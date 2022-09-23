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Армения - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 24 сентября 2022
Время приходить в себя
Фото: УАФ
Украинская команда, простите за грубость, провалилась в Глазго, однако это не конец пути, а лишь середина дистанции. Коллектив Петракова уступил лидерство в квартете, но при этом имеет вполне добротные шансы вернуть первую строчку, гарантирующую выход в дивизион А. В случае двух побед кряду, Украина наберет 13 очков, опередив любого из конкурентов. Но для этого нужно побеждать. Впереди коллектив Петракова ждет Армения, не претендующая на первое место и ведущая борьбу за сохранение места в дивизионе В. Мотивация у команды есть, однако "сине-желтые" все равно смотрятся фаворитами. И вот почему.
Армения 16:00 Украина
Лига Наций, дивизион В, пятый тур
24 сентября, Ереван, Республиканский стадион
Трансляция: Национальный телемарафон (каналы "ICTV", "1+1", "Интер", "Суспільне" и др)
Арбитр: Ж.Пиньейру
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
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Армения:
Коллектив Хоакина Капарроса здорово начал свой путь в Лиге Наций, минимально одолев Ирландию, однако после пошел по нисходящей - 0:2 и 1:4 от Шотландии, а также 0:3 в игре против Украины, которая состоялась в Польше. В той встрече "горцы" играли максимально компактно в обороне и выдержали один час натиска. Однако гол Малиновского, и последующие добивание от Миколенко и Караваева сделали свое дело.
Nothing can stop them, they're all the way up????#ARMUKR ???????????????? #Armenia #ArmeniaNT #Հայաստան #NationsLeague pic.twitter.com/VuNCPlLxmh— Official Armenian FF (@OfficialArmFF) September 22, 2022
У Армении очень много потерь. В игре против шотландцев красные карточки успели заработать Камо и Арман Оганесяны. Более того, из-за перебора желтых также будут недоступны Ароян и самый дорогой исполнитель команды - Сперцян. В общем, очень тяжелая кадровая ситуация.
Ориентировочный состав: Юрченко - Арарат, Мкоян, Мкртчян, Восканян, Маргарян - Байрамян, Григорян, Мурадян - Барсегян, Бабаян
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Украина:
Тяжело сказать, что конкретно послужило виной проигрышу 0:3 в Глазго. Есть мнение, что наложилось все и сразу. Здесь и кадровые проблемы украинской сборной, и плохая форма лидеров (особенно легионеров), и перебои с мотивацией. Если летом во время игр против тех же шотландцев и валлийцев была видна единая команда, то тремя днями раннее перед зрителями предстал обычный набор игроков, не сумевший ни разу ударить в створ соперника. Петракову нужно срочно это менять, и менять многое.
Кадровая ситуация в команде стабильно тяжелая. Шапаренко, Зинченко, Соболь в сборную не поехали, Трубин уехал в молодежку, а Коваленко - в Италию из-за травмы. При этом есть и хорошие новости. После дисквалификации будет готов сыграть Забарный, а Миколенко вернулся после повреждения и уже занимался в общем группе. К тому же, дебютный вызов получил центрбек "Днепра-1" Сарапий, правда далеко не факт, что он выйдет в основе. Даже несмотря на большие кадровые изменения.
Ориентировочный состав: Лунин - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Малиновский, Пихаленок - Цыганков, Яремчук, Мудрик
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шотландия
|4
|3
|0
|1
|9-4
|+5
|9
|2
|Украина
|4
|2
|1
|1
|5-4
|+1
|7
|3
|Ирландия
|4
|1
|1
|2
|4-3
|+1
|4
|4
|Армения
|4
|1
|0
|3
|2-9
|-7
|3
Статистика команд
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Армения:
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Украина:
Очные встречи
Армения - Украина: Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Армения - Украина от UA-Football
Победа Украины 2:1. "Сине-желтым" игрокам и главному тренеру время сделать правильные выводы после игры против Шотландии. Во-первых, нужно снова найти мотивацию и вспомнить о своих же словах и целях на 2022-й год. Если с настроем не будет проблем, то в игре против Армении исполнительский класс должен сделать свое дело. Украинские футболисты даже без Зинченко и Шапаренко должны брать свое, не думая при этом о реванше с Шотландией. Армения - непростая команда, но при правильной подготовки её можно и нужно обыгрывать.
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