Марсель - Ренн. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от матча между "Марселем" и "Ренном" в рамках чемпионата Франции
Лига 1, 2025/26. 34-й тур
17 мая 22:00. Марсель. "Велодром"
Главный судья: Рудди Бюке (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 6
В рамках 34-го тура Лиги 1 сойдутся "Марсель" и "Ренн", которые претендуют на право представлять Францию в еврокубках в следующем сезоне.
Новости "Марселя"
"Марсель" выбыл из борьбы за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон и находится в плохой форме. В последних пяти матчах команда под руководством Хабиба Бейе одержала две победы, потерпела два поражения и один раз сыграла вничью.
За этот период провансальцы обыграли "Мец" (3:1) и "Гавр" (0:1), уступили "Лорьяну" (2:0) и "Нанту" (3:0), а также разделили очки с "Ниццей" (1:1).
Новости "Ренна"
В прошлом туре подопечные Франка Эза обыграли "Париж" (2:1) в напряжённом поединке. До этого они уступили в принципиальном матче "Лиону" (4:2), что испортило их шансы на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
Но это поражение также прервало серию "красно-черных" из четырех побед подряд в Лиге 1, когда им удалось обыграть "Нант" (2:1), "Страсбур" (0:3), "Анже" (2:1), а также "Брест" (3:4).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Пари Сен-Жермен
|33
|24
|4
|5
|73-27
|76
|2
|Ланс
|33
|21
|4
|8
|62-35
|67
|3
|Лилль
|33
|18
|7
|8
|52-35
|61
|4
|Лион
|33
|18
|6
|9
|53-36
|60
|5
|Ренн
|33
|17
|8
|8
|58-47
|59
|6
|Марсель
|33
|17
|5
|11
|60-44
|56
|7
|Монако
|33
|16
|6
|11
|56-49
|54
|8
|Страсбур
|33
|14
|8
|11
|53-43
|50
|9
|Лорьян
|33
|11
|12
|10
|48-49
|45
|10
|Тулуза
|33
|12
|8
|13
|47-46
|44
|11
|ФК Париж
|33
|10
|11
|12
|45-49
|41
|12
|Брест
|33
|10
|8
|15
|42-54
|38
|13
|Анже
|33
|9
|8
|16
|28-47
|35
|14
|Гавр
|33
|6
|14
|13
|30-44
|32
|15
|Осер
|33
|7
|10
|16
|32-44
|31
|16
|Ницца
|33
|7
|10
|16
|37-60
|31
|17
|Нант
|33
|5
|8
|20
|29-52
|23
|18
|Метц
|33
|3
|7
|23
|32-76
|16
Личные встречи
03.02.26 КФ "Марсель" — "Ренн" 3:0
15.08.25 Л1 "Ренн" — "Марсель" 1:0
17.05.25 Л1 "Марсель" — "Ренн" 4:2
11.01.25 Л1 "Ренн" — "Марсель" 1:2
17.03.24 Л1 "Ренн" — "Марсель" 2:0
Цифры и факты
- "Марсель" одержал лишь две победы в последних 7 матчах Лиги 1;
- "Ренн" потерпел одно поражение в 7 предыдущих матчах чемпионата Франции;
- "Марсель" не проиграл ни одного из последних 9 матчей против "Ренна" во всех турнирах (7 побед и 2 ничьи).
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В составе "Марселя" будут отсутствовать Химад Абделли, Найеф Агерд, Си Джей Иган-Райли, Хамед Траоре, а также Жоффрей Кондогбиа. В свою очередь, "Ренну" придётся обойтись без травмированных Пшемыслава Франковского и Жереми Жаке. Из-за дисквалификации этот матч пропустит основной вратарь "красно-черных" Брис Самба.
"Марсель", 4-2-3-1: Рульи — Эмерсон, Медина, Балерди, Веа — Хёйбьерг, Ннади — Пайшан, Тимбер, Гринвуд — Гуири
"Ренн", 4-4-2: Силистри — Мерлен, Брассье, Аит-Будлаль, Сейду — Шиманский, Камара, Ронжье, Аль-Тамари — Эмболо, Леполь
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Марселем" и "Ренном" от UA-Футбол
П1 — 2,05. Нам кажется, что этот матч будет очень результативным, и мы отдадим предпочтение "Марселю".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
