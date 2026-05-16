Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лорьян - Гавр. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Лорьяном" и "Гавром" в рамках чемпионата Франции
Лига 1, 2025/26. 34 тур.
17 мая. 22:00. Лорьян. “Стад дю Мустуар”
“Лорьян” – “Гавр"
Главный судья: Клеман Тюрпен
Трансляция: MEGOGO Футбол 13
В матче заключительного 34-го тура Лиги 1 встретятся “Лорьян” и “Гавр” - команды с абсолютно разным уровнем турнирной мотивации. Гости отчаянно борются за выживание в высшем дивизионе, в то время как хозяева поля прочно закрепились в середине турнирной таблицы и уже лишены каких-либо турнирных задач.
Новости “Лорьяна”
“Лорьян” ещё четыре тура назад решил задачу по продлению прописки в Лиге 1 на следующий сезон. Сделали “мерлузовые” это, обыграв в домашнем матче “Марсель” (2:0). “Лорьян” очень хорошо сыграл в обороне, позволив сопернику нанести всего два удара в створ своих ворот. А сами “мерлузовые”, отбив стартовый натиск игроков “Марселя”, сумели выровнять игру и реализовали два свои момента. Вся игра провансальцев развалилась после второго пропущенного мяча, а игроки “Лорьяна” поймали кураж и остаток матча не подпускали соперника к своим воротам.
В следующем туре “мерлузовые” потеряли шансы на еврокубки, проиграв дома “Страсбуру” (2:3). Проиграли, выиграв первый тайм 2:0, но во втором гости совершили камбэк, причём забив два решающих мяча в компенсированное время, на 90+2 и 90+9 минутах.
Пропущенный матч прошлого тура “Лорьян” играл раскрепощено и смог сыграть в гостях с “ПСЖ” (2:2). Тут, конечно, надо учитывать, что Луис Энрике дал многим своим игрокам отдохнуть перед ответной игрой с “Баварией”. Но этим этим обстоятельством надо было суметь воспользоваться, что “мерлузовые” и сделали, увезя с “Парк де Пренс” одно очко.
В матче прошлого тура “Лорьян” на классе в гостях выиграл у “Меца” (4:0). Всё шло к обычной победе, когда победитель забивает по мячу в каждом из таймов, но в этом матче дело дошло до разгрома. Последние мячи “мерлузовые” забивали уже на 90+7 и 90+8 минутах.
Новости “Гавра”
“Гавр” самая миролюбивая команда Лиги 1 на протяжении последних шести туров, в пяти из которых “тёмно-синие” сыграли вничью. С одной стороны - это хорошо для команды, которая, пусть и по одному, но набирает очки. С другой у “Гавра” серия из десяти матчей без побед. Это привело к тому, что за тур до конца “небесные” продолжают вести борьбу за выживание.
Наиболее ключевыми среди последних ничьих были три - со всеми аутсайдерами чемпионата, которым “Гавр” не дал приблизиться к себе. Самая обидная потеря очков была в домашнем матче с Мецом (4:4). В этом матче команды выдали очень результативный матч. Восемь мячей и постоянная игра в догонялки. Игроки “Гавра” забивают, игроки “Меца” сравнивают. И так четыре раза. Реализация в этом матче у обеих команд была на высоте. Каждая нанесла по пять ударов в створ ворот друг друга и по четыре из этих пяти были точные.
Что касается ничьих дома с “Осером” и в гостях с “Ниццей”. Сюда можно добавить ничьи в гостях с “Анже” и “Лиллем”. То все четыре матча завершились с одинаковым счётом 1:1. Во всех четырёх “Гавр” с какого-то момента начинал сушить игру. Бросал попытки выигрывать, а удерживал ничейные счета. В матче с “Ниццей” это было с 70-й минуты, после того, как соперник сравнял счёт. А в матчах с “Осером”, “Анже” и “Лиллем” - это было во вторых таймах после обмена забитыми мячами в первых.
В матче прошлого тура “Гавр” дома проиграл “Марселю” (0:1). Вышел равный матч, что показано статистикой. “Марсель” нанёс больше ударов, но “Гавр” чаще попадал в створ ворот. Владение мячом было абсолютно одинаковым. Обе команды били пенальти, вот только небесные не смогли забить свой, а провансальцы свой смогли и он принёс им победу.
