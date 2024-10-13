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Австрия - Норвегия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 13.10.2024
Австрия - Норвегия: Прогноз и анонс матча ⋉ 13 октября ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Встречу Австрии и Норвегии в четвертом раунде Лиги Наций можно смело назвать примером одного из самых распространённых противостояний философий в футболе. Австрия - системная команда, которая, хотя и не имеет ярко выраженных лидеров, выглядит очень сбалансировано и стабильно. А что касается Норвегии, то у этого коллектива, несмотря на безусловно талантливое и перспективное поколение игроков, есть две главные примы в стартовом составе. Речь, само собой, идет о Холанде и Эдегоре, через которых и строится игра норвежской сборной. Интересным этот поединок будет еще и потому, что именно эти команды борются между собой за первое место в своей группе, а несколько дней назад синхронно одержали победы в прошлом туре ЛН.
Лига наций. Дивизион В. Группа 3
13.10.2024. "Raiffeisen Arena"
Арбитр в поле - Томаш Богнар
Австрия 21:45 Норвегия
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Новости Австрии
Сборная Австрии зажигала на Евро-2024, когда команда Ральфа Рангника, играя в смелый и зрелищный футбол, выиграла свою группу, опередив Францию, Нидерланды и Польшу. Не менее ярко австрийцы сыграли и в 1/8 финала, но в конце концов все же потерпели неожиданное поражение от Турции и покинули турнир.
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Казалось, что Австрия должна прекрасно ворваться в Лигу Нации, по инерции от летнего успеха, но старт текущего розыгрыша не получился удачным. В первом туре была потеря очков со Словенией (1:1), а после этого поражение от Норвегии "1:2". И лишь в предыдущем туре подопечные Рангника одержали первую победу в этой группе, разгромив дома Казахстан со счетом "4:0". Поэтому ко второму матчу против норвежцев Австрия подходит на втором месте.
Что касается кадровых проблем, то хозяева не смогут рассчитывать на Дансо, Алабу и голкипера Линднера - все они травмированы. Однако есть и хорошие новости. После дисквалификации в строй возвращается правый латераль Мвене.
В прошлом розыгрыше Лиги Наций австрийцы вылетели из дивизиона А, поэтому нет никаких сомнений, что в нынешней кампании они ставят себе одну главную цель - вернуться в элиту.
Новости Норвегии
Многие эксперты и журналисты говорят, что сейчас сборная Норвегии располагает лучшим поколением в своей истории. Если посмотреть на стартовый состав скандинавов, то с этим утверждением можно вполне согласиться, но, при этом всем, нельзя спорить также с тем, что эта золотая генерация до сих пор не может добиться тех результатов, на которые рассчитывают фанаты. За примерами далеко ходить не надо. Чего только стоит не выход Норвегии на Евро-2024.
Однако сейчас скандинавы имеют шанс не просто исправиться, но и написать новую страницу в истории своей сборной. Для этого нужно добиться повышения в классе Лиги наций и выйти в элитный дивизион. Первые шаги для этого уже сделаны, ведь на данный момент норвежцы лидируют в своей группе, опережая будущего соперника на три очка. Расписав нулевую ничью в Казахстане в первом туре, Норвегия затем обыграла дома Австрию (2:1) и Словению (3:0). Кстати, в игре со словенцами Эрлинг Холанд оформил дубль и стал лучшим бомбардиром за всю историю сборной Норвегии.
Главной потерей для гостей, конечно, станет плеймейкер Мартин Эдегор, который из-за травмы даже не попал в заявку на октябрьский сбор. Кроме него недоступными будут вингер Бобба и защитник Мелинга.
Последние матчи команд
Последние матчи Австрия
- Австрия 4:0 Казахстан
- Норвегия 2:1 Австрия 2:1 Австрия
- Словения 1:1 Австрия 1:1 Австрия
- Австрия 1:2 Турция
- Нидерланды 2:3 Австрия
Последние матчи Норвегия
- Норвегия 3:0 Словения
- Норвегия 2:1 Австрия
- Казахстан 0:0 Норвегия
- Дания 3:1 Норвегия 3:1 Норвегия
- Норвегия 3:0 Косово
Статистика личных встреч
История противостояния этих двух команд насчитывает аж 13 игр (8:3 в пользу Австрии). Интересно, что первый очный поединок они сыграли аж в далеком 1912 году на Олимпийских Играх.
Что касается более свежих матчей, то австрийцы обыграли Норвегию лишь однажды в четырех очных встречах в этом веке, хотя этот единственный успех был достигнут именно в Лиге наций (2020 год). А самое свежее противостояние, месяц назад, осталось за скандинавской командой "2:1".
Турнирное положение
Хозяева перед этим туром занимают второе место, отставая от Норвегии, которая лидирует, на три очка, и имеют в активе столько же баллов, сколько и словенцы, которые идут следом. Вот почему австрийцы просто-таки обязаны играть только на победу, ведь ничья сведет их шансы на первое место к минимуму, а поражение и вовсе перечеркнет надежды на первенство в квартете.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Норвегия
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|2
|Австрия
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|3
|Словения
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|4
|Казахстан
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч Австрия - Норвегия от UA-Футбол
Сборная Норвегии, в случае успеха, сможет гарантировать себе выход в плей-офф. Правда, австрийцы, несмотря на проблемы в последних матчах, остаются очень крепкой командой, а на своем поле практически не проигрывают. Поэтому, учитывая тот факт, что обе команды могут похвастаться классной линией атаки, а сушить игру не позволяет турнирное положение, мы сделаем наш прогноз на то, что оба коллектива забьют в этой игре.
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