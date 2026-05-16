Брест - Анже. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026

Лига 1, 2025/26. 34 тур.

17 мая. 22:00. Брест. “Стад Франсис Ле Бле”

“Брест” – “Анже"

Главный судья: Матьё Вернис

Трансляция: MEGOGO Футбол 14

В рамках последнего 34-го тура Лиги 1 “Брест” и “Анже” на “Стад Франсис Ле Бле” проведут раскрепощённый матч без турнирного давления, играя исключительно ради престижа и болельщиков.

Новости “Бреста”

“Брест” крайне неудачно завершает сезон. У “пиратов” длится серия из восьми матчей без побед. Понятно, что задача на сезон решена, прописка в Лиге 1 продлена. Но всё же в этих восьми матчах результат не соответствует реальному потенциалу команды.

Всего два очка было набрано пиратами в этих восьми матчах. По одному в гостевом матче с “Нантом “(1:1) и в домашнем с претендентом на чемпионство “Лансом” (3:3). В матче с “Нантом” удалось отыграться уже в компенсированное время, на 90+5 минуте. “Пираты” отыгрывались уже, начиная с девятой минуты. Но сравнять удалось только после двух удалений у соперника, да и то “Брест” создал всего два момента за матч, один из которых смог реализовать.

С “Лансом” был грандиозный камбэк. В первом тайме “пираты” были беспомощные. Соперник их просто переехал, забив три мяча. Видимо это успокоило “кроваво-золотых” и на второй тайм они вышли спустя рукава. Чем и воспользовались “пираты”, перевернув игру с ног на голову и отыграв эти три мяча.

Если брать шесть поражений, то надо отметить, что в четырёх из шести этих матчах игроки “Бреста” не смогли забить, проиграв всухую все четыре гостевых поединка: “Монако” (0:2), “Осеру” (0:3), “Парижу” (0:4) и “ПСЖ” (0:1). С “ПСЖ” такое минимальное поражение, объясняется тем, что Луис Энрике дал отдохнуть всем, кто играл с “Баварией”.

“Ренну” (3:4) “пираты” проиграли достойно, устроив перед своими болельщиками перестрелку, в которой всё же сильнее был соперник.

В среду “Брест” проиграл домашний матч перенесённого 29-го тура “Страсбуру” (1:2). Очень яркий вышел первый тайм в этом поединке, особенно его первые двадцать минут, когда команды забили все мячи в этом матче. Но как ни старались “пираты”, отыграться им не удалось. Хотя в нескольких моментах они были близки к тому, чтобы сравнять счёт. Ажорк дважды мог делать дубль, но мяч летел мимо ворот.

Новости “Анже”

“Анже” доигрывает сезон. Команда выполнила задачу на сезон ещё три тура назад - продлила прописку в Лиге 1 на следующий. Это притом, что последние восемь матчей у “Анже” были без побед.

Если брать последние матчи, то была борьба в домашнем матче с “Лионом” (0:0), где “Анже” смогли засушить игру - всего три удара в створ на обе команды. Была битва в гостях с “Ренном” (1:2) до последних минут. Притом, что “Анже” проиграло первый тайм со счётом 2:0, но во втором чуть не отыгралось. Амине Сбай не реализовал пенальти. Была равная игра дома с “Гавром” (1:1), где удержать ничью помогло удаление у соперника. Который последние пятнадцать минут играл в меньшинстве.

Последние три игры уже ничего не решали. В двух из них последовали разгромы. Первый домашний абсолютно понятен, ведь в гости приехал “ПСЖ” (0:3), а второй в гостях был от “Осера” (3:1), которому просто этот матч был нужнее. Плюс неприятности у “Анже” перекрывали попытки играть на равных. В конце первого тайма было удаление и второй тайм пришлось играть вдесятером. А в начале второго тайма ещё и пенальти не реализовали.

