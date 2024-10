Испания — Дания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 12.10.2024

Испания после двух туров отстает от Дании на два очка, и ей нужна победа, что выйти на привычное первое место.

С одной стороны, "Красная фурия" - явный фаворит по всем показателям. С другой — у нее столько травмированных, что Дания не будет собой, если не попытается это использовать. Более удобного шанса одолеть гранда у нее не будет.

Испания — действующий победитель Лиги наций и чемпионата Европы. Команда не проигрывает уже 12 матчей — с мартовского спарринга с Колумбией (0:1). В 9 из этих 12 матчей "Красная фурия" забивала 2 гола и больше — в том числе Германии, Англии, Франции.

По сути, мы имеем новую доминирующую силу в Европе, но в этот раз команду Луиса де ла Фуэнте сильно подкосили травмы. Карвахаль, Родри, Симон, Ольмо, Нико Уильямс, Ле Норман и Гави вне игры. Даже для Испании это большой удар.

Lamine Yamal will wear the No. ???? shirt for Spain against Denmark and upcoming games! ????????✨

He’s just 17 years old.???? pic.twitter.com/bnJunxeBii