроки “Страсбура” в себе не смогли.
Эта ничья лишила “гонщиков” еврокубков на следующий сезон. Хотя потеряли они эти шансы в предыдущих турах: домашних с “Тулузой” (1:2) и “Ренном” (0:3). В этих матчах, игравшихся после матчей Лиги конференций, применялась большая ротация.
У “Страсбура” была ставка на победу в еврокубке. Но она не оправдалась. В полуфинальном противостоянии с испанским “Райо Вальекано” “гонщики” проиграли дважды по 0:1 в каждом из матчей. Но такой минимальный счёт не отражает того игрового преимущества, которое было у мадридцев. Игроки “Райо” перебили соперника по ударам в пять раз в первом матче и в два раза во втором. У “Страсбура” за обе игры было лишь три удара в створ ворот и все три были в ответном домашнем матче.
Ещё “гонщики” стремились попасть в финал национального кубка. Но в полуфинале неожиданно проиграли дома “Ницце” (0:2). При том, что мячом владели в два раза больше, ударов нанесли в четыре раза больше, но только два из них пришлись в створ ворот. “Ницца” играла на контратаках и смогла в одном моменте, во втором тайме подловить защитников “Страсбура” на постановке офсайда. А в другом моменте поставить точку в матче, реализовав пенальти.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|32
|23
|4
|5
|71-27
|73
|2
|32
|21
|4
|7
|62-33
|67
|3
|33
|18
|7
|8
|52-35
|61
|4
|33
|18
|6
|9
|53-36
|60
|5
|33
|17
|8
|8
|58-47
|59
|6
|33
|17
|5
|11
|60-44
|56
|7
|33
|16
|6
|11
|56-49
|54
|8
|32
|13
|8
|11
|51-42
|47
|9
|33
|11
|12
|10
|48-49
|45
|10
|33
|12
|8
|13
|47-46
|44
|11
|33
|10
|11
|12
|45-49
|41
|12
|32
|10
|8
|14
|41-52
|38
|13
|33
|9
|8
|16
|28-47
|35
|14
|33
|6
|14
|13
|30-44
|32
|15
|33
|7
|10
|16
|32-44
|31
|16
|33
|7
|10
|16
|37-60
|31
|17
|33
|5
|8
|20
|29-52
|23
|18
|33
|3
|7
|23
|32-76
|16
Личные встречи
История встреч соперников ведёт свой отчёт идёт с декабря 1976 года. Всего соперники встречались между собой тридцать четыре раза. Двадцать четыре из них было в Лиге 1, десять матчей было в Лиге 2. Десять побед у “Бреста”, тринадцать побед у “Страсбура”, одиннадцать матчей завершились вничью.
Последние пять личных встреч
- 30.11.2025 “Страсбур” – “Брест” 1:2 Лига 1
- 23.02.2025 “Страсбур” – “Брест” 0:0 Лига 1
- 30.11.2024 “Брест” – “Страсбур” 3:1 Лига 1
- 24.02.2024 “Страсбур” – “Брест” 0:3 Лига 1
- 07.12.2023 “Брест” – “Страсбур” 1:1 Лига 1
Последние 5 матчей “Бреста”
- 10.05.2026 “ПСЖ” - “Брест” 1:0 Лига 1
- 03.05.2026 “Париж” - “Брест” 4:0 Лига 1
- 24.04.2026 “Брест” - “Ланс” 3:3 Лига 1
- 19.04.2026 “Нант” - “Брест” 1:1 Лига 1
- 04.04.2026 “Брест” - “Ренн” 3:4 Лига 1
Последние 5 матчей “Страсбура”
- 10.05.2026 “Анже” – “Страсбур” 1:1 Лига 1
- 07.05.2026 “Страсбур” – “Райо Вальекано” 0:1 Лига конференций
- 03.05.2026 “Страсбур” – “Тулуза” 1:2 Лига 1
- 30.04.2026 “Райо Вальекано” – “Страсбур” 1:0 Лига конференций
- 26.04.2026 “Лорьян” – “Страсбур” 2:3 Лига 1
Цифры и факты
- На протяжение четырёх лет и в семи последних матчах между собой “Страсбур” не может выиграть у “Бреста”.
- “Брест” не выигрывает последние семь матчей.
- У “Бреста” пять поражений в последних семи матчах.
- Последние две игры, сыгранные в Париже, “Брест” проиграл всухую.
- У “Страсбура” последние четыре игры во всех турнирах без побед.
- В трёх из четырёх последних матчах с участием “Страсбура” сыграла ставка: ТМ 2.5.
Кадровая ситуация и ориентировочные составы
У команд есть несколько травмированных игроков. У “Бреста”: Сумаила Кулибали (травма большеберцовой кости), Брадли Локо (травма подколенного сухожилия). У “Страсбура”: Эммануэль Эмегха (ушиб бедра), Аарон Ансельмино (травма подколенного сухожилия), Валентин Барко (травма щиколотки), Себастьян Нанаси (заболел), Эль Мурабет(травма) и Хоакин Паничелли (разрыв крестообразной связки).
"Брест" 4-1-4-1: Кудер - Лала, Шардоне, Ле Ген, Гиндо - Шотар - Дель Кастийо, Тузар, Маньетти, Дина Эбимбе - Ажорк
"Страсбур" 4-2-3-1: Пендерс - Мванга, Хогсберг, Дукуре, Ойеделе - Луис, Амугу - Амо-Амеяу, Годо, Ясин - Энсисо
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между “Брестом” и “Страсбуром” от UA-Футбол
Ничья за коэф. 3.41. “Страсбур” явно устал. Команда физически садится во втором тайме. Победить в этой игре у “гонщиков” просто не хватит сил. Но и проиграть они не захотят.
