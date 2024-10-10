Турция - Черногория. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 11.10.2024

11 октября 2024 года на стадионе "Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu" состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Турции и Черногории. Хозяева подходят к этому поединку как очевидный фаворит, благодаря своей уверенной игре в последних матчах, более успешной истории личных встреч и значительно более мощному подбору исполнителей. Однако удастся ли им оправдать этот статус?

Лига наций. Дивизион В. Группа 4

11.10.2024. Самсун. Samsun 19 Mayis Stadiu

Арбитр в поле - Даниэле Гиффи

Турция 21:45 Черногория

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Новости Турции

Турецкая команда показывает очень хорошие результаты в последнее время. Прежде всего стоит вспомнить, что летом главный тренер Винченцо Монтелла вывел Турцию в четвертьфинал Евро-2024. В групповом этапе ЧЕ были обыграны грузины и чехи. В плей-офф сначала удалось пройти Австрию "2:1", а в четвертьфинале дать равный бой Нидерландам. Турция вела в счете вплоть до 70-й минуты, но не удержала преимущество и уступила "1:2".

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Лигу Наций турецкая сборная тоже начала неплохо. В первой игре турки сыграли вничью "0:0" с крепкими валлийцами. Хотя турки, возможно, и рассчитывали на большее, но этот результат точно можно считать положительным, поскольку с 62-й минуты они играли в меньшинстве. А вот во втором туре Турция без особых проблем обыграла Исландию. На три их гола соперник смог ответить лишь один раз - "3:1".

Новости Черногории

Черногория же, в отличие от своего соперника, откровенно провалила старт нового розыгрыша Лиги Наций. В первом матче они проиграли "2:0" в гостях Исландии, а во втором едва не спасли ничью с Уэльсом в концовке, но чуда не произошло - поражение "1:2".

Вот почему предстоящий матч станет очень важным для Черногории. Если гости снова не смогут набрать очков, это существенно повысит их шансы на то, чтобы вылететь в Лигу С. Вероятно, именно борьба за выживание и будет основной задачей для черногорцев, ведь о повышении в классе речь уже вряд ли идет.

Статистика личных встреч

Еще одним преимуществом хозяев поля является тот факт, что за всю историю очных встреч Турция ни разу не проигрывала Черногории. В четырех матчах они дважды побеждали, а еще два раза была зафиксирована ничья.

Последние поединки между ними проходили в рамках квалификации на прошлый чемпионат мира, где Турция взяла четыре зачетных пункта из шести возможных.

Последние матчи Турции:

Турция 3:1 Исландия

Уэльс 0:0 Турция

Нидерланды 2:1 Турция

Австрия 1:2 Турция 1:2 Турция

Чехия 1:2 Турция

Последние матчи Черногории:

Черногория 1:2 Уэльс

Исландия 2:0 Черногория

Черногория 1:3 Грузия

Бельгия 2:0 Черногория

Черногория 1:0 Северная Македония 1:0

Турция - Черногория. Ставка и коэффициенты

Турнирное положение

Турция находится на первом месте с четырьмя очками и разницей мячей "3:1". Первенство они делят с Уэльсом, который правда имеет в своем активе на один забитый мяч меньше. Что касается Черногории, то они без набранных очков и разницей голов "1:4" расположились на последнем месте. Черногорцы отстают на три зачетных пункта от Исландии, которая занимает третье место, а от Турции и Уэльса - на четыре.

Прогноз на матч

Учитывая преимущество в абсолютно всех выше описанных аспектах, просто невозможно не признать Турцию фаворитом этого противостояния. Особенно вызывает беспокойство оборона черногорцев: в последних пяти играх они забили всего три гола, пропустив девять. Мощная атака турок должна воспользоваться этими проблемами сполна.

Именно поэтому нам кажется, что, несмотря на неоспоримую неуступчивость черногорских игроков, им снова не удастся набрать первые очки в этой Лиге Наций. Турция, скорее всего, добьется уверенной победы, закрепившись на первой строчке квартета. Прогноз: победа Турции с разницей минимум в два мяча.