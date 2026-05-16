Нант - Тулуза. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026

Лига 1, 2025/26. 34 тур.

17 мая. 22:00. Нант. “Стад де ла Божуар”

“Нант” – “Тулуза"

Главный судья: Стефани Фраппар

Трансляция: MEGOGO Футбол 15

В рамках последнего 34-го тура Лиги 1 “Нант” сыграет прощальный матч в Лиге 1 перед своими болельщиками. Оппонентом “канареек” будет “Тулуза”, для которой эта игра уже формальность.

Новости “Нанта”

“Нант” до последнего боролся за выживание. Но для этого нужны были победы в последних матчах. Проблема была в том, что соперниками были команды из топ-6 - “Марсель” и “Ланс”.

“Канарейки” сумели в домашнем матче обыграть “Марсель” (3:0). В этом матче всё решилось за восемь минут с 50-й по 58-ю, когда “Нант” просто смёл с дороги провансальцев, забив три мяча.

А вот переиграть “Ланс” (0:1) в гостях не удалось. В этом матче была типичная победа на классе “кроваво-золотых”, которая воплотилась в четыре забитых мяча. Из которых три не засчитали судьи. Два из-за офсайда и один из-за игры рукой. У “канареек” было два момента момента за всю игру, чтобы заработать хотя бы одно очко. Один удар отбил вратарь “Ланса”, другой пришёлся в штангу. После этого поражения “Нант” перед последним туром официально оформил вылет в Лигу 2.

Но это было в последних матчах “канареек”. На деле они потеряли шансы на выживание ещё в апреле, когда сыграли два подряд гостевых матча с основными конкурентами: “Мецом” и “Осером”, в которых нужны были только победы. А вместо этого оба матча завершились сухими ничьими.

С “Мецом” оказалось довольно тяжело. Вдобавок ко всему, в конце первого тайма “канарейки” оказались в меньшинстве. И вместо победы они думали, как сберечь ничью в этом матче. “Мец” в три раза больше нанёс ударов, имел много подходов и один мяч забил уже в компенсированное время на 90+5 минуте, но его не засчитали из-за офсайда.

Ещё более ключевым был матч против “Осера”. Ведь “Мец” остался позади, а в этом матче надо было догонять ближайшего конкурента за спасительное 15-е место. Можно было сократить отрыв до двух очков, но не получилось. “Канарейки” отлично сыграли в обороне, не позволив бургундцам ни разу ударить в створ своих ворот. Но и сами не смогли создать что-либо опасное. По статистике, у “Нанта” было четыре удара в створ ворот, но ни один из них не нёс в себе хоть маленькую опасность для ворот соперника.

Новости “Тулузы”

“Тулуза” уже месяц назад решила задачу по продлению прописки в Лиге 1. “Фиолетовые” больше были сконцентрированы на национальном кубке, чем на чемпионате.

Будучи в шаге от финала, “Тулуза” приехала в гости к “Лансу” (1:4), но ничего не смогла противопоставить “кроваво-золотым”. Уже к 35-й минуте было всё решено, когда счёт стал 1:3. Сопротивляться “Лансу” было тяжело. Соперник в два раза больше нанёс ударов, а по ударам в створ ворот превзошёл игроков “Тулузы” на порядок.

“Фиолетовые” не бросили играть в чемпионате, несмотря на то, что концовка сезона для них формальность. В последних турах им удалось отнять очки у некоторых лидеров, вмешавшись в их борьбу за еврокубки.

Сперва “Тулуза” сыграла вничью дома с “Монако” (2:2). Первый тайм игроки “Тулузы” провалили, пропустив два мяча, но во втором совершили камбэк, отыграв эти два мяча и сравняв счёт. Эта ничья может оставить монегасков без еврокубков на следующй сезон.

Затем была гостевая победа над “Страсбуром” (2:1). “Гонщики” та ту игру вышли резервным составом, дав многим игрокам отдохнуть, так как этот матч был между двумя полуфинальными матчами Кубка конференций с испанским “Райо Вальекано”, в которых “бело-синие” дважды уступили по 0:1. Победа для “Тулузы” была волевая. Пропустили первыми, но затем не только отыгрались, но и сумели выиграть тот матч. В итоге, как оказалось, это потеря очков лишило “Страсбур” еврокубков на следующий сезон.

В матче прошлого тура “Тулуза” обыграла дома “Лион” (2:1). Реализовав свои моменты и надёжно сыграв в обороне, а последние десять минут матча отбиваясь вдесятером, так как остались в меньшинстве. Теперь “Лиону” предстоит сложнейшая игра против “Ланса” в борьбе за путёвку в ЛЧ.

