Израиль — Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.10.2024

Сборная Франции начнет октябрьское международное окно матчем против аутсайдера группы.

На бумаге у Израиля совсем мало шансов против гранда мирового футбола, но все же невыразительная игра "Ле Бле" в последних матчах вкупе с завершением карьеры в сборной Антуаном Гризманном и травмой Килиана Мбаппе оставляют израильтянам крупицу надежды.

Из-за войны на Святой Земле израильтяне уже год проводят домашние матчи в других странах, как и Украина. В данном матче "домом" будет Будапешт.

Форма у команды Рана Беш Шимона удручающая — только 2 победы в 9 последних матчах. Удивляться нечему — Израиль за 6 лет вышел из 3-й в элитную зону Лиги наций, и тут ему сложно. В сентябре команда билась, но проиграла Бельгии (1:3) и Италии (1:2). Оба поражения абсолютно по игре.

25 Janvier, c'est aussi l'anniversaire de David Ginola et en équipe de France c'est 3 buts 1) 13 Octobre 1993 France 2-3 Israël ce but magnifique qui devait suffire à nous emmené aux USA....mais non pic.twitter.com/lrYqHzfNpZ

На что рассчитывать в такой ситуации против Франции? Чудо, наверное. И еще надо изо всех сил укреплять оборону, которая за последний год сдержала только Андорру и Беларусь. Атака-то у Израиля есть, но вот защита и вратарь — звенья, откуда постоянно жди беды.

"Ле Бле", конечно, на совсем другом уровне, но у них тоже хватает проблем. Например, они не выиграли ни единого выездного матча в минувшей Лиге наций, набрав 2 очка из 9.

Также неожиданно завязал со сборной Антуан Гризманн — эмблематичный игрок последнего десятилетия. Ну, и повреждение Килиана Мбаппе, из-за которого он остался в "Реале", - тоже новость не из приятных. Дидье Дешаму даже пришлось выбирать "разового" капитана, и выбор пал на Орельена Чуамени. Справится ли он?

???? OFFICIAL: Aurelien Tchouameni will be the captain of France against Israel on Thursday. ????????©️ pic.twitter.com/y4rbFaTgKe