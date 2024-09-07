Швейцария — Испания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 8.09.2024

Испания и Швейцария — главные фавориты своей группы, но в первом туре одни оступились в Сербии (0:0) и другие вообще проиграли в Дании (0:2).

В очном матче обоим нужна только победа, но как ее добиться? "Нати" будет не хватать дисквалифицированных лидеров, а "Фурия" в Белграде казалась слишком уставшей для высококлассного футбола.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Ліги націй Швейцарія - Іспанія Смотреть трансляцию

Лига наций. Лига А. Группа 4. 2-й тур

8 сентября. Ланси. "Стад де Женев"

Швейцария 21:45 Испания

Арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Швейцарии

О "Нати" последнее время мы слушали больше комплиментов. На Евро-2024 команда выглядела здорово, современно, и выбыла лишь в 1/4 финала от Англии.

А вот уже в 1-м туре Лиги наций все было не так — в Дании швейцарцы сыграли слишком пассивно, мало атаковали и вдобавок куда-то подевалась дисциплина. Причем если красная Нико Эльведи еще может показаться чрезмерной, то фолы Гранита Джаки — это за гранью. Отсюда и поражение 0:2 — вдевятером играть сложно.

15 000 грн Ставка без риска Узнать больше

В целом Швейцарии хорошо играет дома — у нее 10 подряд матчей без поражений, но при этом последнее фиаско — в июне 2022-го — было как раз от Испании (0:1). Что поделать? У "Красная фурия" банально выше уровнем, и шансы в их противостоянии никогда не будут равны, это всегда будет "класс против порядка".

Новости Испании

Испания провела лето мечты, выиграв взрослое Евро, Евро U19 и Олимпиаду в течение пары месяцев. А вот в Лиге наций стартовала неудачно — с ничьи в Белграде (0:0).

Луис де ла Фуэнте после матча назвал его "почти предсезонным", намекая на низкую готовность своих игроков. По правде, так это и выглядело - "Фурия" атаковала вяло, тяжело входила в матч, ей не хватило концентрации. Даже неосновной состав сербов против такой Испании имел моменты. А что, если она не улучшится к выезду в Женеву?

21 - The three games in which @SEFutbol ???????? have had the most shots without scoring a goal in the last 10 years have been played in the Nations League.



21 vs Ukraine (1-0 in kyiv in 2020)

21 vs Croatia (0-0 in the 2023 final)

21 vs Serbia (0-0 in Belgrade)



Aim.#NationsLeague pic.twitter.com/V9lyNGWscv — OptaJose (@OptaJose) September 5, 2024

Хотя такой сценарий маловероятен. Испания не проигрывает с марта — уже 11 матчей кряду, а в официальных встречах и подавно с марта 2023-го, когда ее одолела Шотландия (0:2). Пусть травмирован Родри, но Нико, Ямаль и Ольмо в полном порядке. В Белграде, как показалось, они слишком много возились с мячом, держали его. В Швейцарии ждем от Испании более разнообразной игры. И еще замены центрфорварда, ведь Айосе Перес провалился громче всех.

Швейцария — Испания: статистика личных встреч

Швейцария сенсационно победила на поле Испании в последней встрече команд в рамках Лиги наций в сентябре 2022-го (2:1), но в целом "Нати" выиграли только 2 из 25 матчей против "Красной Фурии" с момента их первой встречи в 1925 году.

Также в последнее время в этих матчах много ничьих — со счетом 1:1 закончились сразу 3 из 6 последних поединков.

Последние матчи Швейцарии

Последние матчи Испании

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У Швейцарии вне игры дисквалифицированные Эльведи и Джака — вероятно, их заменят Грегори Вютрих и Денис Закария.

У Испании ждем замены уже упомянутого Айосе и еще Марка Кукурельи, который не был убедителен с сербами. Скорее всего, команда чуть перестроится, и в основе появятся Педри и Гримальдо.

Швейцария: Кобель — Вютрих, Аканджи, Рикардо Родригес — Видмер, Фройлер, Закария, Эбишер — Ридер, Варгас — Эмболо

Испания: Райя — Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Гримальдо — Педри, Субименди, Фабиан Руис — Ямаль, Ольмо, Нико Уильямс

Швейцария — Испания: ставки и коэффициенты

Швейцария — Испания: прогноз от UA-Футбол

В первом туре обе команды выглядели уставшими, создали намного меньше моментов, чем в среднем матче на Евро. Думаете, они сильно освежились за эти три дня?

Мы считаем, что нет, и наша ставка — на ТМ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.