Португалия - Испания: Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 27.09.2022

Ничья - наиболее популярный результат в Иберийском дерби после Второй Мировой войны. В частности, последние пять, если не считать пенальти, завершились так. Сегодня ничьей не будет. Нет, Португалия и Испания вполне способны забить равное количество мячей или не забить вообще. Но тогда победителем останется первая. Поскольку идёт первой в группе. А гостям Браги обязательно нужно забивать больше, чем её хозяева, если хотят пройти дальше.

27 сентября. 21:45. Лига Наций. Группа А2

Брага. "Эштадиу Мунисипаль"

Португалия - Испания

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Перед пятым туром все было наоборот. Оба тренера не скрывают, что всегда держали в уме сегодняшний матч, считали его финалом. И, казалось, к финалу испанцы подойдут лидерами. Однако три дня назад они вдруг потерпели лишь третье домашнее поражение в официальных матчах с 1991-го года. Причём, по всеобщему мнению, уступили Швейцарии (1:2) по делу. Луис Энрике признал худший первый тайм в его каденции, пресса насторожилась от такой игры незадолго до Чемпионата Мира.

Наибольшую критику вызвала игра обороны. Особенно - при стандартных положениях, при которых швейцарцы забивали оба мяча. Тренеру даже пришлось защищать персонально Эрика Гарсию. И недоумевать в целом, как его сборная сыграла так апатично, бесполезно и разобранно. Он крайне удивлён.

В Португалии были насторожены перед пятым туром. В Чехию пришлось ехать после трех гостевых матчей без побед подряд, в частности, 0:1 от той же Швейцарии. Но этот выезд завершился на удивление легко - 4:0. Никогда в истории до субботы лузитане не переигрывали в гостях с разницей в четыре мяча сборную сильнее Кипра. И такой результат в Праге вызвал немалый прилив энтузиазма и уверенности в себе, сразу же существенно улучшил настроение.

Какая игра получится сегодня? Фернанду Сантуш говорит, что Испания никогда не изменяется, всегда играет в тот же футбол, то есть держит мяч и атакует. Против Швейцарии она держала мяч 75 процентов времени, против Португалии дома - 61. Любой ценой за мяч "Селесао" и сегодня цепляться не будет. Но свои периоды доминирования несомненно пожелает получить и использовать на максимуме. Сегодня решат детали, точность в нужные моменты. И характер.

Следует отметить, что поле на стадионе в Браге в плохом состоянии. Оба тренера даже договорились не тренироваться на нем перед матчем. Сантуш отметил, что для команд такого типа, как его и испанская, хороший газон очень важен. Интересно увидеть, как это повлияет на игру.

Статистика

Испания и Португалия встречались сорок раз. До Второй Мировой войны преимущество "Фурии Рохи" было очевидным. 12 побед и четыре ничьи в 16-ти матчах. Однако после нее по победам ведут "Селесао" - 6:5, а наиболее популярный результат - ничья (13 раз, если не считать серии пенальти)

Ничьей в основное время завершились пять последних очных встреч. 0:0, 3:3, 0:0, 0:0 и 1:1. В последней, в нынешнем розыгрыше Лиги Наций, Испания открыла счет силами Мораты на 25-ой минуте, но пропустила от Хорты на 82-ой. До этих пяти ничьих команды победили друг друга по два раза, а до того также пять раз подряд сыграли вничью

Поражение от Швейцарии стало для Испании пятым в истории ее выступлений в Лиге Наций. Предыдущие победители - Англия, Хорватия, Украина и Франция. Португалия в этом турнире проигрывала дважды - тем же Франции и Швейцарии

Португалия не пропускала в трех из четырёх последних матчей, Испания забивала в 19-ти последних

Разница мячей Португалии в этом розыгрыше Лиги Наций - 11:2. Они лучшие в Дивизионе А по пропущенным и вторые по забитым. Разница мячей Испании - 7:5

Прямая речь

Фернанду Сантуш , главный тренер сборной Португалии: "Они раненый зверь? Надеюсь, останутся такими. Критика в адрес Луиса Энрике? Меня это смешит. Меня тоже часто критикуют. Таков футбол. Когда он побеждал и играл хорошо, говорили, что он супертренер, теперь, после одной неудачи, он уже плох?!"

