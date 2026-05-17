Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Париж - ПСЖ. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от столичного дерби в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1, 2025/26. 34-й тур
17 мая 22:00. Париж. "Стад Жан Буэн"
Главный судья: Гийом Парадис (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
В последнем туре Лиги 1 в этом сезоне "Пари Сен-Жермен", который уже завоевал чемпионский титул, сыграет против своих соседей — "Парижа". Этот поединок для обеих команд не будет иметь никакого турнирного значения, однако дерби всегда является принципиальной игрой.
Новости "Парижа"
В последних пяти матчах чемпионата Франции команда Антуана Комбуаре одержала три победы, а также потерпела два поражения. За этот период "Парижу" удалось обыграть "Монако" (4:1), "Мец" (1:3) и "Брест" (4:0). В остальных матчах столичный клуб потерпел неудачу, уступив "Ренну" (2:1) и "Лиллю" (0:1).
В этом сезоне в матче первого круга Лиги 1 "Париж" уступил "ПСЖ" (2:1) на выезде, поэтому в последнем туре они могут взять реванш у своих соседей. Хотя им удалось выбить команду Луиса Энрике из Кубка Франции на стадии 1/16 финала.
Новости "ПСЖ"
Подопечные Луиса Энрике уже завоевали чемпионский титул и готовятся к финалу Лиги чемпионов против "Арсенала", который состоится 30 мая в Будапеште. Парижане находятся в отличной форме, поскольку их беспроигрышная серия во всех турнирах продолжается уже семь матчей подряд. За это время "ПСЖ" одержал 5 побед и дважды сыграл вничью.
В пяти предыдущих турах Лиги 1 "ПСЖ" уверенно одолел "Нант" (3:0) и "Анже" (0:3), разделил очки с "Лорьяном" (2:2), а также обыграл "Брест" (1:0) и "Ланс" (0:2).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Пари Сен-Жермен
|33
|24
|4
|5
|73-27
|76
|2
|Ланс
|33
|21
|4
|8
|62-35
|67
|3
|Лилль
|33
|18
|7
|8
|52-35
|61
|4
|Лион
|33
|18
|6
|9
|53-36
|60
|5
|Ренн
|33
|17
|8
|8
|58-47
|59
|6
|Марсель
|33
|17
|5
|11
|60-44
|56
|7
|Монако
|33
|16
|6
|11
|56-49
|54
|8
|Страсбур
|33
|14
|8
|11
|53-43
|50
|9
|Лорьян
|33
|11
|12
|10
|48-49
|45
|10
|Тулуза
|33
|12
|8
|13
|47-46
|44
|11
|ФК Париж
|33
|10
|11
|12
|45-49
|41
|12
|Брест
|33
|10
|8
|15
|42-54
|38
|13
|Анже
|33
|9
|8
|16
|28-47
|35
|14
|Гавр
|33
|6
|14
|13
|30-44
|32
|15
|Осер
|33
|7
|10
|16
|32-44
|31
|16
|Ницца
|33
|7
|10
|16
|37-60
|31
|17
|Нант
|33
|5
|8
|20
|29-52
|23
|18
|Метц
|33
|3
|7
|23
|32-76
|16
Цифры и факты
- "Париж" выиграл 4 из 5 последних домашних матчей в Лиге 1;
- В этом сезоне в первом круге Лиги 1 "ПСЖ" обыграл "Париж" со счетом 2:1;
- Беспроигрышная серия "ПСЖ" продолжается на протяжении 7 игр подряд во всех турнирах (5 побед и 2 ничьи).
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В этом матче за "Париж" не сыграют травмированные Софьян Алакуш, Жюльен Лопес, Маммаду Мбоу и Пьер-Ив Амель. В то время как в составе "ПСЖ" будут отсутствовать Люка Шевалье, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Уильям Пачо и Кентен Нджанту.
Украинский центральный защитник "красно-синих" Илья Забарный, как ожидается, выйдет в стартовом составе.
"Париж", 4-2-3-1: Трапп — Де Смет, Отавио, Коппола, Камара — Матондо, Ле-Мелу — Саймон, Мунетси, Иконе — Иммобиле
"ПСЖ", 4-3-3: Марин — Эрнандес, Забарный, Маркиньос, Маюлу — Дро, Витинья, Руис — Мбайе, Рамуш, Барколя
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Парижем" и "ПСЖ" от UA-Футбол
ОЗ — 1,52. Мы ожидаем, что в этом матче "Париж" и "ПСЖ" будут играть в открытый атакующий футбол, поэтому рассчитываем, что обе команды забьют.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
