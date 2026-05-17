Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лилль - Осер. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от матча между "Лиллем" и "Осером" в рамках чемпионата Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1, 2025/26. 34-й тур
17 мая 22:00. Лилль. "Стад Пьер Моруа"
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
В матче 34-го тура чемпионата Франции "Лилль", борющийся за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне, примет у себя "Осер", стремящийся сохранить место в Лиге 1.
Новости "Лилля"
Беспроигрышная серия "Лилля" в чемпионате Франции продолжается 13 матчей подряд. За этот период "мастифы" одержали восемь побед и пять раз сыграли вничью. Сейчас они находятся в одном шаге от квалификации в Лигу чемпионов на следующий сезон. Все ключевые игроки в команде Бруно Женезио здоровы, поэтому у них сбалансированный состав.
Новости "Осера"
В последнее время "Осеру" удалось значительно улучшить своё положение в турнирной таблице Лиги 1. Благодаря двум победам над "Ниццей" (2:1) и "Анже" (3:1) в двух предыдущих турах команда Кристофа Пелиссье выбралась из зоны вылета. До этого они уступили "Лиону" (3:2), а также имели серию из трех ничьих подряд в матчах с "Монако" (2:2), "Нантом" (0:0) и "Гавром" (1:1).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Пари Сен-Жермен
|33
|24
|4
|5
|73-27
|76
|2
|Ланс
|33
|21
|4
|8
|62-35
|67
|3
|Лилль
|33
|18
|7
|8
|52-35
|61
|4
|Лион
|33
|18
|6
|9
|53-36
|60
|5
|Ренн
|33
|17
|8
|8
|58-47
|59
|6
|Марсель
|33
|17
|5
|11
|60-44
|56
|7
|Монако
|33
|16
|6
|11
|56-49
|54
|8
|Страсбур
|33
|14
|8
|11
|53-43
|50
|9
|Лорьян
|33
|11
|12
|10
|48-49
|45
|10
|Тулуза
|33
|12
|8
|13
|47-46
|44
|11
|ФК Париж
|33
|10
|11
|12
|45-49
|41
|12
|Брест
|33
|10
|8
|15
|42-54
|38
|13
|Анже
|33
|9
|8
|16
|28-47
|35
|14
|Гавр
|33
|6
|14
|13
|30-44
|32
|15
|Осер
|33
|7
|10
|16
|32-44
|31
|16
|Ницца
|33
|7
|10
|16
|37-60
|31
|17
|Нант
|33
|5
|8
|20
|29-52
|23
|18
|Метц
|33
|3
|7
|23
|32-76
|16
Личные встречи
14.12.25 Л1 "Осер" — "Лилль" 3:4
20.04.25 Л1 "Лилль" — "Осер" 3:1
10.01.25 Л1 "Осер" — "Лилль" 0:0
22.04.23 Л1 "Осер" — "Лилль" 1:1
07.08.22 Л1 "Лилль" — "Осер" 4:1
Цифры и факты
- "Лилль" не проигрывает дома в Лиге 1 на протяжении 6 матчей подряд (2 победы и 4 ничьи);
- "Осер" не одержал ни одной победы на выезде в чемпионате Франции в предыдущих пяти матчах;
- Беспроигрышная серия "Лилля" в Лиге 1 продолжается на протяжении 13 матчей подряд (8 побед и 5 ничьих).
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В этом матче за "Лилль" не сыграет травмированный Хамза Игамане. В свою очередь, в составе "Осера" из-за проблем со здоровьем будут отсутствовать Клеман Акпа, Уссама Эль-Аззузи, Роман Февр, Брайан Око и Фредрик Оппегор
"Лилль", 4-2-3-1: Озер — Перро, Манди, Нгой, Менье — Андре, Бенталеб — Коррейя, Харальдссон, Мукау — Фернандес-Пардо
"Осер", 4-2-3-1: Леон — Менса, Сиве, Диоманде, Си — Дануа, Овусу — Синайоко, Намасо, Ахамада — Мара
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Лиллем" и "Осером" от UA-Футбол
П1 — 1,75. У обеих команд разные задачи, но они до последнего будут бороться за победу. Однако, по нашему мнению, три очка в этой встрече заработает "Лилль", который является фаворитом противостояния.
21+
РЕКЛАМА
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- WTA 1000 Рим. Украинка в третий раз подряд обыграла соперницу. Элина Свитолина – Коко Гофф. Обзор матча
- Трубин тоже постарался. Сезон Бенфики в чемпионате 2025/26 вошел в историю
- "Будем биться за Премьер-лигу". Тренер Левого берега недоволен результатом матча с Черноморцем
- Нант - Тулуза. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026
- Дочь Суркиса поделилась стильными фото и привлекла внимание необычным акцентом в образе
- После дисквалификации Мудрик впервые появился на публике и фактически подтвердил новый роман