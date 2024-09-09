Чехия - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.09.2024

Похоже, никаких выводов после Евро-2024 не было сделано... Все те же проблемы с организацией игры и абсолютная апатичность в атаке. Во вторник у подопечных Сергея Реброва будет шанс реабилитироваться за свое первое в истории поражение от Албании.

На этот раз соперником "сине-желтых" выступит национальная команда Чехии, которая свой дебютный поединок в этой Лиге наций также проиграла. И проиграла разгромно, для Грузии.

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Дургой тур группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/25

Группа 1, дивизион B

Вторник, 10-е сентября

Чехия, Прага. "Эден Арена

Арбитр: Джон Битон (Шотландия)

Чехия 21:45 Украина

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Чехия: последние новости

Чехи в этот уик-энд также отличились на славу - со знаком "минус". Откровенно, мало кто ожидал такого результата, а именно разгромного поражения от Грузии - сразу со счетом 1:4.

При том же в составе сборной Чехии также есть далеко не последние имена по европейским меркам. Чего только стоит пара Цоуфал-Соучек из лондонского "Вест Хэма" и основной нападающий действующего чемпиона Германии ("Байера") - Патрик Шик. Да и на том же прошлом чемпионате Европы Чехия также выступала в квартете с грузинами и тогда расписала ничью - 1:1.

И трудно даже сказать, сыграет ли такая текущая игровая форма "локомотива" на руку украинцам. Поскольку, для Чехии и самого Ивана Гашека противостояние с "сине-желтыми" будет определяющим.

Одно можно утверждать с тотальной уверенностью. Чехи выйдут на этот поединок максимально заряженными. Тем более, этому поспособствуют домашние трибуны в Праге. Да и сам их коуч, похоже, настроен абсолютно критично.

"Каждый имеет право нас критиковать, потому что игра была ужасной. Нам нет оправданий, мы были хуже. В матче с Украиной мы должны достичь результата, иначе мне здесь тоже нечего делать. Это абсолютно понятно. Мы должны показать совсем другое лицо и игру. Должен быть совершенно другой энтузиазм игроков. Мы будем играть дома, это будет совсем другая игра, чем с Грузией. Мы должны исправить вчерашнюю игру. Мы сами в этом виноваты. Выйти из этого мы тоже должны сами, никто нам не поможет", - рассказал 61-летний специалист.

Ориентировочный состав сборной Чехии: Коварж, Крейчи, Гранац, Зима, Ринеш, Крал, Соучек, Цоуфал, Провод, Шик, Чванчара.

Украина: последние новости

"Наша песня хороша и нова, начинаем ее снова". Примерно с таким девизом подходит главная команда страны к своему второму матчу в рамках Лиги наций сезона 2024/25. И главным разочарованием первой встречи стал даже не сам результат, то есть первое в истории поражение от албанских "орлов". А опять же, именно сама игра...

Точнее сам хаос при этой игре. Украинские болельщики снова не увидели в исполнении наших футболистов четкой организации и слаженных командных действий, а от тренерского штаба успешной работы над ошибками и своевременной реакции на события на поле.

Как выходить из этой ментальной и идейной пропасти? Ну, это уже работа как раз Сергея Реброва и его команды. Уже прошло больше года работы Сергея Станиславовича во главе украинской сборной, а мы все еще не видим четкой и ключевой идеи этой команды. Как мы хотим играть / благодаря чему и за счет чего добывать результат / на что мы делаем ставку / какой игровой концепции или парадигмы придерживаемся и какой футбол исповедуем...

Эти все вопросы так и остаются открытыми. Конечно, если не брать в рассмотрение ставку на вечные волевые камбэки. Однако, будем откровенны, это не план и не концепция. Сработало - прекрасно, а если нет - тогда что?

Как и в прошлом анонсе, здесь прежде всего нужно задать вопрос самим себе (речь конечно идет о тренерском штабе и футболистах): а как вообще мы себя позиционируем? Если мы действительно считаем это поколение сильнейшим в истории нашей сборной и метим в элиту европейского футбола, то такие безыдейные поражения, как от Румынии на старте форума в Германии и фиаско с Албанией - это тотальный провал.

Потому что, такое впечатление, что мы декларируем какие-то конкретные цели только на бумаге. И пока просматривается только регресс. Сборная Шевченко ментально была ближе к условной Португалии, сборная Петракова - к Шотландии, а сборная Реброва - пока так и непонятно, если честно.

Как было уже упомянуто выше, в игре с албанцами Сильвиньо мы увидели весь тот же спектр проблематики. При отрицательном счете мы тянем с заменами до самого конца, а футболисты буквально "сияют" апатией и желанием (его отсутствием). Наиболее хрестоматийным в этом контексте стало то, что только по сути Забарный полноценно подошел к болельщикам, чтобы поблагодарить за поддержку. По сути Илья, наравне с Анатолием Трубиным, и были лучшими в той встрече... Ощущение, что злосчастный поединок с румынами и не заканчивался.

В любом случае расставлять точки над "і" нужно уже сейчас. В поединке против Чехии на эту версию национальной команды Украины ждет окончательный вердикт.

Сам же Сергей Ребров, в своем традиционном стиле, так прокомментировал поражение от албанцев. И если с тезисом об "отсутствии команды на поле" трудно не согласиться, но при всем уважении, Албания - это не Франция. И кто же тогда должен отвечать за то, что этой команды не было...? Вопрос риторический.

"Мы создавали моменты, но команды на поле действительно не было. Это тяжело, надо смотреть весь матч, анализировать, мы уже играем через два дня. Не довольны как игрой, так и результатом. Почему так происходит? Потому что мы играем после сильного соперника. Это футбол, эта команда была на ЕВРО. Мы забили мяч, получили уверенность, но, к сожалению, пропустили. Так бывает в футболе. Я не могу вам сказать, что это такая же игра, как с Румынией. Мы пытались создавать моменты, пробили впервые в створ не на 80-й минуте. Надо готовиться и выходить с другим настроением" - рассказал наставник сборной Украины после игры с "орлами".

Ориентировочный состав сборной Украины: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Судаков, Зинченко, Шапаренко, Пихаленок, Ярмоленко, Яремчук.

Чехия - Украина. Личные встречи

Трижды чехи и украинцы пересекались на футбольном поле в рамках товарищеских игр. Еще дважды как раз в Лиге наций, в частности в дивизионе B. Примечательно, как раз в официальных поединках "сине-желтые" добыли 2/2 побед. Однако, это была совсем другая по своему почерку и темпераменту сборная, еще под руководством Андрея Шевченко.

Статистика очных поединков:

Победы: 1:2

Забитые мячи: 6:4

В среднем голов за матч: 1.20 - 0.80

Самая большая победа: 4:0 - 1:2

Чехия - Украина. Последние официальные матчи

Чехия:

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Турнирное положение команд

И чехи, и мы свой первый матч в квартете проиграли. Из "плюсов" можно выделить то, что у нас чуточку лучше разница мячей...

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Грузия 1 1 0 0 4-1 3 2 Албания 1 1 0 0 2-1 3 3 Украина 1 0 0 1 1-2 0 4 Чехия 1 0 0 1 1-4 0

Чехия - Украина. Ставка и коэффициенты

Чехия - Украина. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. По версии букмекеров, учитывая домашний статус поединка, именно чехи являются фаворитами этой пары. Да, команда Ивана Гашека тоже "покуражилась" со знаком "минус" в первом туре и на бумаге украинская команда точно не выглядит слабее. И хотя, и надежда умирает последней, однако уже в эти все статистические расклады верится сложновато.

В "сухом" итоге, это будет встреча двух кризисных команд, попавших в ментальную яму. И будем очень рады ошибиться, если лучше свои уроки усвоят именно "сине-желтые".