В матче прошлого тура “Анже” сыграло дома вничью со “Страсбуром” (1:1). Вчистую проиграв первый тайм, игроки “Анже” воспользовались тем, что соперник физически подсел во втором и сравняли счёт. Тем самым оставив “гонщиков” без еврокубков.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Пари Сен-Жермен 33 24 4 5 73-27 76 2 Ланс 33 21 4 8 62-35 67 3 Лилль 33 18 7 8 52-35 61 4 Лион 33 18 6 9 53-36 60 5 Ренн 33 17 8 8 58-47 59 6 Марсель 33 17 5 11 60-44 56 7 Монако 33 16 6 11 56-49 54 8 Страсбур 33 14 8 11 53-43 50 9 Лорьян 33 11 12 10 48-49 45 10 Тулуза 33 12 8 13 47-46 44 11 ФК Париж 33 10 11 12 45-49 41 12 Брест 33 10 8 15 42-54 38 13 Анже 33 9 8 16 28-47 35 14 Гавр 33 6 14 13 30-44 32 15 Осер 33 7 10 16 32-44 31 16 Ницца 33 7 10 16 37-60 31 17 Нант 33 5 8 20 29-52 23 18 Метц 33 3 7 23 32-76 16

Личные встречи

Первый матч в истории соперников был сыгран ещё в январе 1946 года. Но потом был перерыв в тридцать лет. Потом были ещё перерывы: в 1980-х - восемь лет, а с 1989 - ещё пятнадцать лет. И только с середины 2000-х команды стали регулярно встречаться друг с другом. Всего соперники встречались между собой тридцать два раза. Четырнадцать из них было в Лиге 1, тринадцать матчей было в Лиге 2. Четыре встречи были в рамках Кубка Франции. Ещё одна игра носила товарищеский характер. Семнадцать побед у “Бреста”, десять побед у “Анже”, пять матчей завершились вничью.

Последние пять личных встреч

28.09.2025 “Анже” – “Брест” 0:2 Лига 1

09.03.2025 “Брест” – “Анже” 2:0 Лига 1

05.01.2025 “Анже” – “Брест” 2:0 Лига 1

06.01.2024 “Брест” – “Анже” 1:0 Кубок Франции

29.01.2023 “Брест” – “Анже” 4:0 Лига 1

Последние 5 матчей “Бреста”

13.05.2026 “Брест” - “Страсбур” 1:2 Лига 1

10.05.2026 “ПСЖ” - “Брест” 1:0 Лига 1

03.05.2026 “Париж” - “Брест” 4:0 Лига 1

24.04.2026 “Брест” - “Ланс” 3:3 Лига 1

19.04.2026 “Нант” - “Брест” 1:1 Лига 1

Последние 5 матчей “Анже”

10.05.2026 “Анже” – “Страсбур” 1:1 Лига 1

03.05.2026 “Осер” – “Анже” 3:1 Лига 1

25.04.2026 “Анже” – “ПСЖ” 0:3 Лига 1

18.04.2026 “Анже” – “Гавр” 1:1 Лига 1

11.04.2026 “Ренн” – “Анже” 2:1 Лига 1

Цифры и факты

“Брест” выиграл у “Анже” пять из шести последних личных встреч в Лиге 1.

Последние три матча между соперниками завершались победой одной из команд со счётом 2:0.

В последних четырёх личных встречах команд сыграла ставка: ТМ 2.5.

В последних пяти личных встречах команд сыграла ставка: Обе команды забьют (Нет).

Обе команды не выигрывали в последних восьми матчах.

“Брест” поиграл последние три матча.

“Брест” пропустил в последних восьми матчах

“Анже” пропустил в последних пяти матчах.

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

В лазаретах команд находятся несколько игроков. У Бреста это: Сумаила Кулибали (травма большеберцовой кости), Брадли Локо (травма подколенного сухожилия). У Анже это: Ясин Белхдим (травма руки), Мариюс Куркуль (травма колена) и Аруна Джибирен (травма лодыжки).

"Брест" 4-2-3-1: Кудер - Лала, Ле Ген, Диас, Гиндо - Шотар, Маньетти - Дель Кастийо, Думбия, Дина Эбимбе - Ажорк

"Анже" 4-2-3-1: Коффи - Аркю, Камара, Лефор, Экомие - Белькебла, ван ден Бомен - Капел, Мутон, Петер - Шериф

Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч "Брест" - "Анже": победа "Бреста" — 1.83; ничья — 3.63; победа "Анже" — 4.22.

Прогноз на матч между “Брестом” и “Анже” от UA-Футбол

Обе команды забьют + ТМ 4.5 (Да) за коэф. 2.26. В матче для зрителей команды раскрепостятся и будут забивать друг другу, но не больше четырёх мячей в этом матче.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.