"Мы должны быть скромными, избегать эгоцентризма и мыслей о том, насколько мы хороши. Мы должны быть агрессивны и не позволять им играть. Все игроки чувствуют себя комфортно, как дома, как в семье. Давление? Они привыкли к давлению, ведь всегда играют на победу в больших клубах и в сборной. Я всегда говорил, что финал будет с Испанией, и предыдущие результаты не важны".

Луис Энрике , главный тренер сборной Испании: "Я считаю, что наша сильнейшая линия - оборона. У нас обороняются все, и все атакуют. Причём наши форварды не ждут мяча с сигаретой в руке, а ищут его. Физическая мощь Швейцарии помешала нам играть в наш футбол. Я не помню матч с таким большим количеством ошибок многих игроков. Ничего подобного я на тренировках не видел. Второй тайм был чуть получше".

"В трех последних матчах против Португалии мы играли хорошо, но не победили. Постоянно были ничьи. Думаю, на этот раз будет похожая игра. Мы попытаемся взять её в руки. Мы планируем её будто это четвертьфинал Чемпионата Мира, и нам нужна лишь победа".

Кадры

Серьёзных изменений в составах не ожидается. У португальцев отбыл дисквалификацию Канселу, но вряд ли разумно убирать Далота после дубля в Праге. Скорее Руи уберут. Центральный защитник Данилу получил небольшое повреждение в Праге, но его единственная замена - Джало - слишком молод. Сантуш даже курьёзно забыл о нем в Чехии, когда искал во время матча замену Данилу. В центре поля кто-то из молодых и быстрых - Пальинья или Витинья - должен заменить Карвалью.

Криштиану Роналду крайне не везло в Чехии. Он привез пенальти, кровоточил после столкновения, пробивал по воротам ужасно. Из восьми последних матчей за сборную он забивал лишь в одном. На тренировках были заметны порезы на лице. Но вряд ли в таком матче он захочет уступить место Жоте.

Луис Энрике приберег Карвахаля и Льоренте в субботу из-за боязни дисквалификации. Кто-то из них должен заменить Аспиликуэту на правом фланге обороны. Центр Гарсия-Торрес, несмотря на критику прессы, вряд ли будет сменен. Как и левый защитник Альба, забивший свой первый гол в сборной с 2017-го года. В центре поля Бускетса может заменить Родри либо Коке. Хотя последний может заменить даже Гави либо Педри, если Энрике решит поосторожничать.

Немалое внимание вызывал в субботу Альваро Мората, оставшийся на скамье запасных. Начали даже думать о прекращении доверия тренера. Но после слабого выступления Асенсио в качестве "фальшивой девятки" вряд ли остаётся особый выбор.

Португалия: Д. Кошта, Далот, Данилу, Диаш, Канселу, Пальинья, Невеш, Б. Фернандеш, Б. Силва, Криштиану Роналду, Леау

Испания: Симон, Карвахаль, Э. Гарсия, П. Торрес, Альба, Родри, Коке, Педри, Ф. Торрес, Мората, Сарабия

Прогноз: Португалия - Испания 1:1

Обе команды вроде бы техничные, атакующие, талантливые. Но португальцы очень часто не рискуют, а испанцы из своего владения мячом на самом деле создают мало. В первом очном матче обе нанесли лишь по два удара в створ ворот. Ближе к победе должны быть лузитане, ведь они в гораздо лучших форме и настроении, играют дома, забивают больше, пропускают меньше. Но все же ставим на шестую ничью подряд в очных матчах. Которая для команды Сантуша станет победой.