Ницца - Мец. Анонс и прогноз матча 34-го тура Лиги 1 на 17.05.2026

Лига 1, 2025/26. 34 тур.

17 мая. 22:00. Ницца. “Альянц Ривьера”

“Ницца” – “Мец"

Главный судья: Жереми Пиньяр

Трансляция: MEGOGO Футбол 9

В последнем 34-й туре “Ницца” принимает на “Альянц Ривьера” Мец. Для орлят - это “матч жизни” всего сезона в борьбе за выживание. Для “Меца”, покидающего Лигу 1 - это матч за престиж.

Новости “Ниццы”

Матч жизни для “Ниццы”. “Орлятам” нужна победа и осечка кого-то из основных конкурентов: “Осера” или “Гавра”. Чтобы не зависеть от параллельных матчей “южанам” надо выигрывать 10:0. Но в это слабо верится. Есть ещё вариант, что будет достаточно ничьей для спасения, но тогда “орлятам” нужно поражение “Осера” в его матче с “Лиллем”.

Ещё до прошлого тура “Ницца” шла на спасительном 15-м месте. При том, что на сегодня у “орлят” серия из семи матчей без побед, но и основные конкуренты “Осер” и “Нант” тоже теряли очки. Во многом оставаться на 15-м месте “южанам” помогла серия из четырёх ничьих подряд в чемпионате.

В домашнем матче с “Гавром” (1:1) было создано немало моментов и команды смогли обменяться голами. А вот в гостевых матчах с “Лиллем” (0:0) и “Марселем” (1:1), а также в домашнем с “Лансом” (1:1) удалось где-то засушив игру, а где-то просто поставив “автобус”, добиваться результата. В матче с “Лиллем” на обе команды было всего три удара в створ ворот. Закономерные нули на табло.

В матчах с “Марселем” и “Лансом” “орлята” ставили “пружину” у своих ворот. Которая время от времени разжималась. В каждом из матчей у “Ниццы” было по два удара в створ, они же по два момента и по одному из них “орлята” реализовывали. В каждом из матчей они показывали характер и отыгрывались. В матче с “Марселем” спасло назначение пенальти в ворота провансальцев, которое за пару минут до завершения встречи реализовал Элье Вахи. В матче с “Лансом” помогло удаление у соперника. Буквально через несколько минут после него “орлята” сравняли счёт в матче.

В прошлом туре “Ницца” проиграла ключевой матч в гостях “Осеру” (1:2). Бургундцы выглядели посильнее и создали больше опасных моментов. Которых было не так много у “орлят”.

Конечно, даже если не удастся покинуть 16-е место, то у “орлят” будут ещё стыковые матчи за право остаться в Лиге 1. Но стоит напомнить, что “Ницца” будет играть в финале национального кубка с “Лансом” 22 мая. И, конечно, лучше подходить к финалу, уже решив задачу в чемпионате. Это придаст дополнительных сил на финал. В противном случае, игроки “Ниццы” будут думать о стыковых матчах, а это невольно скажется в финальной игре с “Лансом”.

Новости “Меца”

Вылет “Меца” - это закономерность. И “Мессинцы” только оттягивали неминуемое. Ведь на сегодня у них серия без побед в Лиге 1 достигла уже двадцать один тур. Их последняя победа в чемпионате была ещё до ноябрьского окна на сборные. Последняя победа, если брать все турниры, была в рамках национального кубка в конце декабря. И уже семнадцать матчей с тех пор “Мец” не знает побед.

Официально вылет из Лиги 1 “мессинцы” оформили ещё два тура назад домашним поражением от “Монако” 1:2. “Мецу” нужна было только победа и команда даже открыла счёт в начале второго тайма. Но класс “Монако” сказался и несмотря на плохую игру, показанную монегасками, они сумели вырвать победу, забив решающий мяч в компенсированное время, на 90+1 минуте.

В прошлом туре с “Лорьяном” (0:4) “мессинцы”, наверняка хотели порадовать своих болельщиков, но только разочаровали. “Лорьян” выиграл на классе. И это был бы стандартный матч, где победитель забивает по мячу в каждом из таймов, но в компенсированное время “Мец” в течение пары минут пропустил ещё два мяча и игра закончилась разгромом.

