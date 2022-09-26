Венгрия - Италия: Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 26.09.2022

Наибольшая сенсация в недолгой истории Лиги Наций близка. Сборная Венгрии уже точно обойдёт Германию и Англию. А если не проиграет сегодня дома Италии - выиграет группу А3. Ясно, что энтузиазм, эйфория в стране заоблачны, и сегодня на "Пушкаш Арене" ожидается сумасшедшая атмосфера. Впрочем, итальянцы - единственные, кто переигрывал венгров в этом розыгрыше и настроены сделать это вновь. Они также полны энтузиазма после победы над Англией. Будет бурно и интересно.

26 сентября. 21:45. Лига Наций. Группа А3

Будапешт. "Пушкаш Арена"

Венгрия - Италия

Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

Поход венгров в группе просто феноменален. Две победы над Англией, в том числе наибольшее домашнее поражение "Трех Львов" с 1928-го года - 0:4. Четыре очка у Германии, в том числе и 1:0 в гостях три дня назад. Причем победа добротная. Защищались они очень прилично, также создавали, и в немецких сборной и прессе признали неслучайность неудачи. Ханси Флик говорил о жесткой обороне и организованности соперника, о сложности игры против него, о крайне неудачной игре своей команды.

Главный тренер победителей Марко Росси отметил эти слова Флика, сам заявил, что в первом тайме его подопечные пасовали и держали мяч хорошо, великолепно выходя из сложных ситуаций. Во втором, правда, побаивались играть так и немного потеряли уверенность в себе. Но и тогда продержались довольно четко. А теперь Росси говорит о финале против родной Италии, призывает своих игроков оставаться скромными, не стать высокомерными после таких побед и продолжать играть как коллектив.

Итальянцы проводят группу далеко не так ровно. Что Роберто Манчини ожидал, учитывая затеянную им молодёжную революцию. Он даже ожидал худшего. Началось все солидной ничьей 1:1 с Германией, 0:0 в Англии, когда атаковать никто не хотел, 2:1 над Венгрией, победой непростой, но солидной. Затем состоялся провал в Германии - 2:5. А три дня назад - реабилитация против Англии с отказом от любимой схемы Манчини 4-3-3 в пользу 3-5-2, совершенно неярким, но солидным выступлением и 1:0.

В первом очном матче венграм не хватило таланта, техники и хладнокровия в последней стадии первого тайма. Тогда они пропустили два мяча и затем ответили лишь одним. Но играли прилично. И сегодня несомненно дадут бой. Ясно, что владеть мячом гораздо больше будут итальянцы. А вот кто создаст больше и кто реализует - неясно. Манчини уже заявил, что игра с тремя центральными защитниками добавляет игре баланса, но убавляет в атаке. Росси также играет с тремя. Хотя 3-4-2-1, а не 3-5-2.

Следует отметить, что в трех последних турах Венгрия забивала первой, и уже к 17-ой минуте, а Италия в трех последних в первые 67 минут не забивала вообще. От Германии ещё и пропустив ранний гол. Манчини и сейчас, признавая, что придётся атаковать гораздо больше, чем против Англии, призывает подопечных не впадать сразу в панику, если не удастся забить быстрый гол, и играть терпеливо.

Также следует отметить, что, хотя Италия и лидирует уверенно по очным матчам (17 побед, девять ничьих и восемь поражений), но из семи последних гостевых выиграла лишь один при трех ничьих и трех поражениях. Правда, за последние 20 лет такая встреча была лишь одна. В 2007-ом году хозяева выиграли товарищеский матч со счетом 3:1.

Кадры

Кадровые потери "Скуадры Адзурри" лишь увеличиваются. К Политано, Кьезе, Берарди, Инсинье, Пеллегрини, Верратти, Тонали и другим добавился ещё и Чиро Иммобиле. Хотя его надеялись дождаться. Так что вновь в атаке выйдут Скамакка и автор гола в ворота Англии Распадори. Скорее всего - вновь оба в центре, поскольку ожидается сохранение схемы 3-5-2.

В целом больших изменений не ожидается. Просто некем менять. Возможно, в центре поля вместо Кристанте выйдет молодой динамичный миланец Побега, в центре обороны вместо Ачерби - не менее молодой и динамичный Бастони. А слева вместо одного из лучших в матче против Англии молодого и сверхдинамичного Димарко - как раз более опытный Эмерсон.

У венгров изменений не ожидается, поскольку Росси предпочитает стабильность состава. Хотя травмирован лишь Роланд Саллай. По-прежнему. Возможно, на позиции одного из атакующих полузащитников более осторожного Газдага заменит Кевин Варга либо Кляйнхайслер.

Форвард и капитан Адам Салай, автор единственного гола в Германии (пяткой замкнул подачу с углового), проведёт свой последний матч за сборную, поскольку в 34 года решил завершить международную карьеру. Особое внимание к нему, автору ассиста Доминику Собослаю и левому латералю Керкесу, похоже, слишком поспешно проданному "Миланом" "Алкмаару".

Прогноз: Венгрия - Италия 0:1

В сборной Италии призывают играть с теми же отношением к делу и порядком, что и против Англии, и не недооценивать соперника. Вообще-то, всем уже должно быть ясно, что недооценивать венгров нельзя. Их ещё и будут поддерживать экзальтированные трибуны. И их устроит ничья. Впрочем, финалы обычно выигрывает опыт. А итальянцы ещё и мотивированы открыть новую удачную страницу, оставив позади второй пролет мимо Чемпионата Мира подряд. Ставим на вязкую игру и победу гостей.