“Гавру” нужно выигрывать свой матч, чтобы остаться в Лиге 1. В случае если победы не будет, то команда начнёт зависеть от результатов в параллельных матчах.
Турнирная таблица
Личные встречи
У этих команд довольно малая история очных противостояний. Хоть она и ведёт свой отчёт с августа 1970 года. Это связано с тем, что соперники играли в разных лигах и были большие пробелы по годам между их матчами. Всего соперники встречались между собой двадцать девять раз. Семнадцать из них было в Лиге 2, семь в Лиге 1. Трижды встречи носили товарищеский характер. По одному разу было в рамках Кубка Франции и Кубка Лиги. Двенадцать побед у “Лорьяна”, семь побед у “Гавра”, десять матчей завершились вничью.
Последние пять личных встреч
- 21.09.2025 “Гавр” – “Лорьян” 1:1 Лига 1
- 27.07.2024 “Гавр” – “Лорьян” 0:1 Товарищеский матч
- 28.01.2024 “Лорьян” – “Гавр” 3:3 Лига 1
- 03.09.2023 “Гавр” – “Лорьян” 3:0 Лига 1
- 29.07.2023 “Лорьян” – “Гавр” 2:0 Товарищеский матч
Последние 5 матчей “Лорьяна”
- 10.05.2026 “Мец” - “Лорьян” 0:4 Лига 1
- 02.05.2026 “ПСЖ” - “Лорьян” 2:2 Лига 1
- 26.04.2026 “Лорьян” - “Страсбур” 2:3 Лига 1
- 18.04.2026 “Лорьян” - “Марсель” 2:0 Лига 1
- 12.04.2026 “Лион” - “Лорьян” 2:0 Лига 1
Последние 5 матчей “Гавра”
- 10.05.2026 “Гавр” – “Марсель” 0:1 Лига 1
- 03.05.2026 “Лилль” – “Гавр” 1:1 Лига 1
- 26.04.2026 “Гавр” – “Мец” 4:4 Лига 1
- 18.04.2026 “Анже” – “Гавр” 1:1 Лига 1
- 12.04.2026 “Ницца” – “Гавр” 1:1 Лига 1
Цифры и факты
- У “Лорьяна” две победы в последних семи матчах.
- В последних трёх матчах “Лорьяна” встречались все три возможных результата: победа, ничья и поражение.
- “Лорьян” забивал в четырёх последних матчах.
- В трёх последних матчах с участием “Лорьяна” сыграла ставка: ТБ 3.5.
- У “Гавра” шесть ничьих в последних восьми матчах.
- У “Гавра” пять ничьих в последних шести матчах.
- У “Гавра” четыре ничьи со счётом 1:1 в последних шести матчах.
- В пяти из шести последних матчах с участием “Гавра” сыграла ставка: ТМ 2.5.
- В шести из семи последних матчах с участием “Гавра” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).
Кадровая ситуация и ориентировочные составы
Этот ключевой матч сезона для “Гавра” по дисквалификации пропустят сразу двое игроков. Оба из-за перебора жёлтых карточек. Это Аюму Сэко и Люка Гурна-Дуат. Ещё трое травмированы. Это: Абдулай Туре (травма колена), Ноам Обугу (травма паха) и Стефан Загаду (надрыв крестообразной связки). У “Лорьяна” двое игроков в лазарете. Это Дарлин Ёнгва (травма пяточной кости) и Тео Ле Брис (травма подколенного сухожилия).
"Лорьян" 5-2-3: Мвонго - Катсерис, Маите, Аджей, Фэй, Куасси - Абергель, Кадиу - Макенго, Пагис, Диенг
"Гавр" 4-2-3-1: Диав - Него, Коффи, Льорис, Зуауи - Кешта, Эбоног - Дукуре, Буфаль, Сумаре - Али Саматта
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между “Лорьяном” и “Гавром” от UA-Футбол
Обе команды забьют + ТБ 3.5 за коэф. 3.43. “Гавру” нужно играть на победу, поэтому он будет раскрываться. У “Лорьяна” последние матчи получаются результативными. Стоит ждать в этой игре большого количества забитых мячей в обе стороны.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша
