Норвегия - Австрия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 09.09.2024

"Ниже ожиданий". Так можно охарактеризовать первые сыгранные матчи Лиги наций в исполнении Норвегии и Австрии. Первые не смогли справиться с Казахстаном (0:0), вторые почувствовали серьезное сопротивление со стороны Словении (1:1). Норвежцев и австрийцев считают фаворитами этой группы. Как раз и проверим в очном поединке, кто из них выглядит интереснее.

Лига наций. 2 тур. Лига В

09.09.2024. Стадион Уллевол (Осло)

Главный арбитр: Никола Дабанович (Черногория)

Норвегия - Австрия. 21:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 3

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Норвегия

Столе Сольбаккен остается главным тренером сборной Норвегии, несмотря на отсутствие у команды особых успехов. Конечно, особенно обращаем внимание на Евро-2024. Туда норвежцы выйти не сумели. В группе отбора заняли 3-е место, серьезно отстав от Испании и Шотландии. Что интересно, четвертая Грузия тоже отобралась на турнир, но через Лигу наций. Получается, неудачниками стали лишь Норвегия и бедный Кипр.

В первой игре нового сезона в Лиге наций команда Сольбаккен встречалась с Казахстаном. Ожидалась победа, ведь Норвегию вообще часть экспертов считает главным претендентом на 1-е место группы. Но добыть 3 очка не удалось. Даже забить не получилось. Норвегия доминировала на поле и заслуживала хотя бы 1 гол, однако казахи выстояли.

В официальных поединках скандинавы Австрию еще не побеждали. Да и вообще, история противостояний далеко не в их пользу - только один положительный результат в спарринге.

Молодое звездное поколение во главе с Эдегором, Холандом и Серлотом добыло лишь одну победу в последних 6-ти матчах. С соперниками типа Дании или Чехии уже возникают проблемы. С Австрией должно быть еще труднее...

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Австрия

Сборная Австрии неплохо выступила на Евро-2024. Казалось, попали чуть ли не в "группу смерти" (к Франции, Нидерландам и Польше). Но удивили многих, выйдя в плей-офф с первого места. Уже там Турция помешала Австрии в развитии еще большего успеха.

Рангнику хочется сохранить пыл игроков и в дальнейшем. Правда, уже в первой игре Лиги наций возникли проблемы. В принципе, ожидалось, что Словения даст бой и попытается зацепиться за очки. Произошло, как и предполагалось. Австрийцы много атаковали, однако проломить оборону крепкого соперника было трудно. Одними подачами здесь дело не решишь. Короче говоря, сыграли вничью 1:1.

Австрийцы точно хотят вернуться в высший дивизион Лиги наций. В нем они выступали в прошлом розыгрыше. А если есть такое желание - надо демонстрировать уверенную игру в матче с главным оппонентом группы - Норвегией.

Кстати, австрийцы хорошо играют на выезде. Поражений они не видели уже 8 выездных поединков подряд. Проблемой являются пропущенные мячи. В последних 8-ми матчах всех турниров коллектив Рангника обязательно пропускал.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Норвегии:

06.09. Казахстан - Норвегия 0:0 (Лига наций)

08.06. Дания - Норвегия 3:1 (Контрольный матч)

05.06. Норвегия - Косово 3:0 (Контрольный матч)

Последние 3 встречи Австрии:

06.09. Словения - Австрия 1:1 (Лига наций)

02.07. Австрия - Турция 1:2 (Евро)

25.06. Нидерланды - Австрия 2:3 (Евро)

Последние очные встречи:

2020. Австрия - Норвегия 1:1 (Лига наций)

2020. Норвегия - Австрия 1:2 (Лига наций)

2002. Австрия - Норвегия 0:1 (Контрольный матч)

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Норвегия - Австрия от UA-Футбол

Букмекеры видят больше шансов на победу у норвежцев. Хотя, здесь можно поспорить. Как по нам, более вероятным выглядит ничейный результат. Команды находятся в плюс-минус одинаковой форме, норвежцы имеют проблемы с получением побед, австрийцы часто пропускают... И обе они хотят занять первое место в группе. Ожидаем хорошую битву потенциальных лидеров.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша