Украина - Шотландия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 27 сентября 2022

Перед матчем Украина - Шотландия даже не нужно придумывать повод для пафосных речей. Все и так понятно, если посмотреть в турнирную таблицу. Команды претендуют на повышение в классе и именно очная встреча в шестом туре определит, кто займет в группе первое место, а кто будет довольствоваться вторым. Помимо этого, оба коллективы не успели забыть недавние обиды. Именно Украина не пустила "тартановую армию" на Чемпионат мира, победив летом в Глазго со счетом 3:1. Именно Шотландия несколькими днями ранее разгромила "сине-желтых" со счетом 3:0, тем самым нанеся унизительное поражение.

В общем, во вторник нас с вами ждет третья серия битвы Украины и Шотландии. И как часто бывает в таких случаях - победитель забирает все. Наша теперешняя задача - определиться с тем, кто ближе к этой самой победе.

Лига Наций, дивизион В, шестой тур

27 сентября, Краков, городской стадион Краков

Трансляция: Национальный телемарафон (каналы "ICTV", "1+1", "Интер", "Суспільне" и др)

Арбитр: Т.Сидиропулос

После неудачи в Шотландии, "сине-желтые" взяли себя в руки и разгромили на выезде Армению со счетом 5:0. В тот день Петраков заменил 11 игроков по сравнении с игрой в Глазго, а также сыграл по схеме 3-4-3, что принесло результат. Хоть сама игра была не самой идеальной, Украина показала, что умеет держать удар. И это настраивает на позитивную волну в свете будущего противостояния в Глазго.

На кадровой ситуации и возможном состав остановимся детальнее. Редкий случай, когда непонятен не только выбор игроков, но и схема, по которой они будут играть. Рискнем предположить, что Петраков не рискнет снова сделать ставку на игру в три центрбека, а выставит более традиционную расстановку 4-3-3. Да, именно с этой схемой случилось фиаско 0:3, но именно такая схема приносила последние важные победы "сине-желтым".

Есть ряд игроков, которые сыграют точно - Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Степаненко и Малиновский. Их места в старте не вызывают вопросов. Дальше интереснее. Сделаем от себя ставку, что справа в обороне сыграет Тымчик, а вот в центре поля Петраков, подобно шахматным гениям, временно пожертвует качеством в атаке, дабы укрепить защитные редуты. Говоря футбольным языком - ожидаем в старте Игнатенко. В атаке вероятно трио Довбик - Цыганков - Зубков. Первый ныне в отличной форме, а остальные два зажгли против Армении. Мудрика и Ярмоленко выгоднее оставить в качестве усиления по ходу пьесы.

Ориентировочный состав: Лунин - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Игнатенко, Малиновский - Цыганков, Довбик, Зубков

Пока Украина проводила относительно спокойный поединок против Армении, коллектив Стива Кларка боролся против Ирландии. "Тартановая армия" первой пропустила, однако до конца игры успела забить два, вырвав важнейшую победу. Вот только сил и ресурсов на это было затрачено слишком много, что может отразиться в ближайшей встрече.

