Нидерланды - Бельгия: Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 25.09.2022

Лишь Аргентина с Уругваем и Австрия с Венгрией встречались чаще в истории футбола сборных, чем Нидерланды и Бельгия. Сегодня "Дерби Нижних Земель" состоится в 129-й раз. Голландцы лидируют с большим преимуществом и восстановили свое доминирование в гостевом матче в июне - 4:1. Луи Ван Гаал ехидно напомнил об этом бельгийским журналистам, добавив, что его сборная выиграет и сегодня. А в Бельгии говорят о реванше. Так что жарко будет без связи с Лигой Наций.

25 сентября. 21:45. Лига Наций. Группа А4

Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

Нидерланды - Бельгия

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

В связи с Лигой Наций интрига также остается. Бельгия теоретически еще может столкнуть Нидерланды с первого места. Для этого, правда, нужно побеждать в Амстердаме с разницей более двух мячей. Во что сами бельгийцы не верят, называя задачу "Миссия Почти Невыполнима". Но прежде всего они хотят выиграть дерби, взять реванш, проявить характер и завершить кампанию мощно для внутреннего спокойствия перед Чемпионатом Мира. Обо всем этом говорит главный тренер Роберто Мартинес.

Голландцы, в принципе, говорят о тех же задачах. В третьей каденции в сборной Ван Гаал в 12-ти матчах добыл девять побед и три ничьи. А если считать все три, то не проигрывал в основное время с 2001-го года. Он говорит о нежелании завершать цикл подготовки к Чемпионату Мира поражением. А в поражение с разницей в три мяча не верит вообще. Говорит и о замечательной проверке на прочность таким матчем.

В целом в его сборной и вокруг неё царят спокойствие, уверенность в себе. Она выглядит очень сильно и чувствует себя сильной. В Бельгии же уже несколько лет сомневаются в способности Мартинеса совершить скачок с командой, считают, что она застряла на месте. Хотя и сохраняет весьма высокий уровень, позволяющий уверенно проходить Чехию, Данию, Уэльс, Польшу. Против Топ-сборных в Топ-моменты она не тянет. Опровергнуть это попытается в том числе в Амстердаме.

Что касается пятого тура, то Бельгия уже к 37-ой минуте опережала дома Уэльс со счетом 2:0, но затем остановилась. Завершилось 2:1. Мартинес признал разницу между таймами, падение скорости. Голландцы же победили в Польше со счетом 2:0. Ван Гаалу понравились первый "сухой" матч сборной в году, также высокий прессинг без мяча. А первый гол после 14-ти передач он праздновал бурно и назвал "мировым классом". Не понравились же ошибки с мячом и иногда слишком заумные перепасовки.

Будет ли готова Бельгия к высокому прессингу лучше, чем была дома в июне, когда получила разгром со счетом 1:4? Кто будет владеть мячом больше? Кто будет создавать больше? Скорее всего, у каждой сборной будут свои отрезки доминирования и попытки поймать соперника на таких.

Кадры

Обе сборные играют с тремя центральными защитниками и тремя игроками атаки. Вряд ли они изменятся в обороне, а добавить опорника вместо атакера сложно из-за травм. В Польше голландцы потеряли из-за травм Депая, Де Йонга и Коопмейнерса. Все начинали там матч в первых 11-ти. Заменивший последнего Бергхюйс под вопросом из-за травмы. Пришлось вызывать Бробби и Гравенберха из "молодежки", а во внутренних спаррингах Ван Гаал даже задействовал своего помощника Эдгара Давидса.

Если Эдгар успокоился с возрастом и умудрился никого не сломать, в атаке должны выйти трое из четырёх - Бергвайн, Гакпо (забили в Польше), Янссен или Клаассен, в центре поля - кто-то из двух последних и Гравенберх, Блинд или Де Роон. Возможно, в центре обороны появится Де Лихт или Де Фрай, а левее от них - Маласия. Последний как раз может заменить Блинда, который перейдёт в центр.

Неясна ситуации с первым вратарем. Ремко Пасвеер в свои 38 лет стал вторым в реестре наиболее возрастных дебютантов в сборной и не пропустил в Польше, но, возможно, на этот раз выйдет более опытный Силлесен.

У бельгийцев вылетел центральный защитник Боята. Хотя играл против Уэльса дебютант Дебаст. Сейчас скорее выйдет Дендонкер или Теат. Возможен выход слева более защитного Кастаня вместо Карраско, а также кого-то более старательного, чем Эден Азар - в атаке (Де Кетеларе, Ванакен, Троссар). Дрис Мертенс под вопросом, но он не игрок стартового состава. Должен вновь играть Батшуай, сделавший гол и ассист против Уэльса. Точно такой же улов в том матче у Кевина Де Брюйне.

Матч пропускает сам Мартинес из-за красной карточки, полученной против Уэльса за задержку игры. Руководить на скамье запасных будет его помощник Тьерри Анри.

Очные матчи

Нидерланды и Бельгия встречались 128 раз. 56 побед у первых, 41 - у вторых, также зафиксирована 31 ничья. Разница мячей - 284 - 221. При этом последний матч выиграли голландцы, до этого были зафиксированы две ничьи, до того дважды победили бельгийцы и до того состоялись четыре ничьи подряд. "Оранжевые" до победы в июне не побеждали "Красных Дьяволов" с 1997-го года, тогда же одержали вторую победу над ними подряд.

Что касается последних официальных матчей, то в них преимущество Нидерландов очевидно. Три победы и ничья в последних четырёх, девять побед, ничья и три поражения в последних 13-ти.

Прогноз: Нидерланды - Бельгия 2:2

Голландцы с Ван Гаалом выглядят очень мощно. Дома они и вовсе проигрывали в последний раз ещё до него, в октябре 2020-го. Они точно не хотят идти на Чемпионат Мира с поражением. Но они сейчас ослаблены кадрово из-за потери трёх весьма важных игроков. А бельгийцы также не хотят проигрывать. Хотят взять реванш и даже попробовать всё же пробиться на первое место. Похоже на яркую ничью.