Страсбур - Монако Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026

UA-Футбол делится ожиданиями от матча между "Страсбуром" и "Монако" в рамках чемпионата Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Лига 1, 2025/26. 34-й тур

17 мая 22:00. Страсбург. "Стад де ла Мено"

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 11

В рамках последнего тура Лиги 1 в этом сезоне "Монако", у которого ещё остаются шансы попасть в топ-6, сыграет на выезде против "Страсбура", который уже лишился возможности выйти в еврокубки в следующем сезоне.

Содержание

Новости "Страсбура"

В последних пяти матчах чемпионата Франции эльзасцы одержали две победы, обыграв "Лорьян" (2:3) и "Брест" (1:2). До этого они сыграли вничью с "Анже" (1:1), а также уступили "Тулузе" (1:2) и "Ренну" (0:3). Таким образом, команда под руководством Гари О'Нила выбыла из борьбы за место в еврокубках, поэтому в следующем матче они постараются одержать победу, чтобы завершить сезон на высокой ноте.

Отметим, что в этом сезоне "Страсбур" дошел до полуфинала Кубка Франции, где уступил "Ницце", а также вышел в полуфинал Лиги конференций, однако на этой стадии "гонщики" вылетели от "Райо Вальекано".

Новости "Монако"

"Монако" одержало лишь одну победу в последних пяти матчах Лиги 1, хотя до этого команда выиграла семь игр подряд в чемпионате. Их серия прервалась в матче с "Парижем" (4:1), в котором команда Себастьяна Поконьоли неожиданно потерпела поражение.

В следующих матчах «красно-белые» разделили очки с "Осером" (2:2) и "Тулузой" (2:2), обыграли "Мец" (1:2). А в прошлом туре "Монако" уступил дома "Лиллю" (0:1).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки
1 Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен 33 24 4 5 73-27 76
2 Ланс Ланс 33 21 4 8 62-35 67
3 Лилль Лилль 33 18 7 8 52-35 61
4 Лион Лион 33 18 6 9 53-36 60
5 Ренн Ренн 33 17 8 8 58-47 59
6 Марсель Марсель 33 17 5 11 60-44 56
7 Монако Монако 33 16 6 11 56-49 54
8 Страсбур Страсбур 33 14 8 11 53-43 50
9 Лорьян Лорьян 33 11 12 10 48-49 45
10 Тулуза Тулуза 33 12 8 13 47-46 44
11 ФК Париж ФК Париж 33 10 11 12 45-49 41
12 Брест Брест 33 10 8 15 42-54 38
13 Анже Анже 33 9 8 16 28-47 35
14 Гавр Гавр 33 6 14 13 30-44 32
15 Осер Осер 33 7 10 16 32-44 31
16 Ницца Ницца 33 7 10 16 37-60 31
17 Нант Нант 33 5 8 20 29-52 23
18 Метц Метц 33 3 7 23 32-76 16

Личные встречи

05.02.26 КФ "Страсбур" — "Монако" 3:1

31.08.25 Л1 "Монако" — "Страсбур" 3:2

19.04.25 Л1 "Монако" — "Страсбур" 0:0

09.11.24 Л1 "Страсбур" — "Монако" 1:3

10.03.24 Л1 "Страсбур" — "Монако" 0:1

Цифры и факты

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В этом матче за "Страсбур" не сыграют травмированные Хоакин Паничелли, Аарон Ансельмино и Эмануэль Эмега.

В свою очередь, в составе "Монако" будут отсутствовать Такуми Минамино, Мохаммед Салису, Вандерсон, Кайо Энрике, Кассум Уаттара, Поль Погба, Станис Идумбо, Эрик Дайер.

"Страсбур", 4-2-3-1: Пендерс — Уаттара, Дукуре, Омобамиделе, Дуэ — Барко, Эль-Мурабет — Годо, Нанаси, Морейра — Энсисо

"Монако", 3-4-2-1: Градецкий — Мависса, Закария, Керер — Адингра, Бамба, Камара, Тезе — Аклиуш, Фати — Балогун

Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч "Страсбур" - "Монако": победа "Страсбура" — 3.00; ничья — 4.00; победа "Монако" — 2.12. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между "Страсбуром" и "Монако" от UA-Футбол

ТБ 3,5 — 1,90. Учитывая статистику последних матчей обеих команд и их очных встреч, мы ожидаем, что в матче между "Страсбуром" и "Монако" будет забито не менее четырёх голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

