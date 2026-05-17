Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Страсбур - Монако Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от матча между "Страсбуром" и "Монако" в рамках чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1, 2025/26. 34-й тур
17 мая 22:00. Страсбург. "Стад де ла Мено"
Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 11
В рамках последнего тура Лиги 1 в этом сезоне "Монако", у которого ещё остаются шансы попасть в топ-6, сыграет на выезде против "Страсбура", который уже лишился возможности выйти в еврокубки в следующем сезоне.
Новости "Страсбура"
В последних пяти матчах чемпионата Франции эльзасцы одержали две победы, обыграв "Лорьян" (2:3) и "Брест" (1:2). До этого они сыграли вничью с "Анже" (1:1), а также уступили "Тулузе" (1:2) и "Ренну" (0:3). Таким образом, команда под руководством Гари О'Нила выбыла из борьбы за место в еврокубках, поэтому в следующем матче они постараются одержать победу, чтобы завершить сезон на высокой ноте.
Отметим, что в этом сезоне "Страсбур" дошел до полуфинала Кубка Франции, где уступил "Ницце", а также вышел в полуфинал Лиги конференций, однако на этой стадии "гонщики" вылетели от "Райо Вальекано".
Новости "Монако"
"Монако" одержало лишь одну победу в последних пяти матчах Лиги 1, хотя до этого команда выиграла семь игр подряд в чемпионате. Их серия прервалась в матче с "Парижем" (4:1), в котором команда Себастьяна Поконьоли неожиданно потерпела поражение.
В следующих матчах «красно-белые» разделили очки с "Осером" (2:2) и "Тулузой" (2:2), обыграли "Мец" (1:2). А в прошлом туре "Монако" уступил дома "Лиллю" (0:1).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Пари Сен-Жермен
|33
|24
|4
|5
|73-27
|76
|2
|Ланс
|33
|21
|4
|8
|62-35
|67
|3
|Лилль
|33
|18
|7
|8
|52-35
|61
|4
|Лион
|33
|18
|6
|9
|53-36
|60
|5
|Ренн
|33
|17
|8
|8
|58-47
|59
|6
|Марсель
|33
|17
|5
|11
|60-44
|56
|7
|Монако
|33
|16
|6
|11
|56-49
|54
|8
|Страсбур
|33
|14
|8
|11
|53-43
|50
|9
|Лорьян
|33
|11
|12
|10
|48-49
|45
|10
|Тулуза
|33
|12
|8
|13
|47-46
|44
|11
|ФК Париж
|33
|10
|11
|12
|45-49
|41
|12
|Брест
|33
|10
|8
|15
|42-54
|38
|13
|Анже
|33
|9
|8
|16
|28-47
|35
|14
|Гавр
|33
|6
|14
|13
|30-44
|32
|15
|Осер
|33
|7
|10
|16
|32-44
|31
|16
|Ницца
|33
|7
|10
|16
|37-60
|31
|17
|Нант
|33
|5
|8
|20
|29-52
|23
|18
|Метц
|33
|3
|7
|23
|32-76
|16
Личные встречи
05.02.26 КФ "Страсбур" — "Монако" 3:1
31.08.25 Л1 "Монако" — "Страсбур" 3:2
19.04.25 Л1 "Монако" — "Страсбур" 0:0
09.11.24 Л1 "Страсбур" — "Монако" 1:3
10.03.24 Л1 "Страсбур" — "Монако" 0:1
Цифры и факты
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В этом матче за "Страсбур" не сыграют травмированные Хоакин Паничелли, Аарон Ансельмино и Эмануэль Эмега.
В свою очередь, в составе "Монако" будут отсутствовать Такуми Минамино, Мохаммед Салису, Вандерсон, Кайо Энрике, Кассум Уаттара, Поль Погба, Станис Идумбо, Эрик Дайер.
"Страсбур", 4-2-3-1: Пендерс — Уаттара, Дукуре, Омобамиделе, Дуэ — Барко, Эль-Мурабет — Годо, Нанаси, Морейра — Энсисо
"Монако", 3-4-2-1: Градецкий — Мависса, Закария, Керер — Адингра, Бамба, Камара, Тезе — Аклиуш, Фати — Балогун
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Страсбуром" и "Монако" от UA-Футбол
ТБ 3,5 — 1,90. Учитывая статистику последних матчей обеих команд и их очных встреч, мы ожидаем, что в матче между "Страсбуром" и "Монако" будет забито не менее четырёх голов.
21+
РЕКЛАМА
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Кривбасс – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Гвардиола покидает Манчестер Сити? Клуб уже достиг соглашения с другим тренером
- Трубин тоже постарался. Сезон Бенфики в чемпионате 2025/26 вошел в историю
- Ницца - Мец. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026
- Дочь Суркиса поделилась стильными фото и привлекла внимание необычным акцентом в образе
- Звезда вне конкуренции: самая красивая футболистка мира стала игроком сезона в Лестере