Испания — Дания. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 12.10.2024

Испания после двух туров отстает от Дании на два очка, и ей нужна победа, что выйти на привычное первое место.

С одной стороны, "Красная фурия" - явный фаворит по всем показателям. С другой — у нее столько травмированных, что Дания не будет собой, если не попытается это использовать. Более удобного шанса одолеть гранда у нее не будет.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Ліги націй Іспанія - Данія Смотреть трансляцию

Лига наций. Лига А. 4-я группа. 3-й тур

12 октября. Мурсия. "Энрике Рока"

Испания 21:45 Дания

Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Испании

Испания — действующий победитель Лиги наций и чемпионата Европы. Команда не проигрывает уже 12 матчей — с мартовского спарринга с Колумбией (0:1). В 9 из этих 12 матчей "Красная фурия" забивала 2 гола и больше — в том числе Германии, Англии, Франции.

По сути, мы имеем новую доминирующую силу в Европе, но в этот раз команду Луиса де ла Фуэнте сильно подкосили травмы. Карвахаль, Родри, Симон, Ольмо, Нико Уильямс, Ле Норман и Гави вне игры. Даже для Испании это большой удар.

Lamine Yamal will wear the No. ???? shirt for Spain against Denmark and upcoming games! ????????✨

He’s just 17 years old.???? pic.twitter.com/bnJunxeBii — Fútbol Forge (@futbolforge) October 11, 2024

В свете потерь тренерскому штабу придется менять игровой рисунок, подстраивать его под новых лидеров. Многое падет на плечи 17-летнего Ямаля, который, по слухам, получит 10-й номер. Его одноклубник Кубарси почти наверняка выйдет со старта в защите. Фанаты помогут — это ведь не избалованная топами провинциальная Мурсия. Ну, и еще фактор за Испанию — она не проигрывает датчанам свыше 30 лет.

Новости Дании

Викингам не удалось показать себя на Евро-2024, Каспера Юльмана уволили, а пришедший на его место Ларс Кнудсен стартовал в Лиге наций с двух сухих побед над Швейцарией (2:0) и Сербией (2:0). Сильно!

Хотя и везло датчанам порядком, особенно со Швейцарией, где гости доигрывали вдевятером, и первое удаление было спорным. Сербию же Юсуф Поульсен съел почти в одиночку.

Lars Knudsen appointed new Danish national team head coach ????????



Our assistant coach is temporarily taking over as interim head coach.



Best of luck Lars ???? pic.twitter.com/cilbGOTaAb — FC Augsburg (@FCA_World) August 26, 2024

С Испанией Дания не сможет играть свой футбол, ей придется больше бегать без мяча, подстраиваться. Эриксену в такой игре будет сложно, поэтому ждем больше от молодых — Хойлунна, Гренбека. От их способности давить на слабые места Испании на флангах и перед штрафной будет зависеть конкурентоспособность Дании в матче, ведь забить-то Испания точно забьет. Дома она уже 3 года не уходит с поля без гола.

Испания — Дания: статистика личных встреч

Это будет первая встреча за 16 лет.

Испания выиграла все 4 очных матча с Данией в XXI веке с общей разницей голов 10:2.

Последняя ничья была в Копенгагене в 1995-м (1:1), а последняя победа Дании — и того раньше, в марте 1993-го, когда единственный гол забил Флемминг Поульсен (1:0).

Последние матчи Испании

Последние матчи Дании

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

О потерях Испании мы уже говорили. Добавим только, что справа в защите, вероятно, сыграет Оскар Мингеса, Родри подменит Мартин Субименди, а место Нико займет Алекс Баэна.

У Дании потери тоже есть, хоть и не столько — вне игры тут Дамсгор, Йоаким Андерсен, Николайсен, Кристиан Нергор.

Испания: Райя — Мингеса, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья — Педри, Субименди, Фабиан Руис — Ямаль, Мората, Баэна

Дания: Шмайхель — Расмус Кристенсен, Вестергор, Нельссон, Ба — Хойбьерг, Юльманн, Кристиансен — Эриксен — Поульсен, Хойлунн

Испания — Дания: ставки и коэффициенты

Испания — Дания: прогноз от UA-Футбол

Не сдержат датчане Испанию на чужом поле. У "Фурии" все еще достаточно вариантов, и даже играя вдесятером 70 минут она разбила Швейцарию 4:1 в сентябре. Это очень сильный состав.

Наша ставка — на индивидуальный тотал Испании больше 2,5. БК предлагают это с коэффициентами от 1,5 и выше.