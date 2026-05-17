  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Франция
  4. Марсель - Ренн. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель - Ренн. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026

Франция

UA-Футбол делится ожиданиями от матча между "Марселем" и "Ренном" в рамках чемпионата Франции

Марсель - Ренн. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 2025/26. 34-й тур

17 мая 22:00. Марсель. "Велодром"

Главный судья: Рудди Бюке (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 6

В рамках 34-го тура Лиги 1 сойдутся "Марсель" и "Ренн", которые претендуют на право представлять Францию в еврокубках в следующем сезоне.

Содержание

Новости "Марселя"

"Марсель" выбыл из борьбы за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон и находится в плохой форме. В последних пяти матчах команда под руководством Хабиба Бейе одержала две победы, потерпела два поражения и один раз сыграла вничью.

За этот период провансальцы обыграли "Мец" (3:1) и "Гавр" (0:1), уступили "Лорьяну" (2:0) и "Нанту" (3:0), а также разделили очки с "Ниццей" (1:1).

Новости "Ренна"

В прошлом туре подопечные Франка Эза обыграли "Париж" (2:1) в напряжённом поединке. До этого они уступили в принципиальном матче "Лиону" (4:2), что испортило их шансы на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Но это поражение также прервало серию "красно-черных" из четырех побед подряд в Лиге 1, когда им удалось обыграть "Нант" (2:1), "Страсбур" (0:3), "Анже" (2:1), а также "Брест" (3:4).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки
1 Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен 33 24 4 5 73-27 76
2 Ланс Ланс 33 21 4 8 62-35 67
3 Лилль Лилль 33 18 7 8 52-35 61
4 Лион Лион 33 18 6 9 53-36 60
5 Ренн Ренн 33 17 8 8 58-47 59
6 Марсель Марсель 33 17 5 11 60-44 56
7 Монако Монако 33 16 6 11 56-49 54
8 Страсбур Страсбур 33 14 8 11 53-43 50
9 Лорьян Лорьян 33 11 12 10 48-49 45
10 Тулуза Тулуза 33 12 8 13 47-46 44
11 ФК Париж ФК Париж 33 10 11 12 45-49 41
12 Брест Брест 33 10 8 15 42-54 38
13 Анже Анже 33 9 8 16 28-47 35
14 Гавр Гавр 33 6 14 13 30-44 32
15 Осер Осер 33 7 10 16 32-44 31
16 Ницца Ницца 33 7 10 16 37-60 31
17 Нант Нант 33 5 8 20 29-52 23
18 Метц Метц 33 3 7 23 32-76 16

Личные встречи

03.02.26 КФ "Марсель" — "Ренн" 3:0

15.08.25 Л1 "Ренн" — "Марсель" 1:0

17.05.25 Л1 "Марсель" — "Ренн" 4:2

11.01.25 Л1 "Ренн" — "Марсель" 1:2

17.03.24 Л1 "Ренн" — "Марсель" 2:0

Цифры и факты

  • "Марсель" одержал лишь две победы в последних 7 матчах Лиги 1;
  • "Ренн" потерпел одно поражение в 7 предыдущих матчах чемпионата Франции;
  • "Марсель" не проиграл ни одного из последних 9 матчей против "Ренна" во всех турнирах (7 побед и 2 ничьи).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В составе "Марселя" будут отсутствовать Химад Абделли, Найеф Агерд, Си Джей Иган-Райли, Хамед Траоре, а также Жоффрей Кондогбиа. В свою очередь, "Ренну" придётся обойтись без травмированных Пшемыслава Франковского и Жереми Жаке. Из-за дисквалификации этот матч пропустит основной вратарь "красно-черных" Брис Самба.

"Марсель", 4-2-3-1: Рульи — Эмерсон, Медина, Балерди, Веа — Хёйбьерг, Ннади — Пайшан, Тимбер, Гринвуд — Гуири

"Ренн", 4-4-2: Силистри — Мерлен, Брассье, Аит-Будлаль, Сейду — Шиманский, Камара, Ронжье, Аль-Тамари — Эмболо, Леполь

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу "Марсель" - "Ренн"
Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

GGbet
2.05
3.88
3.32
Узнать больше

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч "Марсель" - "Ренн": победа "Марселя" — 2.05; ничья — 3.88; победа "Ренна" — 3.32. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между "Марселем" и "Ренном" от UA-Футбол

П1 — 2,05. Нам кажется, что этот матч будет очень результативным, и мы отдадим предпочтение "Марселю".

21+
РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Лилль - Осер. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026
yellow-arrow
Лион - Ланс. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026
yellow-arrow
Париж - ПСЖ. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026
Лига 1 Ренн Марсель прогноз UA-Футбол Чемпионат Франции Прогнозы Франк Эз Хабиб Бейе
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости