Париж - ПСЖ. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026

UA-Футбол делится ожиданиями от столичного дерби в рамках чемпионата Франции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Лига 1, 2025/26. 34-й тур

17 мая 22:00. Париж. "Стад Жан Буэн"

Главный судья: Гийом Парадис (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

В последнем туре Лиги 1 в этом сезоне "Пари Сен-Жермен", который уже завоевал чемпионский титул, сыграет против своих соседей — "Парижа". Этот поединок для обеих команд не будет иметь никакого турнирного значения, однако дерби всегда является принципиальной игрой.

Новости "Парижа"

В последних пяти матчах чемпионата Франции команда Антуана Комбуаре одержала три победы, а также потерпела два поражения. За этот период "Парижу" удалось обыграть "Монако" (4:1), "Мец" (1:3) и "Брест" (4:0). В остальных матчах столичный клуб потерпел неудачу, уступив "Ренну" (2:1) и "Лиллю" (0:1).

В этом сезоне в матче первого круга Лиги 1 "Париж" уступил "ПСЖ" (2:1) на выезде, поэтому в последнем туре они могут взять реванш у своих соседей. Хотя им удалось выбить команду Луиса Энрике из Кубка Франции на стадии 1/16 финала.

Новости "ПСЖ"

Подопечные Луиса Энрике уже завоевали чемпионский титул и готовятся к финалу Лиги чемпионов против "Арсенала", который состоится 30 мая в Будапеште. Парижане находятся в отличной форме, поскольку их беспроигрышная серия во всех турнирах продолжается уже семь матчей подряд. За это время "ПСЖ" одержал 5 побед и дважды сыграл вничью.

В пяти предыдущих турах Лиги 1 "ПСЖ" уверенно одолел "Нант" (3:0) и "Анже" (0:3), разделил очки с "Лорьяном" (2:2), а также обыграл "Брест" (1:0) и "Ланс" (0:2).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки
1 Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен 33 24 4 5 73-27 76
2 Ланс Ланс 33 21 4 8 62-35 67
3 Лилль Лилль 33 18 7 8 52-35 61
4 Лион Лион 33 18 6 9 53-36 60
5 Ренн Ренн 33 17 8 8 58-47 59
6 Марсель Марсель 33 17 5 11 60-44 56
7 Монако Монако 33 16 6 11 56-49 54
8 Страсбур Страсбур 33 14 8 11 53-43 50
9 Лорьян Лорьян 33 11 12 10 48-49 45
10 Тулуза Тулуза 33 12 8 13 47-46 44
11 ФК Париж ФК Париж 33 10 11 12 45-49 41
12 Брест Брест 33 10 8 15 42-54 38
13 Анже Анже 33 9 8 16 28-47 35
14 Гавр Гавр 33 6 14 13 30-44 32
15 Осер Осер 33 7 10 16 32-44 31
16 Ницца Ницца 33 7 10 16 37-60 31
17 Нант Нант 33 5 8 20 29-52 23
18 Метц Метц 33 3 7 23 32-76 16

Цифры и факты

  • "Париж" выиграл 4 из 5 последних домашних матчей в Лиге 1;
  • В этом сезоне в первом круге Лиги 1 "ПСЖ" обыграл "Париж" со счетом 2:1;
  • Беспроигрышная серия "ПСЖ" продолжается на протяжении 7 игр подряд во всех турнирах (5 побед и 2 ничьи).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В этом матче за "Париж" не сыграют травмированные Софьян Алакуш, Жюльен Лопес, Маммаду Мбоу и Пьер-Ив Амель. В то время как в составе "ПСЖ" будут отсутствовать Люка Шевалье, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Уильям Пачо и Кентен Нджанту.

Украинский центральный защитник "красно-синих" Илья Забарный, как ожидается, выйдет в стартовом составе.

"Париж", 4-2-3-1: Трапп — Де Смет, Отавио, Коппола, Камара — Матондо, Ле-Мелу — Саймон, Мунетси, Иконе — Иммобиле

"ПСЖ", 4-3-3: Марин — Эрнандес, Забарный, Маркиньос, Маюлу — Дро, Витинья, Руис — Мбайе, Рамуш, Барколя

Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч "Париж" - "ПСЖ": победа "Парижа" — 5.05; ничья — 4.70; победа "ПСЖ" — 1.60. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между "Парижем" и "ПСЖ" от UA-Футбол

ОЗ — 1,52. Мы ожидаем, что в этом матче "Париж" и "ПСЖ" будут играть в открытый атакующий футбол, поэтому рассчитываем, что обе команды забьют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

