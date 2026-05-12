Брест - Страсбур. Анонс и прогноз матча 29-го тура Лиги 1 на 13.05.2026

Лига 1, 2025/26. 29 тур.

13 мая. 20:00. Брест. “Стад Франсис Ле Бле”

“Брест” – “Страсбур"

Главный судья: Бенуа Милло

Трансляция: MEGOGO Футбол 5

Хоть обе команды уже закрепились в середине таблицы Лиги 1 и не решают глобальных задач, матч на “Стад Франсис Ле Бле” не станет пустой формальностью. “Брест” захочет реабилитироваться перед своими фанатами за недавние неудачи, а “Страсбур” победно завершить неудачную концовку сезона.

Новости “Бреста”

У “Бреста” длится серия из семи матчей без побед. Понятно, что задача на сезон решена, прописка в Лиге 1 продлена. Но всё же в этих семи матчах результат не соответствует реальному потенциалу команды.

Очки в этих матчах были набраны по одному в гостевом матче с “Нантом “(1:1) и в домашнем с претендентом на чемпионство “Лансом” (3:3). В матче с “Нантом” удалось отыграться уже в компенсированное время, на 90+5 минуте. “Пираты” отыгрывались уже, начиная с девятой минуты. Но сравнять удалось только после двух удалений у соперника, да и то “Брест” создал всего два момента за матч, один из которых смог реализовать.

С “Лансом” был грандиозный камбэк. В первом тайме “пираты” были беспомощные. Соперник их просто переехал, забив три мяча. Видимо это успокоило “кроваво-золотых” и на второй тайм они вышли спустя рукава. Чем и воспользовались “пираты”, перевернув игру с ног на голову и отыграв эти три мяча.

Если брать пять поражений, то надо отметить, что в четырёх из пяти этих игр игроки “Бреста” не смогли забить, проиграв всухую все четыре гостевых поединка: “Монако” (0:2), “Осеру” (0:3), “Парижу” (0:4) и “ПСЖ” (0:1). С “ПСЖ” такое минимальное поражение, объясняется тем, что Луис Энрике дал отдохнуть всем, кто играл с “Баварией”.

Только “Ренну” (3:4) проиграли “пираты” достойно, устроив перед своими болельщиками перестрелку, в которой всё же сильнее был соперник.

Новости “Страсбура”

“Страсбур” - это пример команды, которая не смогла физически вытянуть сезон, хотя до последнего сражалась в трёх турнирах. Гостевой матч прошлого тура против “Анже” - лучшее тому доказательство. Первый тайм - абсолютное игровое преимущество “гонщиков”. Но забить удалось лишь под финальный свисток, реализовав пенальти. Во втором тайме “сине-белые” явно подсели и, когда “Анже” сравнял результат, то найти в себе силы для того, чтобы пойти забивать ещё один мяч игроки “Страсбура” в себе не смогли.

Эта ничья лишила “гонщиков” еврокубков на следующий сезон. Хотя потеряли они эти шансы в предыдущих турах: домашних с “Тулузой” (1:2) и “Ренном” (0:3). В этих матчах, игравшихся после матчей Лиги конференций, применялась большая ротация.

У “Страсбура” была ставка на победу в еврокубке. Но она не оправдалась. В полуфинальном противостоянии с испанским “Райо Вальекано” “гонщики” проиграли дважды по 0:1 в каждом из матчей. Но такой минимальный счёт не отражает того игрового преимущества, которое было у мадридцев. Игроки “Райо” перебили соперника по ударам в пять раз в первом матче и в два раза во втором. У “Страсбура” за обе игры было лишь три удара в створ ворот и все три были в ответном домашнем матче.