“Мец” ещё может сыграть ради престижа и покинуть Лигу 1 с высоко поднятой головой, если окажет достойное сопротивление “Ницце”, в меру своих сил.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Пари Сен-Жермен 33 24 4 5 73-27 76 2 Ланс 33 21 4 8 62-35 67 3 Лилль 33 18 7 8 52-35 61 4 Лион 33 18 6 9 53-36 60 5 Ренн 33 17 8 8 58-47 59 6 Марсель 33 17 5 11 60-44 56 7 Монако 33 16 6 11 56-49 54 8 Страсбур 33 14 8 11 53-43 50 9 Лорьян 33 11 12 10 48-49 45 10 Тулуза 33 12 8 13 47-46 44 11 ФК Париж 33 10 11 12 45-49 41 12 Брест 33 10 8 15 42-54 38 13 Анже 33 9 8 16 28-47 35 14 Гавр 33 6 14 13 30-44 32 15 Осер 33 7 10 16 32-44 31 16 Ницца 33 7 10 16 37-60 31 17 Нант 33 5 8 20 29-52 23 18 Метц 33 3 7 23 32-76 16

Личные встречи

У этих команд очень большая история очных противостояний. Она ведёт свой отчёт с августа 1948 года. Это будет сотый матч команд. Подавляющее большинство матчей, а именно восемьдесят восемь было сыграно в Лиге 1, семь раз в Кубке Франции, ещё по два раза команды встречались в Кубке лиги и в Лиге 2. Тридцать шесть побед у “Ниццы”, тридцать пять побед у “Меца”, двадцать восемь матчей завершились вничью.

Последние пять личных встреч

09.11.2025 “Мец” – “Ницца” 2:1 Лига 1

27.01.2024 “Ницца” – “Мец” 1:0 Лига 1

07.10.2023 “Мец” – “Ницца” 0:1 Лига 1

23.01.2022 “Мец” – “Ницца” 0:2 Лига 1

27.11.2021 “Ницца” – “Мец” 0:1 Лига 1

Последние 5 матчей “Ниццы”

10.05.2026 “Осер” - “Ницца” 2:1 Лига 1

02.05.2026 “Ницца” - “Ланс” 1:1 Лига 1

26.04.2026 “Марсель” - “Ницца” 1:1 Лига 1

22.04.2026 “Страсбур” - “Ницца” 0:2 Кубок Франции

04.02.2026 “Лилль” - “Ницца” 0:0 Лига 1

Последние 5 матчей “Меца”

10.05.2026 “Мец” – “Лорьян” 0:4 Лига 1

02.05.2026 “Мец” – “Монако” 1:2 Лига 1

26.04.2026 “Гавр” – “Мец” 4:4 Лига 1

19.04.2026 “Мец” – “Париж” 1:3 Лига 1

10.04.2026 “Марсель” – “Мец” 3:1 Лига 1

Цифры и факты

В трёх из четырёх последних личных встречах Ницца выигрывала у Меца.

В четырёх из пяти последних матчах между соперниками сыграла ставка: ТМ 2.5.

В трёх из пяти последних матчах между соперниками сыграла ставка: ТМ 1.5.

В четырёх из пяти последних матчах между соперниками сыграла ставка: Обе команды забьют (Нет).

У Ниццы семь матчей в Лиге 1 без побед.

У Ниццы четыре ничьи в последних пяти матчах Лиги 1.

В пяти из шести последних матчах во всех турнирах с участием Ниццы сыграла ставка: ТМ 2.5.

У “Меца” серия из восемнадцати матчей без побед во всех турнирах.

У “Меца” серия из двадцати одного матча.

В последних пяти матчах Лиги 1 с участием “Меца” сыграла ставка: ТБ 2.5.

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

По дисквалификации матч пропустит игрок “Ниццы” Мелвин Бард из-за перебора жёлтых карточек. Кроме того у “Ниццы” четверо игроков находятся в лазарете. Это: Юсуф Ндайишимие (мышечная травма), Мозес Бомбито (перелом нижней части ноги), Мохамед Абдельмонем и Эвертон (травма лодыжки). У “Меца” травмированы: Натан Мбала, Бубакар Траоре (травма берцовой кости) и Жозеф Мангондо (проблемы с коленом).

"Ницца" 4-4-2: Диуф - Клаусс, Менди, Бах, Данте - Будауи, Сансон, Луше, Диоп - Янссон, Будуш

"Мец" 4-2-3-1: Си - Сарр, Сане, Йегбе, Цитаишвили - Стамбули, Гбамин - Эн, Деменге, Абуашвили - Квилитая

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между “Ниццей” и “Мецом” от UA-Футбол

П1 + ТБ 2.5 за коэф. 1.88. Ницце нужна победа. Но кроме её побед, мы ждём ещё и результативный матч - минимум три забитых мяча в этой встрече.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша