  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Наций
  4. Израиль — Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.10.2024
В тренде
Лига Наций
Лига Наций

Лига Наций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Израиль — Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.10.2024

Лига Наций
Обновлено

Без Мбаппе и Гризманна

Израиль — Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.10.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Harry Langer/DeFodi Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Франции начнет октябрьское международное окно матчем против аутсайдера группы.

На бумаге у Израиля совсем мало шансов против гранда мирового футбола, но все же невыразительная игра "Ле Бле" в последних матчах вкупе с завершением карьеры в сборной Антуаном Гризманном и травмой Килиана Мбаппе оставляют израильтянам крупицу надежды.

Содержание

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться матч Ліги націй Ізраїль - Франція
Смотреть трансляцию

Лига наций. Лига А. 2-я группа. 2-й тур
10 октября. Будапешт. "Божик Арена"
Израиль 21:45 Франция
Арбитр: Никола Дабанович (Черногория)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3

Новости Израиля

Из-за войны на Святой Земле израильтяне уже год проводят домашние матчи в других странах, как и Украина. В данном матче "домом" будет Будапешт.

Форма у команды Рана Беш Шимона удручающая — только 2 победы в 9 последних матчах. Удивляться нечему — Израиль за 6 лет вышел из 3-й в элитную зону Лиги наций, и тут ему сложно. В сентябре команда билась, но проиграла Бельгии (1:3) и Италии (1:2). Оба поражения абсолютно по игре.

На что рассчитывать в такой ситуации против Франции? Чудо, наверное. И еще надо изо всех сил укреплять оборону, которая за последний год сдержала только Андорру и Беларусь. Атака-то у Израиля есть, но вот защита и вратарь — звенья, откуда постоянно жди беды.

Новости Франции

"Ле Бле", конечно, на совсем другом уровне, но у них тоже хватает проблем. Например, они не выиграли ни единого выездного матча в минувшей Лиге наций, набрав 2 очка из 9.

Также неожиданно завязал со сборной Антуан Гризманн — эмблематичный игрок последнего десятилетия. Ну, и повреждение Килиана Мбаппе, из-за которого он остался в "Реале", - тоже новость не из приятных. Дидье Дешаму даже пришлось выбирать "разового" капитана, и выбор пал на Орельена Чуамени. Справится ли он?

Главная проблема Франции — у нее туго идет игра. Это использовала хитрая Италия Спаллетти в сентябре (3:1). Израиль, конечно, слабее, но и осечек против нетоповых сборных, умеющих защищаться, у Франции стало много — 0:0 с Канадой, 1:1 с Польшей. Это уже далеко не сборная образца 2018 года.

Израиль — Франция: статистика личных встреч

Последний раз команды встречались в отборе на ЧМ-2006, и тогда Израиль сенсационно дважды сыграл с Францией вничью — 1:1 дома и 0:0 в гостях.

До этого "Ле Бле" били израильтян трижды кряду, а единственная победа андердога над грандом датирована октябрем 1993 года — тогда Израиль выиграл 3:2 и поспособствовал невыходу французов на ЧМ-1994.

Последние матчи Израиля

Израиль — Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.10.2024 - изображение 4

Последние матчи Франции

Израиль — Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.10.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

Израиль — Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.10.2024 - изображение 6

Ориентировочные составы

У Франции помимо Мбаппе и Гризманна не будет Дайо Упамекано, а значит в центре защиты сыграет пара Салиба — Конате.

У Израиля травмирован Манор Соломон, что откроет дорогу в основу Оскару Глуху. Также вне игры Эли Даса и Дор Тургеман — важные персоны сенсационной молодежки, взявшей бронзу на ЧМ.

Израиль: Герафи — Фейнгольд, Нахмиас, Шломо, Ревиво — Абу Фани, Каниховский — Абада, Перец, Глух — Халаили

Франция: Меньян — Кунде, Салиба, Конате, Тео Эрнандес — Заир-Эмери, Чуамени, Камавинга — Олизе, Тюрам, Барколя

Израиль — Франция: ставки и коэффициенты

Favbet
13
6,50
1,24
Узнать больше
GGbet
14
6,20
1,22
Узнать больше

Израиль — Франция: прогноз от UA-Футбол

Рискнем выбрать ТБ 2,5, положившись на слабую защиту и результативную атаку Израиля. БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,5 и выше.

По теме
yellow-arrow
Чехия - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.09.2024
yellow-arrow
Норвегия - Австрия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 09.09.2024
yellow-arrow
Швейцария — Испания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 8.09.2024
Национальная сборная Франции национальная сборная Израиля Прогнозы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости