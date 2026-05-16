Брест - Анже. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брестом" и "Анже" в рамках чемпионата Франции
Лига 1, 2025/26. 34 тур.
17 мая. 22:00. Брест. “Стад Франсис Ле Бле”
“Брест” – “Анже"
Главный судья: Матьё Вернис
В рамках последнего 34-го тура Лиги 1 “Брест” и “Анже” на “Стад Франсис Ле Бле” проведут раскрепощённый матч без турнирного давления, играя исключительно ради престижа и болельщиков.
Новости “Бреста”
“Брест” крайне неудачно завершает сезон. У “пиратов” длится серия из восьми матчей без побед. Понятно, что задача на сезон решена, прописка в Лиге 1 продлена. Но всё же в этих восьми матчах результат не соответствует реальному потенциалу команды.
Всего два очка было набрано пиратами в этих восьми матчах. По одному в гостевом матче с “Нантом “(1:1) и в домашнем с претендентом на чемпионство “Лансом” (3:3). В матче с “Нантом” удалось отыграться уже в компенсированное время, на 90+5 минуте. “Пираты” отыгрывались уже, начиная с девятой минуты. Но сравнять удалось только после двух удалений у соперника, да и то “Брест” создал всего два момента за матч, один из которых смог реализовать.
С “Лансом” был грандиозный камбэк. В первом тайме “пираты” были беспомощные. Соперник их просто переехал, забив три мяча. Видимо это успокоило “кроваво-золотых” и на второй тайм они вышли спустя рукава. Чем и воспользовались “пираты”, перевернув игру с ног на голову и отыграв эти три мяча.
Если брать шесть поражений, то надо отметить, что в четырёх из шести этих матчах игроки “Бреста” не смогли забить, проиграв всухую все четыре гостевых поединка: “Монако” (0:2), “Осеру” (0:3), “Парижу” (0:4) и “ПСЖ” (0:1). С “ПСЖ” такое минимальное поражение, объясняется тем, что Луис Энрике дал отдохнуть всем, кто играл с “Баварией”.
“Ренну” (3:4) “пираты” проиграли достойно, устроив перед своими болельщиками перестрелку, в которой всё же сильнее был соперник.
В среду “Брест” проиграл домашний матч перенесённого 29-го тура “Страсбуру” (1:2). Очень яркий вышел первый тайм в этом поединке, особенно его первые двадцать минут, когда команды забили все мячи в этом матче. Но как ни старались “пираты”, отыграться им не удалось. Хотя в нескольких моментах они были близки к тому, чтобы сравнять счёт. Ажорк дважды мог делать дубль, но мяч летел мимо ворот.
Новости “Анже”
“Анже” доигрывает сезон. Команда выполнила задачу на сезон ещё три тура назад - продлила прописку в Лиге 1 на следующий. Это притом, что последние восемь матчей у “Анже” были без побед.
Если брать последние матчи, то была борьба в домашнем матче с “Лионом” (0:0), где “Анже” смогли засушить игру - всего три удара в створ на обе команды. Была битва в гостях с “Ренном” (1:2) до последних минут. Притом, что “Анже” проиграло первый тайм со счётом 2:0, но во втором чуть не отыгралось. Амине Сбай не реализовал пенальти. Была равная игра дома с “Гавром” (1:1), где удержать ничью помогло удаление у соперника. Который последние пятнадцать минут играл в меньшинстве.
Последние три игры уже ничего не решали. В двух из них последовали разгромы. Первый домашний абсолютно понятен, ведь в гости приехал “ПСЖ” (0:3), а второй в гостях был от “Осера” (3:1), которому просто этот матч был нужнее. Плюс неприятности у “Анже” перекрывали попытки играть на равных. В конце первого тайма было удаление и второй тайм пришлось играть вдесятером. А в начале второго тайма ещё и пенальти не реализовали.
