Израиль — Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 10.10.2024

Сборная Франции начнет октябрьское международное окно матчем против аутсайдера группы.

На бумаге у Израиля совсем мало шансов против гранда мирового футбола, но все же невыразительная игра "Ле Бле" в последних матчах вкупе с завершением карьеры в сборной Антуаном Гризманном и травмой Килиана Мбаппе оставляют израильтянам крупицу надежды.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Ліги націй Ізраїль - Франція Смотреть трансляцию

Лига наций. Лига А. 2-я группа. 2-й тур

10 октября. Будапешт. "Божик Арена"

Израиль 21:45 Франция

Арбитр: Никола Дабанович (Черногория)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

Новости Израиля

Из-за войны на Святой Земле израильтяне уже год проводят домашние матчи в других странах, как и Украина. В данном матче "домом" будет Будапешт.

Форма у команды Рана Беш Шимона удручающая — только 2 победы в 9 последних матчах. Удивляться нечему — Израиль за 6 лет вышел из 3-й в элитную зону Лиги наций, и тут ему сложно. В сентябре команда билась, но проиграла Бельгии (1:3) и Италии (1:2). Оба поражения абсолютно по игре.

25 Janvier, c'est aussi l'anniversaire de David Ginola et en équipe de France c'est 3 buts

1) 13 Octobre 1993

France 2-3 Israël

ce but magnifique qui devait suffire à nous emmené aux USA....mais non pic.twitter.com/lrYqHzfNpZ — ???????????????? (@_misteryoyo_) January 25, 2024

На что рассчитывать в такой ситуации против Франции? Чудо, наверное. И еще надо изо всех сил укреплять оборону, которая за последний год сдержала только Андорру и Беларусь. Атака-то у Израиля есть, но вот защита и вратарь — звенья, откуда постоянно жди беды.

Новости Франции

"Ле Бле", конечно, на совсем другом уровне, но у них тоже хватает проблем. Например, они не выиграли ни единого выездного матча в минувшей Лиге наций, набрав 2 очка из 9.

Также неожиданно завязал со сборной Антуан Гризманн — эмблематичный игрок последнего десятилетия. Ну, и повреждение Килиана Мбаппе, из-за которого он остался в "Реале", - тоже новость не из приятных. Дидье Дешаму даже пришлось выбирать "разового" капитана, и выбор пал на Орельена Чуамени. Справится ли он?

???? OFFICIAL: Aurelien Tchouameni will be the captain of France against Israel on Thursday. ????????©️ pic.twitter.com/y4rbFaTgKe — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 9, 2024

Главная проблема Франции — у нее туго идет игра. Это использовала хитрая Италия Спаллетти в сентябре (3:1). Израиль, конечно, слабее, но и осечек против нетоповых сборных, умеющих защищаться, у Франции стало много — 0:0 с Канадой, 1:1 с Польшей. Это уже далеко не сборная образца 2018 года.

Израиль — Франция: статистика личных встреч

Последний раз команды встречались в отборе на ЧМ-2006, и тогда Израиль сенсационно дважды сыграл с Францией вничью — 1:1 дома и 0:0 в гостях.

До этого "Ле Бле" били израильтян трижды кряду, а единственная победа андердога над грандом датирована октябрем 1993 года — тогда Израиль выиграл 3:2 и поспособствовал невыходу французов на ЧМ-1994.

Последние матчи Израиля

Последние матчи Франции

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У Франции помимо Мбаппе и Гризманна не будет Дайо Упамекано, а значит в центре защиты сыграет пара Салиба — Конате.

У Израиля травмирован Манор Соломон, что откроет дорогу в основу Оскару Глуху. Также вне игры Эли Даса и Дор Тургеман — важные персоны сенсационной молодежки, взявшей бронзу на ЧМ.

Израиль: Герафи — Фейнгольд, Нахмиас, Шломо, Ревиво — Абу Фани, Каниховский — Абада, Перец, Глух — Халаили

Франция: Меньян — Кунде, Салиба, Конате, Тео Эрнандес — Заир-Эмери, Чуамени, Камавинга — Олизе, Тюрам, Барколя

Израиль — Франция: ставки и коэффициенты

Израиль — Франция: прогноз от UA-Футбол

Рискнем выбрать ТБ 2,5, положившись на слабую защиту и результативную атаку Израиля. БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,5 и выше.