Армения – Северная Македония. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 13.10.2024

13 октября Северная Македония встретится в Ереване с командой Армении. Во втором туре Лиги наций 10 сентября 2024 года македонцы разгромили армян (2:0). Смогут ли подопечные Александра Петракова ответить своим обидчикам на домашней арене? И насколько готова Северная Македония к выездному поединку?

Лига наций. Группа L. Тур 4 из 6

Ереван. Стадион "Республиканский" им. Вазгена Саркисяна

Арбитр - Стюарт Аттвелл (Англия)

Армения 19:00 Северная Македония

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Новости Армении

Армения выглядит откровенно слабо. После череды поражений подопечным Петракова удалось одержать победу над Казахстаном (товарищеский матч) и в первом туре Лиги наций победить Латвию. Во втором туре команда проиграла Северной Македонии(2:0). Интересно, что македонцы остались в меньшинстве после удаления Джеко Зайкова на 45+3 минуте при счете 0:0. По идее, армяне во втором тайме должны были точно забивать хотя бы один гол. Но вместо этого они пропустили два. Ну а в третьем туре Армения сыграла с Фарерскими островами вничью 2:2.

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Армения - очень интересная команда. Это одна из немногих сборных в Европе, в которой так много натурализованных футболистов. И большинство из них являются действительно ключевыми игроками.

Угочукву Иву, 24-летний полузащитник родился в Нигерии. В 18 лет переехал в Армению. Пять лет прогрессировал и разрывал армянский чемпионат. В 23 года получил армянский паспорт и мгновенно был вызван в сборную.

Лукас Селараян - 32-летний полузащитник родился в Аргентине, где выступал за несколько клубов. Затем отправился в Мексику и МЛС. С 2023 года выступает в Саудовской Аравии. А в сборную Армении получил первый вызов в 2021 году.

Грант-Леон Ранос - 21-летний нападающий родился в Германии. Настоящая фамилия футболиста Эраносян. Играет во втором дивизионе Бундеслиги. В марте 2023 года впервые был вызван в сборную Армении.

Огнен Чанчаревич - сербский голкипер, первый номер команды Петракова. До 2018 года выступал за сербские клубы. Даже получал вызов в сербскую сборную. Но выйти на поле так и не получилось. В 2023 году Огнен получил паспорт Армении и вызов в сборную. Кипер сегодня один из самых опытных футболистов команды Петракова.

Что можно сказать о футболе сборной Армении. Команда только строится и набирает обороты. Несмотря на шквал критики за провальные матчи, в Петракова и футболистов верят. По сути, игроки только начинают немного понимать друг друга. Команда умеет красиво атаковать. Но не готова железобетонно обороняться. В последних пяти матчах армяне забили девять голов, а пропустили - шесть. Если Петраков отремонтирует защиту, есть шанс матч с Северной Македонией не проиграть.

Ориентировочный состав

Петраков может похвастаться минимальным количеством травмированных футболистов. Единственная проблема - это травма лидера атак армянской команды - Сперцяна. Скорее всего, Эдуард не поможет своей сборной в этом матче, как и в предыдущем.

Чанаревич - Мурадян, Ароян, Арутюнян - Оганесян, Тикнизян , Биахчян, Иву -Арутюнян, Селараян, Ранос

Новости Северной Македонии

В первых трех турах Лиги наций македонцы неубедительно сыграли лишь с Фарерскими островами (1:1). Матч с Арменией (2-й тур) показал, что даже в меньшинстве можно выигрывать (2:0). Латвия 10 октября тоже попала под македонский каток (0:3). Македонцы играют в реалистичный футбол, ничего не выдумывают. Если обороняются, то всей командой. Последний оплот - голкипер Димитриевски, который выступает за "Валенсию", здоров и готов выйти на поле. Если есть возможность - вылетают в контратаки. Забивать тоже есть кому - Элмас ("Лейпциг"), Миовски ("Жирона"), Барди "Трабзонспор")

Ориентировочный состав

У Благоя Милевски нет травмированных и дисквалифицированных игроков.

Димитриевски - Ашковски, Зайков, Муслиу, Алиоски - Алими, Бабунски, Атанасов - Барди, Элмас - Миовски

Армения - Северная Македония. Личные встречи

С 2020 года сборные успели сыграть пять раз. Один матч выиграла Армения (1:0). Три раза выигрывали македонцы (0:5, 3:1, 2:0). Один матч завершился ничейным результатом (0:0).

Армения - Северная Македония. Последние матчи команд

Армения проводит матчи, словно катается на качелях. То вверх, то вниз.

Последние пять матчей Армении

04.06.2024. Товарищеский матч

Словения - Армения 2:1

07.06.2024. Товарищеский матч

Армения - Казахстан 2:1

07.09.2024. Лига наций. Тур 1 из 6

Армения - Латвия 4:1

10.09.2024. Лига наций. Тур 2 из 6

Северная Македония - Армения 2:0

10.10.2024. Лига наций. Тур 3 из 6

Фарерские острова - Армения 2:2

Северная Македония ничем не уступает армянам.

Последние пять матчей Северной Македонии

03.06.2024 Товарищеский матч

Хорватия - Северная Македония 3:0

10.06.2024 Товарищеский матч

Чехия - Северная Македония 2:1

07.09.2024 Лига наций. Тур 1 из 6

Фарерские острова - Северная Македония 1:1

10.09.2024. Лига наций. Тур 2 из 6

Северная Македония - Армения 2:0

10.10.2024. Лига наций. Тур 3 из 6

Латвия - Северная Македония 0:3

Армения - Северная Македония. Турнирное положение команд

Армения занимает второе место в группе L (четыре очка) - шесть голов забила, пять пропустила.

Северная Македония занимает первое место в группе L (семь очков) - шесть голов забила, один пропустила.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Северная Македония 3 2 1 0 6-1 7 2 Армения 3 1 1 1 6-5 4 3 Латвия 3 1 0 2 2-7 3 4 Фарерские острова 3 0 2 1 3-4 2

Армения - Северная Македония. Ставка и коэффициенты

Армения - Северная Македония. Прогноз на матч от UA-Футбол

Армения будет стремиться выиграть матч на домашнем стадионе и при поддержке болельщиков. Функцию лидера, который поведет команду вперед, может взять на себя Селараян. Техничный, креативный игрок умеет из простого момента сотворить чудо. Однако, у македонцев есть игроки, которые способны обезвредить Лукаса. Македония вполне стабильна в защите и умеет много забивать. Исходя из этого, можно предположить, что голы будут забиты обеими командами. А фаворит встречи, на первый взгляд - Северная Македония.