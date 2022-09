Австрия - Хорватия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 25.09.2022

Матч, в котором компромиссов быть не может. Австрии нужна победа для сохранения прописки в элите, а Хорватии - для выхода в Финал четырех. Ничья же глобально расстроит обоих.

Качество состава и текущая форма однозначно лучше у "Шашечных", поэтому они и фаворит у букмекеров. Тем не менее, все может быть сложнее, чем кажется. Вспомните хотя бы первый круг и сенсационные 0:3 на "Максимире" в Загребе…

…Это был первый тур, и тогда Австрия будто сделала заявление - эй, гранды, мы готовы играть с вами в элитном дивизионе и никого не боимся! Вот только продолжить в том же духе не получилось.

В июньской серии матчей удалось только сдержать дома Францию (1:1), тогда как датчанам команда Ральфа Рангника дважды уступила. Не заладились дела и в сентябре - 0:2 в ответной игре с французами запомнились поразительно беззубыми действиями "Дас Тим" в атаке. Даже намека на момент за 90 минут Арнаутович, Забитцер и компания не создали.

Как следствие - теперь даже победа не гарантирует Австрии сохранение места в элите. Да и как бить Хорватию? Чем? На бумаге "Дас Тим" у Рангника контратакует - Алаба дает первый пас, Шлагер второй, Забитцер последний, Арнаутович забивает. Но в реальности этого нет. Более того, есть деградация от матча к матчу. И если вы верите, что одолеть Хорватию "Дас Тим" помогут "родные стены", то зря - начиная с 2021-го дома австрийцы обыгрывали только Фареры, Израиль, Молдову и Северную Македонию.

У хорватов дела идут гораздо лучше. Команда Златко Далича набрала 10 очков в 5 турах и гарантировано выйдет в Финал четырех Лиги наций, если завтра победит. Более того, "Шашечные" могут остаться 1-ми даже в случае ничьи или поражения, но для этого нужно, чтобы Франция победила Данию. Тоже не самый фантастичный сценарий, правда?

Впрочем, не сомневаемся, что хорваты попробуют сделать все сами. Они почти завершили смену поколений (36-летнего Модрича не считаем - он гений), у них идет игра, чему свидетельство - 2:1 над крепкой Данией на этой неделе.

