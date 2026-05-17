  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Франция
  4. Лион - Ланс. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лион - Ланс. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026

Франция

UA-Футбол делится ожиданиями от матча между "Лионом" и "Лансом" в рамках чемпионата Франции

Лион - Ланс. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 2025/26. 34-й тур

17 мая 22:00. Лион. "Парк Олимпик Лионне"

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

В рамках 34-го тура чемпионата Франции "Лион" с Романом Яремчуком сыграет против "Ланса", который уже обеспечил себе второе место в турнирной таблице. В то же время команда Паулу Фонсеки все еще продолжает бороться за попадание в тройку лучших команд этого сезона в Лиге 1.

Содержание

Новости "Лиона"

В прошлом туре "Лион" очень неожиданно уступил "Тулузе" (2:1) на выезде. До этого "ткачи" имели серию из четырех побед подряд в Лиге 1, одолев на своем пути "Ренн" (4:2), "Осер" (3:2), "Пари Сен-Жермен" (1:2) и "Лорьян" (2:0).

Победа команды Паулу Фонсеки в матче с "Лансом" позволит им финишировать как минимум в топ-4, а также сохранит их шансы на попадание в топ-3, если "Лилль" потеряет очки в параллельном поединке против "Осера".

Новости "Ланса"

Результат матча с "Лионом" в последнем туре этого сезона Лиги 1 для "кроваво-золотых" не будет иметь никакого значения, поэтому главный тренер их команды Пьер Саж может провести ротацию, чтобы сберечь силы ключевых игроков перед финалом Кубка Франции против "Ниццы", который состоится 22 мая.

Отметим, что "Ланс" одержал лишь две победы в предыдущих пяти матчах чемпионата Франции. За этот период им удалось обыграть "Тулузу" (3:2) и "Нант" (1:0). В остальных матчах они разделили очки с "Брестом" (3:3) и "Ниццей" (1:1), а также проиграли на своем поле "ПСЖ" (0:2).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки
1 Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен 33 24 4 5 73-27 76
2 Ланс Ланс 33 21 4 8 62-35 67
3 Лилль Лилль 33 18 7 8 52-35 61
4 Лион Лион 33 18 6 9 53-36 60
5 Ренн Ренн 33 17 8 8 58-47 59
6 Марсель Марсель 33 17 5 11 60-44 56
7 Монако Монако 33 16 6 11 56-49 54
8 Страсбур Страсбур 33 14 8 11 53-43 50
9 Лорьян Лорьян 33 11 12 10 48-49 45
10 Тулуза Тулуза 33 12 8 13 47-46 44
11 ФК Париж ФК Париж 33 10 11 12 45-49 41
12 Брест Брест 33 10 8 15 42-54 38
13 Анже Анже 33 9 8 16 28-47 35
14 Гавр Гавр 33 6 14 13 30-44 32
15 Осер Осер 33 7 10 16 32-44 31
16 Ницца Ницца 33 7 10 16 37-60 31
17 Нант Нант 33 5 8 20 29-52 23
18 Метц Метц 33 3 7 23 32-76 16

Личные встречи

16.08.25 Л1 "Ланс" — "Лион" 0:1

04.05.25 Л1 "Лион" — "Ланс" 1:2

15.09.24 Л1 "Ланс" — "Лион" 0:0

03.03.24 Л1 "Лион" — "Ланс" 0:3

02.12.23 Л1 "Ланс" — "Лион" 3:2

Цифры и факты

  • "Лион" выиграл каждый из трёх последних домашних матчей в Лиге 1;
  • "Ланс" одержал лишь две победы в предыдущих пяти матчах чемпионата Франции;
  • В каждом из трёх предыдущих матчей с участием "Ланса" в Лиге 1 было забито не более двух голов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В этом матче за "Лион" не смогут сыграть Тайлер Мортон и Таннер Тессманн. В свою очередь, в составе "Ланса" будут отсутствовать травмированные Самсон Байду и Жонатан Гради.

Ожидается, что украинский форвард "ткачей" Роман Яремчук выйдет в стартовом составе своей команды.

"Лион", 4-2-3-1: Грейф — Абнер Винисиус, Ниакате, Мата, Мейтленд-Найлз — Толиссо, Мангаля — Морейра, Мера, Эндрик — Яремчук

"Ланс", 3-4-2-1: Риссе — Сарр, Антонио, Ганю — Юдоль, Томассон, Сангаре, Агилар — Сима, Товен — Эдуар

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу "Ліон" - "Ланс"
Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

GGbet
1.75
4.00
4.44
Узнать больше

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч "Лион" - "Ланс": победа "Лиона" — 1.75; ничья — 4.00; победа "Ланса" — 4.44. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между "Лионом" и "Лансом" от UA-Футбол

ТБ 2,5 — 1,60. Мы считаем, что в этом матче "Ланс" будет вести равную борьбу с "Лионом", несмотря на то, что для них исход этого сезона уже предрешен. По нашему мнению, в этом матче будет забито не менее трёх голов.

21+
РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Париж - ПСЖ. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026
yellow-arrow
Ницца - Мец. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026
yellow-arrow
Лорьян - Гавр. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026
Роман Яремчук Лион Лига 1 Паулу Фонсека прогноз UA-Футбол Чемпионат Франции Прогнозы Ланс Пьер Саж
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости