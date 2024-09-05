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Словения - Австрия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 06.09.2024
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первый тур Лиги наций начинается для квартета из Австрии, Словении, Норвегии и Казахстана. Они, напомним, выступают в лиге В. Словенцы и австрийцы в истории личных встреч имели 3 матча. Во всех случаях победу праздновали "Das Team". Изменится ли статистика в пятницу?
Лига наций, 1 тур
06.09.2024. Стадион Стожице (Любляна)
Главный арбитр: Раду Мариан Петреску (Румыния)
Словения - Австрия. 21:45
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 3
Словения
Сборная Словении не проигрывает дома уже 11 матчей подряд. Этот замечательный показатель заставляет задуматься, действительно ли нам ждать в 1-м туре победу фаворита - Австрии.
Словенцы действительно демонстрируют неплохой футбол, который приносит результат. Это они смогли показать и на нынешнем Евро. Да, победить ни разу не получилось, но 3 ничьи на групповом этапе против Англии, Дании и Сербии - это прилично. Благодаря этому команда прошла в плей-офф, где выстояла против Португалии, не пропустив за 120 минут. Жаль только, что в серии пенальти словенцам не удалось реализовать хотя бы один свой удар...
Если не учитывать вылет на Евро, то в 2024-м году Словения еще не проигрывала. Очевидно, что главный тренер Матяж Кек сумел сделать крепкую команду, которая может бороться даже с топами.
Сообщается о травмах полузащитников Беньямина Вербича и Жана Корничника. Наверняка на них рассчитывать не придется.
Австрия
На Евро-2024 австрийцы удивили многих. Казалось, получили такую сложную группу с Францией, Нидерландами и Польшей... Но смогли занять 1-е место место и выйти в плей-офф. Там уже развить успех не удалось. Как бы австрийцы не атаковали, Турция из нескольких моментов сделала результат и оставили соперника ни с чем. Счет тогда был 1:2.
Австрия не проигрывает 7 подряд фактических выездных поединков. Перед неуступчивой Словенией в своих стенах это очень хорошая серия. Проблема разве в том, что команда Рангиника пропускает в каждом из последних 7-ми матчей.
Тренерский штаб имеет в обойме всех игроков. За исключением лишь Алабы, который продолжает восстанавливаться после травмы передней крестообразной связки колена. СМИ сообщают, что он вернется, в лучшем случае, в ноябре.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Словении:
01.07. Португалия - Словения 0:0, 3:0 - пен. (Евро)
25.06. Англия - Словения 0:0 (Евро)
20.06. Словения - Сербия 1:1 (Евро)
- Последние 3 встречи Австрии:
02.07. Австрия - Турция 1:2 (Евро)
25.06. Нидерланды - Австрия 2:3 (Евро)
21.06. Польша - Австрия 1:3 (Евро)
- Последние очные встречи:
2019. Словения - Австрия 0:1 (Квалификация Евро)
2019. Австрия - Словения 1:0 (Квалификация Евро)
2018. Австрия - Словения 3:0 (Контрольный матч)
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Словения - Австрия от UA-Футбол
Обе команды находятся в неплохих формах. Немного лучше подбор исполнителей у австрийцев, но уверенные выступления Словении на своем поле могут этот аспект нивелировать. Крепкие в обороне словенцы должны не проиграть. Это наш прогноз.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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