Ещё “гонщики” стремились попасть в финал национального кубка. Но в полуфинале неожиданно проиграли дома “Ницце” (0:2). При том, что мячом владели в два раза больше, ударов нанесли в четыре раза больше, но только два из них пришлись в створ ворот. “Ницца” играла на контратаках и смогла в одном моменте, во втором тайме подловить защитников “Страсбура” на постановке офсайда. А в другом моменте поставить точку в матче, реализовав пенальти.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Пари Сен-Жермен 32 23 4 5 71-27 73 2 Ланс 32 21 4 7 62-33 67 3 Лилль 33 18 7 8 52-35 61 4 Лион 33 18 6 9 53-36 60 5 Ренн 33 17 8 8 58-47 59 6 Марсель 33 17 5 11 60-44 56 7 Монако 33 16 6 11 56-49 54 8 Страсбур 32 13 8 11 51-42 47 9 Лорьян 33 11 12 10 48-49 45 10 Тулуза 33 12 8 13 47-46 44 11 ФК Париж 33 10 11 12 45-49 41 12 Брест 32 10 8 14 41-52 38 13 Анже 33 9 8 16 28-47 35 14 Гавр 33 6 14 13 30-44 32 15 Осер 33 7 10 16 32-44 31 16 Ницца 33 7 10 16 37-60 31 17 Нант 33 5 8 20 29-52 23 18 Метц 33 3 7 23 32-76 16

Личные встречи

История встреч соперников ведёт свой отчёт идёт с декабря 1976 года. Всего соперники встречались между собой тридцать четыре раза. Двадцать четыре из них было в Лиге 1, десять матчей было в Лиге 2. Десять побед у “Бреста”, тринадцать побед у “Страсбура”, одиннадцать матчей завершились вничью.

Последние пять личных встреч

30.11.2025 “Страсбур” – “Брест” 1:2 Лига 1

23.02.2025 “Страсбур” – “Брест” 0:0 Лига 1

30.11.2024 “Брест” – “Страсбур” 3:1 Лига 1

24.02.2024 “Страсбур” – “Брест” 0:3 Лига 1

07.12.2023 “Брест” – “Страсбур” 1:1 Лига 1

Последние 5 матчей “Бреста”

10.05.2026 “ПСЖ” - “Брест” 1:0 Лига 1

03.05.2026 “Париж” - “Брест” 4:0 Лига 1

24.04.2026 “Брест” - “Ланс” 3:3 Лига 1

19.04.2026 “Нант” - “Брест” 1:1 Лига 1

04.04.2026 “Брест” - “Ренн” 3:4 Лига 1

Последние 5 матчей “Страсбура”

10.05.2026 “Анже” – “Страсбур” 1:1 Лига 1

07.05.2026 “Страсбур” – “Райо Вальекано” 0:1 Лига конференций

03.05.2026 “Страсбур” – “Тулуза” 1:2 Лига 1

30.04.2026 “Райо Вальекано” – “Страсбур” 1:0 Лига конференций

26.04.2026 “Лорьян” – “Страсбур” 2:3 Лига 1

Цифры и факты

На протяжение четырёх лет и в семи последних матчах между собой “Страсбур” не может выиграть у “Бреста”.

“Брест” не выигрывает последние семь матчей.

У “Бреста” пять поражений в последних семи матчах.

Последние две игры, сыгранные в Париже, “Брест” проиграл всухую.

У “Страсбура” последние четыре игры во всех турнирах без побед.

В трёх из четырёх последних матчах с участием “Страсбура” сыграла ставка: ТМ 2.5.

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

У команд есть несколько травмированных игроков. У “Бреста”: Сумаила Кулибали (травма большеберцовой кости), Брадли Локо (травма подколенного сухожилия). У “Страсбура”: Эммануэль Эмегха (ушиб бедра), Аарон Ансельмино (травма подколенного сухожилия), Валентин Барко (травма щиколотки), Себастьян Нанаси (заболел), Эль Мурабет(травма) и Хоакин Паничелли (разрыв крестообразной связки).

"Брест" 4-1-4-1: Кудер - Лала, Шардоне, Ле Ген, Гиндо - Шотар - Дель Кастийо, Тузар, Маньетти, Дина Эбимбе - Ажорк

"Страсбур" 4-2-3-1: Пендерс - Мванга, Хогсберг, Дукуре, Ойеделе - Луис, Амугу - Амо-Амеяу, Годо, Ясин - Энсисо

Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч "Брест" - "Страсбур": победа "Бреста" — 2.81; ничья — 3.41; победа "Страсбура" — 2.46.

Прогноз на матч между “Брестом” и “Страсбуром” от UA-Футбол

Ничья за коэф. 3.41. “Страсбур” явно устал. Команда физически садится во втором тайме. Победить в этой игре у “гонщиков” просто не хватит сил. Но и проиграть они не захотят.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.