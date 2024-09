Швейцария — Испания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 8.09.2024

Испания и Швейцария — главные фавориты своей группы, но в первом туре одни оступились в Сербии (0:0) и другие вообще проиграли в Дании (0:2).

В очном матче обоим нужна только победа, но как ее добиться? "Нати" будет не хватать дисквалифицированных лидеров, а "Фурия" в Белграде казалась слишком уставшей для высококлассного футбола.

О "Нати" последнее время мы слушали больше комплиментов. На Евро-2024 команда выглядела здорово, современно, и выбыла лишь в 1/4 финала от Англии.

А вот уже в 1-м туре Лиги наций все было не так — в Дании швейцарцы сыграли слишком пассивно, мало атаковали и вдобавок куда-то подевалась дисциплина. Причем если красная Нико Эльведи еще может показаться чрезмерной, то фолы Гранита Джаки — это за гранью. Отсюда и поражение 0:2 — вдевятером играть сложно.

В целом Швейцарии хорошо играет дома — у нее 10 подряд матчей без поражений, но при этом последнее фиаско — в июне 2022-го — было как раз от Испании (0:1). Что поделать? У "Красная фурия" банально выше уровнем, и шансы в их противостоянии никогда не будут равны, это всегда будет "класс против порядка".

Испания провела лето мечты, выиграв взрослое Евро, Евро U19 и Олимпиаду в течение пары месяцев. А вот в Лиге наций стартовала неудачно — с ничьи в Белграде (0:0).

Луис де ла Фуэнте после матча назвал его "почти предсезонным", намекая на низкую готовность своих игроков. По правде, так это и выглядело - "Фурия" атаковала вяло, тяжело входила в матч, ей не хватило концентрации. Даже неосновной состав сербов против такой Испании имел моменты. А что, если она не улучшится к выезду в Женеву?

21 - The three games in which @SEFutbol ???????? have had the most shots without scoring a goal in the last 10 years have been played in the Nations League.



21 vs Ukraine (1-0 in kyiv in 2020)

21 vs Croatia (0-0 in the 2023 final)

21 vs Serbia (0-0 in Belgrade)



Aim.#NationsLeague pic.twitter.com/V9lyNGWscv