Сербия — Испания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 5.09.2024

Спустя 7 недель после триумфа на Евро-2024 Испания возвращается, чтобы начать борьбу в новой Лиге наций. У руля команды — все тот же Луис де ла Фуэнте. Состав? Почти те же парни, которые победили в Германии. Соперник? Середняк, провалившийся на Евро и переживающий смену поколений.

Чего ждать? Шума "Мараканы" и победы фаворита, который захочет подойти к более сильным Дании и Швейцарии без потерь.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Ліги націй Сербія - Іспанія Смотреть трансляцию

Лига наций. Лига А. Група 4

5 сентября. Белград. "Райко Митич"

Сербия 21:45 Испания

Арбитр: Сердар Гозубуйюк (Нидерланды)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости Сербии

Сербы сыграли на Евро впервые за 24 года, но дико провалились. 2 очка — это полбеды, но как они играли? Отвратительно. Еще и рассорились между собой — ветераны и тренер.

Предполагалось, что Драган Стойкович после такого уйдет в отставку, но он остался. Зато ушел из сборной Душан Тадич, а другие ветераны Митрович и Милинкович-Савич пропускают сбор якобы из-за травм. Наверное, так даже лучше — пора Сербии наигрывать нечто новое; для этого Пикси вызвал сразу пятерых дебютантов.

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Сербы неидеальны дома, и с 2022 года проигрывали в Белграде Норвегии, Швейцарии и Венгрии. Также и Стойкович не умеет играть с грандами — у него 6 поражений в 6 матчах на топ-турнирах. Плюсы? Лига наций — здесь эта сборная за 3 года проделала путь из 3-го дивизиона в элитный, им тут везет.

Новости Испании

Испания летом не только выиграла Евро, но и побила ряд рекордов, став первой европейской сборной, выигравшей все 7 матчей на большом турнире и забившей там 15 голов.

Луис де ла Фуэнте возглавил "Фурию" в конце 2022 года, но уже выиграл с командой и Лигу наций, и Евро. Под его руководством Испания победила в 17 из 21 матча, и его очень любят дома. Доверие к тренеру огромно.

???? Además de muchos tiros a los palos, el entrenamiento también nos ha dejado ????????????????́???????????????????????? ????????????????????????????.



???? La @SEFutbol viajará a Serbia con la puntería bien afinada.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/z0OK3jxtAb — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 3, 2024

Также невероятных размеров и надежды испанцев на новое поколение — Ямаля, Кубарси, Фермина, Нико Уильямса, Баэну. Этим летом тамошняя молодежь выиграла сперва Евро U-19, а затем и Олимпиаду. В Сербии им может помешать только усталость — как-никак, они отбегали все лето и уже начали Ла Лигу. Все остальные факторы на стороне "Фурии", которая превращается в гегемона, как 12-15 лет назад.

Сербия — Испания: статистика личных встреч

С Сербией Испания ранее играла только спарринг перед Евро-2012 и выиграла благодаря голам Адриана и Касорлы (2:0).

До этого они также встречались в отборе к ЧМ-2006, когда балканцы еще были конфедерацией "Сербия и Черногория", и там были зафиксированы две ничьи — 0:0 в Белграде и 1:1 в Мадриде.

Последние матчи Сербии

Последние матчи Испании

Ориентировочные составы

У Сербии помимо Милинковича-Савича и Митровича отмечаем отсутствие из-за травм Филипа Костича и Душана Влаховича. То есть, команда будет без всех своих лидеров.

У Испании травмированы основной вратарь Унаи Симон, капитан Альваро Мората, хавбеки ротации Фермин Лопес и Микель Мерино, а лидер полузащиты Родри еще не сыграл в этом сезоне ни минуты — он набирает форму.

Сербия: Райкович — Велькович, Миленкович, Павлович — Неделькович, Илич, Лукич, Живкович — Бирманчевич, Самарджич — Йович

Испания: Райя — Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья — Педри, Субименди, Фабиан Руис — Ямаль, Ольмо, Нико Уильямс

Сербия — Испания: ставки и коэффициенты

Сербия — Испания: прогноз от UA-Футбол

Очень не понравилось качество игры Сербии на Евро. А теперь, когда почти все лучшие игроки вне состава, и подавно веры в балканцев нет.

Наша ставка — на Испанию. БК предлагают ее сделать с коэффициентами от 1,5 и выше.