Лион - Ланс. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026

Лига 1, 2025/26. 34-й тур

17 мая 22:00. Лион. "Парк Олимпик Лионне"

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

В рамках 34-го тура чемпионата Франции "Лион" с Романом Яремчуком сыграет против "Ланса", который уже обеспечил себе второе место в турнирной таблице. В то же время команда Паулу Фонсеки все еще продолжает бороться за попадание в тройку лучших команд этого сезона в Лиге 1.

Новости "Лиона"

В прошлом туре "Лион" очень неожиданно уступил "Тулузе" (2:1) на выезде. До этого "ткачи" имели серию из четырех побед подряд в Лиге 1, одолев на своем пути "Ренн" (4:2), "Осер" (3:2), "Пари Сен-Жермен" (1:2) и "Лорьян" (2:0).

Победа команды Паулу Фонсеки в матче с "Лансом" позволит им финишировать как минимум в топ-4, а также сохранит их шансы на попадание в топ-3, если "Лилль" потеряет очки в параллельном поединке против "Осера".

Новости "Ланса"

Результат матча с "Лионом" в последнем туре этого сезона Лиги 1 для "кроваво-золотых" не будет иметь никакого значения, поэтому главный тренер их команды Пьер Саж может провести ротацию, чтобы сберечь силы ключевых игроков перед финалом Кубка Франции против "Ниццы", который состоится 22 мая.

Отметим, что "Ланс" одержал лишь две победы в предыдущих пяти матчах чемпионата Франции. За этот период им удалось обыграть "Тулузу" (3:2) и "Нант" (1:0). В остальных матчах они разделили очки с "Брестом" (3:3) и "Ниццей" (1:1), а также проиграли на своем поле "ПСЖ" (0:2).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Пари Сен-Жермен 33 24 4 5 73-27 76 2 Ланс 33 21 4 8 62-35 67 3 Лилль 33 18 7 8 52-35 61 4 Лион 33 18 6 9 53-36 60 5 Ренн 33 17 8 8 58-47 59 6 Марсель 33 17 5 11 60-44 56 7 Монако 33 16 6 11 56-49 54 8 Страсбур 33 14 8 11 53-43 50 9 Лорьян 33 11 12 10 48-49 45 10 Тулуза 33 12 8 13 47-46 44 11 ФК Париж 33 10 11 12 45-49 41 12 Брест 33 10 8 15 42-54 38 13 Анже 33 9 8 16 28-47 35 14 Гавр 33 6 14 13 30-44 32 15 Осер 33 7 10 16 32-44 31 16 Ницца 33 7 10 16 37-60 31 17 Нант 33 5 8 20 29-52 23 18 Метц 33 3 7 23 32-76 16

Личные встречи

16.08.25 Л1 "Ланс" — "Лион" 0:1

04.05.25 Л1 "Лион" — "Ланс" 1:2

15.09.24 Л1 "Ланс" — "Лион" 0:0

03.03.24 Л1 "Лион" — "Ланс" 0:3

02.12.23 Л1 "Ланс" — "Лион" 3:2

Цифры и факты

"Лион" выиграл каждый из трёх последних домашних матчей в Лиге 1;

"Ланс" одержал лишь две победы в предыдущих пяти матчах чемпионата Франции;

В каждом из трёх предыдущих матчей с участием "Ланса" в Лиге 1 было забито не более двух голов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В этом матче за "Лион" не смогут сыграть Тайлер Мортон и Таннер Тессманн. В свою очередь, в составе "Ланса" будут отсутствовать травмированные Самсон Байду и Жонатан Гради.

Ожидается, что украинский форвард "ткачей" Роман Яремчук выйдет в стартовом составе своей команды.

"Лион", 4-2-3-1: Грейф — Абнер Винисиус, Ниакате, Мата, Мейтленд-Найлз — Толиссо, Мангаля — Морейра, Мера, Эндрик — Яремчук

"Ланс", 3-4-2-1: Риссе — Сарр, Антонио, Ганю — Юдоль, Томассон, Сангаре, Агилар — Сима, Товен — Эдуар

Ставки и коэффициенты на матч

Коэффициенты на матч "Лион" - "Ланс": победа "Лиона" — 1.75; ничья — 4.00; победа "Ланса" — 4.44.

Прогноз на матч между "Лионом" и "Лансом" от UA-Футбол

ТБ 2,5 — 1,60. Мы считаем, что в этом матче "Ланс" будет вести равную борьбу с "Лионом", несмотря на то, что для них исход этого сезона уже предрешен. По нашему мнению, в этом матче будет забито не менее трёх голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.