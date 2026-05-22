Ланс - Ницца. Анонс и прогноз финала Кубка Франции на 22.05.2026

Финал Кубка Франции, 2025/26

22 мая 22:00. Сен-Дени. "Стад де Франс"

Главный судья: Жером Бризар (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

В этом году в финале Кубка Франции встретятся "Ланс" и "Ницца". Несмотря на то, что этот сезон для команд сложился по-разному, они будут бороться за престижный трофей на "Стад де Франс".

Новости "Ланса"

В этом сезоне "Ланс" удивил многих в Лиге 1, учитывая, что команда Пьера Сажа почти до последнего тура боролась за чемпионство с "Пари Сен-Жермен". Хотя в итоге "кроваво-золотые", которые демонстрировали яркий футбол, заняли второе место, этот результат для них является настоящим поводом для гордости.

Главный тренер "Ланса" отмечал, что для клуба победа в Кубке Франции станет особым достижением, поскольку в этом году они отмечают свой 120-летний юбилей, поэтому они отдадут все силы, чтобы завоевать этот трофей

Напомним, что на пути к финалу в этом турнире "Ланс" одолел "Фенье-Ольнуа" (3:1), "Сошо" (0:3), "Труа" (2:4), "Лион" (2:3) и "Тулузу" (4:1).

Новости "Ниццы"

В отличие от своего соперника, "Ницца" провела диаметрально противоположный сезон. Серия из девяти поражений подряд во всех турнирах, громкий скандал и увольнение Франка Эза с поста главного тренера команды в конце прошлого года привели к тому, что "орлята" боролись за выживание в элитном дивизионе.

Заняв 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, "красно-черные" гарантировали себе участие в плей-офф против "Сент-Этьена" за право играть в Лиге 1 в следующем сезоне. Вероятно, что теперь фокус "орлов" может сместиться именно на битву против "святых" в переходных матчах, ведь вкус победы в Кубке Франции не ослабит горечь вылета в Лигу 2.

Кстати, на стадии 1/32 финала Кубка Франции в этом сезоне "Ницца" как раз одолела "Сент-Этьен" (2:1), начав свой путь к финалу. Далее они прошли "Нант" (1:1; 3:5), "Монпелье" (3:2), "Лорьян" (0:0; 5:6), "Страсбур" (0:2).

Личные встречи

02.05.26 Л1 "Ницца" — "Ланс" 1:1

14.12.25 Л1 "Ланс" — "Ницца" 2:0

08.02.25 Л1 "Ницца" — "Ланс" 2:0

28.09.24 Л1 "Ланс" — "Ницца" 0:0

16.03.24 Л1 "Ланс" — "Ницца" 1:3

Цифры и факты

В этом сезоне "Ланс" забивал не менее 3 голов в каждом матче Кубка Франции;

"Ницца" одержала лишь две победы в последних 10 матчах во всех турнирах (5 ничьих и 3 поражения);

"Ланс" трижды выходил в финал Кубка Франции в своей истории, но ни разу не выигрывал этот трофей.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В этом матче за "Ланс" не сыграют травмированные Самсон Байду и Жонатан Гради. А в составе "Ниццы" из-за проблем со здоровьем будут отсутствовать Мохамед Абдельмонем и Моиз Бомбито.

"Ланс", 3-4-2-1: Риссе — Сарр, Челик, Ганю — Юдоль, Томассон, Сангаре, Агилар — Саид, Товен — Эдуар

"Ницца", 5-4-1: Диуф — Бар, Оппонг, Ба, Менди, Клосс — Диоп, Ванхутте, Будауи, Шо — Вахи

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Ланс" - "Ніцца" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Лансом" и "Ниццей" от UA-Футбол

ТБ 2,5 — 1,72. Очевидным фаворитом этого противостояния считается "Ланс", и мы уверены, что именно команда Пьера Сажа одержит победу и поднимет над головой этот трофей. По нашему мнению, матч между "Лансом" и "Ниццей" будет результативным, поэтому мы ожидаем увидеть не менее трех голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.