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Пари Сен-Жермен 33 24 4 5 73-27 76 2 Ланс 33 21 4 8 62-35 67 3 Лилль 33 18 7 8 52-35 61 4 Лион 33 18 6 9 53-36 60 5 Ренн 33 17 8 8 58-47 59 6 Марсель 33 17 5 11 60-44 56 7 Монако 33 16 6 11 56-49 54 8 Страсбур 33 14 8 11 53-43 50 9 Лорьян 33 11 12 10 48-49 45 10 Тулуза 33 12 8 13 47-46 44 11 ФК Париж 33 10 11 12 45-49 41 12 Брест 33 10 8 15 42-54 38 13 Анже 33 9 8 16 28-47 35 14 Гавр 33 6 14 13 30-44 32 15 Осер 33 7 10 16 32-44 31 16 Ницца 33 7 10 16 37-60 31 17 Нант 33 5 8 20 29-52 23 18 Метц 33 3 7 23 32-76 16

Личные встречи

История встреч ведёт свой отчёт с сентября 1951 года. Всего соперники сыграли семьдесят девять матчей. Подавляющее большинство из них, а именно семьдесят раз это было в Лиге 1. По четыре раза они встречались в рамках Лиги 2 и Кубка Франции и одна игра была в рамках Кубка Лиги. Тридцать две победы у “Нанта”, двадцать пять у “Тулузы”, двадцать два матча завершились вничью.

Последние пять личных встреч

27.09.2025 “Тулуза” – “Нант” 2:2 Лига 1

27.04.2025 “Нант” – “Тулуза” 0:0 Лига 1

18.08.2024 “Тулуза” – “Нант” 0:0 Лига 1

11.02.2024 “Тулуза” – “Нант” 1:2 Лига 1

13.08.2023 “Нант” – “Тулуза” 1:2 Лига 1

Последние 5 матчей “Нанта”

08.05.2026 “Ланс” - “Нант” 1:0 Лига 1

02.05.2026 “Нант” - “Марсель” 3:0 Лига 1

26.04.2026 “Ренн” - “Нант” 2:1 Лига 1

22.04.2026 “ПСЖ” - “Нант” 3:0 Лига 1

19.04.2026 “Нант” - “Брест” 1:1 Лига 1

Последние 5 матчей “Тулузы”

10.05.2026 “Тулуза” – “Лион” 2:1 Лига 1

03.05.2026 “Стасбур” - “Тулуза” 1:2 Лига 1

25.04.2026 “Тулуза” - “Монако” 2:2 Лига 1

21.04 2026 “Ланс” - “Тулуза” 4:1 Кубок Франции

17.04.2026 “Ланс” - “Тулуза” 3:2 Лига 1

Цифры и факты

В трёх последних матчах между соперниками были ничьи.

В шести последних личных матчах Тулуза не может обыграть Нант.

У Нанта только одна победа в десяти последних матчах.

У Нанта три поражения в последних четырёх матчах.

В трёх из четырёх последних матчах с участием “Нанта” сыграла ставка: Обе команды звбьют (Нет).

В трёх из четырёх последних матчах с участием “Нанта” сыграла ставка: ТБ 2.5.

У “Тулузы” две победы в последних двух матчах.

“Тулуза” пропускала в последних семи матчах во всех турнирах.

В пяти поседних матчах с участием “Тулузы” сыграла ставка: Обе команды звбьют (Да).

В пяти последних матчах с участием “Тулузы” сыграла ставка: ТБ 2.5.

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

По дисквалификации матч пропустят сразу два игрока “Тулузы”: Дайанн Метали (перебор жёлтых карточек) и Арон Дённум (получил две жёлтых карточки, которые стали одной красной в прошлом матче с “Лионом”). Кроме них матч пропустят из-за травмы: Рафик Мессали (травма лодыжки) и Франк Магри (травма колена). У “Нанта” шестеро игроков травмированы. Это: Дейвер Мачадо (ушиб бедра), Келвин Амиан Аду (пубалгия), Фабьен Сантонз (надрыв крестообразной связки), Франсис Коклен, Урош Радакович и Тилель Тати (ушиб бедра).

"Нант" 4-4-2: Карлгрен - Гильбер, Авазим, Козза, Акапандье - Лепенан, Сиссоко - Аблин, Кабелла - Каба, Ганаго

"Тулуза" 3-4-3: Рест - Маккензи, Крессуэлл, Николайсен - Диоп, Восса, Кассерес, Сидибе - Идальго, Демба, Рассел-Роу

Ставки и коэффициенты на матч

Победа "Нанта" — 2.54; ничья — 3.50; победа "Тулузы" — 2.64.

Прогноз на матч между “Нантом” и “Тулузой” от UA-Футбол

Обе команды забьют + ТБ 2.5 (Да) за коэф. 2.03. В матче, который носит формальный характер и команды играют раскрепощённо стоит ждать большого количества забитых мячей в обе стороны.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.