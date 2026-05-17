Лилль - Осер. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026

Лига 1, 2025/26. 34-й тур

17 мая 22:00. Лилль. "Стад Пьер Моруа"

Главный судья: Вилли Делажо (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

В матче 34-го тура чемпионата Франции "Лилль", борющийся за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне, примет у себя "Осер", стремящийся сохранить место в Лиге 1.

Новости "Лилля"

Беспроигрышная серия "Лилля" в чемпионате Франции продолжается 13 матчей подряд. За этот период "мастифы" одержали восемь побед и пять раз сыграли вничью. Сейчас они находятся в одном шаге от квалификации в Лигу чемпионов на следующий сезон. Все ключевые игроки в команде Бруно Женезио здоровы, поэтому у них сбалансированный состав.

Новости "Осера"

В последнее время "Осеру" удалось значительно улучшить своё положение в турнирной таблице Лиги 1. Благодаря двум победам над "Ниццей" (2:1) и "Анже" (3:1) в двух предыдущих турах команда Кристофа Пелиссье выбралась из зоны вылета. До этого они уступили "Лиону" (3:2), а также имели серию из трех ничьих подряд в матчах с "Монако" (2:2), "Нантом" (0:0) и "Гавром" (1:1).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Пари Сен-Жермен 33 24 4 5 73-27 76 2 Ланс 33 21 4 8 62-35 67 3 Лилль 33 18 7 8 52-35 61 4 Лион 33 18 6 9 53-36 60 5 Ренн 33 17 8 8 58-47 59 6 Марсель 33 17 5 11 60-44 56 7 Монако 33 16 6 11 56-49 54 8 Страсбур 33 14 8 11 53-43 50 9 Лорьян 33 11 12 10 48-49 45 10 Тулуза 33 12 8 13 47-46 44 11 ФК Париж 33 10 11 12 45-49 41 12 Брест 33 10 8 15 42-54 38 13 Анже 33 9 8 16 28-47 35 14 Гавр 33 6 14 13 30-44 32 15 Осер 33 7 10 16 32-44 31 16 Ницца 33 7 10 16 37-60 31 17 Нант 33 5 8 20 29-52 23 18 Метц 33 3 7 23 32-76 16

Личные встречи

14.12.25 Л1 "Осер" — "Лилль" 3:4

20.04.25 Л1 "Лилль" — "Осер" 3:1

10.01.25 Л1 "Осер" — "Лилль" 0:0

22.04.23 Л1 "Осер" — "Лилль" 1:1

07.08.22 Л1 "Лилль" — "Осер" 4:1

Цифры и факты

"Лилль" не проигрывает дома в Лиге 1 на протяжении 6 матчей подряд (2 победы и 4 ничьи);

"Осер" не одержал ни одной победы на выезде в чемпионате Франции в предыдущих пяти матчах;

Беспроигрышная серия "Лилля" в Лиге 1 продолжается на протяжении 13 матчей подряд (8 побед и 5 ничьих).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В этом матче за "Лилль" не сыграет травмированный Хамза Игамане. В свою очередь, в составе "Осера" из-за проблем со здоровьем будут отсутствовать Клеман Акпа, Уссама Эль-Аззузи, Роман Февр, Брайан Око и Фредрик Оппегор

"Лилль", 4-2-3-1: Озер — Перро, Манди, Нгой, Менье — Андре, Бенталеб — Коррейя, Харальдссон, Мукау — Фернандес-Пардо

"Осер", 4-2-3-1: Леон — Менса, Сиве, Диоманде, Си — Дануа, Овусу — Синайоко, Намасо, Ахамада — Мара

Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч "Лилль" - "Осер": победа "Лилля" — 1.45; ничья — 4.75; победа "Осера" — 7.50.

Прогноз на матч между "Лиллем" и "Осером" от UA-Футбол

П1 — 1,75. У обеих команд разные задачи, но они до последнего будут бороться за победу. Однако, по нашему мнению, три очка в этой встрече заработает "Лилль", который является фаворитом противостояния.

