Австрия - Хорватия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 25.09.2022

Лига наций. Группа 1. 6-й тур

25 сентября. Вена. "Эрнст Хаппель"

Австрия 21:45 Хорватия

Арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Матч, в котором компромиссов быть не может. Австрии нужна победа для сохранения прописки в элите, а Хорватии - для выхода в Финал четырех. Ничья же глобально расстроит обоих.

Качество состава и текущая форма однозначно лучше у "Шашечных", поэтому они и фаворит у букмекеров. Тем не менее, все может быть сложнее, чем кажется. Вспомните хотя бы первый круг и сенсационные 0:3 на "Максимире" в Загребе…

Австрия

…Это был первый тур, и тогда Австрия будто сделала заявление - эй, гранды, мы готовы играть с вами в элитном дивизионе и никого не боимся! Вот только продолжить в том же духе не получилось.

В июньской серии матчей удалось только сдержать дома Францию (1:1), тогда как датчанам команда Ральфа Рангника дважды уступила. Не заладились дела и в сентябре - 0:2 в ответной игре с французами запомнились поразительно беззубыми действиями "Дас Тим" в атаке. Даже намека на момент за 90 минут Арнаутович, Забитцер и компания не создали.

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Как следствие - теперь даже победа не гарантирует Австрии сохранение места в элите. Да и как бить Хорватию? Чем? На бумаге "Дас Тим" у Рангника контратакует - Алаба дает первый пас, Шлагер второй, Забитцер последний, Арнаутович забивает. Но в реальности этого нет. Более того, есть деградация от матча к матчу. И если вы верите, что одолеть Хорватию "Дас Тим" помогут "родные стены", то зря - начиная с 2021-го дома австрийцы обыгрывали только Фареры, Израиль, Молдову и Северную Македонию.

Хорватия

У хорватов дела идут гораздо лучше. Команда Златко Далича набрала 10 очков в 5 турах и гарантировано выйдет в Финал четырех Лиги наций, если завтра победит. Более того, "Шашечные" могут остаться 1-ми даже в случае ничьи или поражения, но для этого нужно, чтобы Франция победила Данию. Тоже не самый фантастичный сценарий, правда?

Впрочем, не сомневаемся, что хорваты попробуют сделать все сами. Они почти завершили смену поколений (36-летнего Модрича не считаем - он гений), у них идет игра, чему свидетельство - 2:1 над крепкой Данией на этой неделе.

Luka Modric this season:



• Standing ovation at home vs Denmark

• Standing ovation away vs Celtic

• Standing ovation at home vs Betis

• Standing ovation away vs Almeria

• Standing ovation away vs Celta Vigo



Greatness. pic.twitter.com/CtocC8gpls — TC (@totalcristiano) September 23, 2022

У нового состава Хорватии, как и у предыдущего, нет привычки возить мяч 60-70% времени, но он все равно создает моментов больше, чем соперник. В обороне команда сильна физически; в опорной зоне Брозович, Ковачич и Модрич гарантируют быстрое вертикальное движение мяча. Австрия может усложнить хорватам жизнь низким защитным блоком или быстрым голом, если он будет, но глобально она тут в роли жертвы. Тем паче, у "Шашечных" фантастическая "гостевая" форма - 5 побед подряд!

Австрия - Хорватия: статистика личных встреч

Как уже говорилось, в первом круге 3 июня Австрия сенсационно размазала хорватов в Загребе - и это до сих пор самая крутая игра "Дас Тим" под руководством Ральфа Рангника.

Если же копнуть глубже, то команды также встречались на Евро-2008, и тогда "Шашечные" победили 1:0 благодаря голу (барабанная дробь!) Луки Модрича. Уму непостижимо - 14 лет прошло, а он до сих пор в топах!

Австрия - Хорватия: последние матчи команд

Последние матчи Австрии

Последние матчи Хорватии

Турнирное положение команд

После 5 туров

Ориентировочные составы

У Австрии потерь море - тут и давно травмированные Лазаро, Калайджич и Лаймер; и отравившийся на днях Ульмер; и Арнаутович с Алабой, пропустившие последнюю тренировку из-за проблем с мышцами.

У Хорватии дела гораздо лучше и под вопросом только Иван Перишич, получивший повреждение в победном матче против Дании.

Австрия: Пентц - Триммель, Линхарт, Дансо, Вебер - Забитцер, Шлагер, Зивальд, Баумгартнер - Грегорич, Онисиво

Хорватия: Ливакович - Юранович, Сутало, Гвардиол, Соса - Модрич, Брозович, Ковачич - Майер, Крамарич, Оршич

Австрия - Хорватия: ставки и коэффициенты

Австрия - Хорватия: прогноз от UA-Футбол

Медленная деградация результатов и игры австрийцев, умноженная на травмы лидеров и идеальную гостевую форму хорватов - серьезный аргумент, чтобы поставить на победу гостей. БК предлагают эту ставку с коэффициентами 2,55-2,7.