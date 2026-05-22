Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ланс - Ницца. Анонс и прогноз финала Кубка Франции на 22.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Лансом" и "Ниццей" в финале Кубка Франции
Фото - RC Lens
Финал Кубка Франции, 2025/26
22 мая 22:00. Сен-Дени. "Стад де Франс"
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
В этом году в финале Кубка Франции встретятся "Ланс" и "Ницца". Несмотря на то, что этот сезон для команд сложился по-разному, они будут бороться за престижный трофей на "Стад де Франс".
Новости "Ланса"
В этом сезоне "Ланс" удивил многих в Лиге 1, учитывая, что команда Пьера Сажа почти до последнего тура боролась за чемпионство с "Пари Сен-Жермен". Хотя в итоге "кроваво-золотые", которые демонстрировали яркий футбол, заняли второе место, этот результат для них является настоящим поводом для гордости.
Главный тренер "Ланса" отмечал, что для клуба победа в Кубке Франции станет особым достижением, поскольку в этом году они отмечают свой 120-летний юбилей, поэтому они отдадут все силы, чтобы завоевать этот трофей
Напомним, что на пути к финалу в этом турнире "Ланс" одолел "Фенье-Ольнуа" (3:1), "Сошо" (0:3), "Труа" (2:4), "Лион" (2:3) и "Тулузу" (4:1).
Новости "Ниццы"
В отличие от своего соперника, "Ницца" провела диаметрально противоположный сезон. Серия из девяти поражений подряд во всех турнирах, громкий скандал и увольнение Франка Эза с поста главного тренера команды в конце прошлого года привели к тому, что "орлята" боролись за выживание в элитном дивизионе.
Заняв 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, "красно-черные" гарантировали себе участие в плей-офф против "Сент-Этьена" за право играть в Лиге 1 в следующем сезоне. Вероятно, что теперь фокус "орлов" может сместиться именно на битву против "святых" в переходных матчах, ведь вкус победы в Кубке Франции не ослабит горечь вылета в Лигу 2.
Кстати, на стадии 1/32 финала Кубка Франции в этом сезоне "Ницца" как раз одолела "Сент-Этьен" (2:1), начав свой путь к финалу. Далее они прошли "Нант" (1:1; 3:5), "Монпелье" (3:2), "Лорьян" (0:0; 5:6), "Страсбур" (0:2).
Личные встречи
02.05.26 Л1 "Ницца" — "Ланс" 1:1
14.12.25 Л1 "Ланс" — "Ницца" 2:0
08.02.25 Л1 "Ницца" — "Ланс" 2:0
28.09.24 Л1 "Ланс" — "Ницца" 0:0
16.03.24 Л1 "Ланс" — "Ницца" 1:3
Цифры и факты
- В этом сезоне "Ланс" забивал не менее 3 голов в каждом матче Кубка Франции;
- "Ницца" одержала лишь две победы в последних 10 матчах во всех турнирах (5 ничьих и 3 поражения);
- "Ланс" трижды выходил в финал Кубка Франции в своей истории, но ни разу не выигрывал этот трофей.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В этом матче за "Ланс" не сыграют травмированные Самсон Байду и Жонатан Гради. А в составе "Ниццы" из-за проблем со здоровьем будут отсутствовать Мохамед Абдельмонем и Моиз Бомбито.
"Ланс", 3-4-2-1: Риссе — Сарр, Челик, Ганю — Юдоль, Томассон, Сангаре, Агилар — Саид, Товен — Эдуар
"Ницца", 5-4-1: Диуф — Бар, Оппонг, Ба, Менди, Клосс — Диоп, Ванхутте, Будауи, Шо — Вахи
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Лансом" и "Ниццей" от UA-Футбол
ТБ 2,5 — 1,72. Очевидным фаворитом этого противостояния считается "Ланс", и мы уверены, что именно команда Пьера Сажа одержит победу и поднимет над головой этот трофей. По нашему мнению, матч между "Лансом" и "Ниццей" будет результативным, поэтому мы ожидаем увидеть не менее трех голов.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Завелась машина! Украинский нападающий оформил дубль в чемпионате Бельгии. ВИДЕО
- "Это проблема №1 для Динамо". Маркевич поделился эмоциями после финала Кубка Украины
- "Выиграл суд у бандита, вора и насильника". Журналист – о президенте украинского клуба
- Тухель не включит двух игроков Челси в заявку сборной Англии на ЧМ
- Гейм, сет, секс. Невеста звезды НФЛ разделась на теннисном корте – у модели идеальная фигура. ФОТО
- Фигура на 1,5 млн лайков. Невеста Роналду примерила самые соблазнительные купальники сезона