В матче прошлого тура “Анже” сыграло дома вничью со “Страсбуром” (1:1). Вчистую проиграв первый тайм, игроки “Анже” воспользовались тем, что соперник физически подсел во втором и сравняли счёт. Тем самым оставив “гонщиков” без еврокубков.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|33
|24
|4
|5
|73-27
|76
|2
|33
|21
|4
|8
|62-35
|67
|3
|33
|18
|7
|8
|52-35
|61
|4
|33
|18
|6
|9
|53-36
|60
|5
|33
|17
|8
|8
|58-47
|59
|6
|33
|17
|5
|11
|60-44
|56
|7
|33
|16
|6
|11
|56-49
|54
|8
|33
|14
|8
|11
|53-43
|50
|9
|33
|11
|12
|10
|48-49
|45
|10
|33
|12
|8
|13
|47-46
|44
|11
|33
|10
|11
|12
|45-49
|41
|12
|33
|10
|8
|15
|42-54
|38
|13
|33
|9
|8
|16
|28-47
|35
|14
|33
|6
|14
|13
|30-44
|32
|15
|33
|7
|10
|16
|32-44
|31
|16
|33
|7
|10
|16
|37-60
|31
|17
|33
|5
|8
|20
|29-52
|23
|18
|33
|3
|7
|23
|32-76
|16
Личные встречи
Первый матч в истории соперников был сыгран ещё в январе 1946 года. Но потом был перерыв в тридцать лет. Потом были ещё перерывы: в 1980-х - восемь лет, а с 1989 - ещё пятнадцать лет. И только с середины 2000-х команды стали регулярно встречаться друг с другом. Всего соперники встречались между собой тридцать два раза. Четырнадцать из них было в Лиге 1, тринадцать матчей было в Лиге 2. Четыре встречи были в рамках Кубка Франции. Ещё одна игра носила товарищеский характер. Семнадцать побед у “Бреста”, десять побед у “Анже”, пять матчей завершились вничью.
Последние пять личных встреч
- 28.09.2025 “Анже” – “Брест” 0:2 Лига 1
- 09.03.2025 “Брест” – “Анже” 2:0 Лига 1
- 05.01.2025 “Анже” – “Брест” 2:0 Лига 1
- 06.01.2024 “Брест” – “Анже” 1:0 Кубок Франции
- 29.01.2023 “Брест” – “Анже” 4:0 Лига 1
Последние 5 матчей “Бреста”
- 13.05.2026 “Брест” - “Страсбур” 1:2 Лига 1
- 10.05.2026 “ПСЖ” - “Брест” 1:0 Лига 1
- 03.05.2026 “Париж” - “Брест” 4:0 Лига 1
- 24.04.2026 “Брест” - “Ланс” 3:3 Лига 1
- 19.04.2026 “Нант” - “Брест” 1:1 Лига 1
Последние 5 матчей “Анже”
- 10.05.2026 “Анже” – “Страсбур” 1:1 Лига 1
- 03.05.2026 “Осер” – “Анже” 3:1 Лига 1
- 25.04.2026 “Анже” – “ПСЖ” 0:3 Лига 1
- 18.04.2026 “Анже” – “Гавр” 1:1 Лига 1
- 11.04.2026 “Ренн” – “Анже” 2:1 Лига 1
Цифры и факты
- “Брест” выиграл у “Анже” пять из шести последних личных встреч в Лиге 1.
- Последние три матча между соперниками завершались победой одной из команд со счётом 2:0.
- В последних четырёх личных встречах команд сыграла ставка: ТМ 2.5.
- В последних пяти личных встречах команд сыграла ставка: Обе команды забьют (Нет).
- Обе команды не выигрывали в последних восьми матчах.
- “Брест” поиграл последние три матча.
- “Брест” пропустил в последних восьми матчах
- “Анже” пропустил в последних пяти матчах.
Кадровая ситуация и ориентировочные составы
В лазаретах команд находятся несколько игроков. У Бреста это: Сумаила Кулибали (травма большеберцовой кости), Брадли Локо (травма подколенного сухожилия). У Анже это: Ясин Белхдим (травма руки), Мариюс Куркуль (травма колена) и Аруна Джибирен (травма лодыжки).
"Брест" 4-2-3-1: Кудер - Лала, Ле Ген, Диас, Гиндо - Шотар, Маньетти - Дель Кастийо, Думбия, Дина Эбимбе - Ажорк
"Анже" 4-2-3-1: Коффи - Аркю, Камара, Лефор, Экомие - Белькебла, ван ден Бомен - Капел, Мутон, Петер - Шериф
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Брестом" и "Анже" от UA-Футбол
Обе команды забьют + ТМ 4.5 (Да) за коэф. 2.26. В матче для зрителей команды раскрепостятся и будут забивать друг другу, но не больше четырёх мячей в этом матче.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
