Марсель - Ренн. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026

Лига 1, 2025/26. 34-й тур

17 мая 22:00. Марсель. "Велодром"

Главный судья: Рудди Бюке (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 6

В рамках 34-го тура Лиги 1 сойдутся "Марсель" и "Ренн", которые претендуют на право представлять Францию в еврокубках в следующем сезоне.

Новости "Марселя"

"Марсель" выбыл из борьбы за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон и находится в плохой форме. В последних пяти матчах команда под руководством Хабиба Бейе одержала две победы, потерпела два поражения и один раз сыграла вничью.

За этот период провансальцы обыграли "Мец" (3:1) и "Гавр" (0:1), уступили "Лорьяну" (2:0) и "Нанту" (3:0), а также разделили очки с "Ниццей" (1:1).

Новости "Ренна"

В прошлом туре подопечные Франка Эза обыграли "Париж" (2:1) в напряжённом поединке. До этого они уступили в принципиальном матче "Лиону" (4:2), что испортило их шансы на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Но это поражение также прервало серию "красно-черных" из четырех побед подряд в Лиге 1, когда им удалось обыграть "Нант" (2:1), "Страсбур" (0:3), "Анже" (2:1), а также "Брест" (3:4).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Пари Сен-Жермен 33 24 4 5 73-27 76 2 Ланс 33 21 4 8 62-35 67 3 Лилль 33 18 7 8 52-35 61 4 Лион 33 18 6 9 53-36 60 5 Ренн 33 17 8 8 58-47 59 6 Марсель 33 17 5 11 60-44 56 7 Монако 33 16 6 11 56-49 54 8 Страсбур 33 14 8 11 53-43 50 9 Лорьян 33 11 12 10 48-49 45 10 Тулуза 33 12 8 13 47-46 44 11 ФК Париж 33 10 11 12 45-49 41 12 Брест 33 10 8 15 42-54 38 13 Анже 33 9 8 16 28-47 35 14 Гавр 33 6 14 13 30-44 32 15 Осер 33 7 10 16 32-44 31 16 Ницца 33 7 10 16 37-60 31 17 Нант 33 5 8 20 29-52 23 18 Метц 33 3 7 23 32-76 16

Личные встречи

03.02.26 КФ "Марсель" — "Ренн" 3:0

15.08.25 Л1 "Ренн" — "Марсель" 1:0

17.05.25 Л1 "Марсель" — "Ренн" 4:2

11.01.25 Л1 "Ренн" — "Марсель" 1:2

17.03.24 Л1 "Ренн" — "Марсель" 2:0

Цифры и факты

"Марсель" одержал лишь две победы в последних 7 матчах Лиги 1;

"Ренн" потерпел одно поражение в 7 предыдущих матчах чемпионата Франции;

"Марсель" не проиграл ни одного из последних 9 матчей против "Ренна" во всех турнирах (7 побед и 2 ничьи).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составе "Марселя" будут отсутствовать Химад Абделли, Найеф Агерд, Си Джей Иган-Райли, Хамед Траоре, а также Жоффрей Кондогбиа. В свою очередь, "Ренну" придётся обойтись без травмированных Пшемыслава Франковского и Жереми Жаке. Из-за дисквалификации этот матч пропустит основной вратарь "красно-черных" Брис Самба.

"Марсель", 4-2-3-1: Рульи — Эмерсон, Медина, Балерди, Веа — Хёйбьерг, Ннади — Пайшан, Тимбер, Гринвуд — Гуири

"Ренн", 4-4-2: Силистри — Мерлен, Брассье, Аит-Будлаль, Сейду — Шиманский, Камара, Ронжье, Аль-Тамари — Эмболо, Леполь

Прогноз на матч между "Марселем" и "Ренном" от UA-Футбол

П1 — 2,05. Нам кажется, что этот матч будет очень результативным, и мы отдадим предпочтение "Марселю".

