Бельгия — Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.10.2024

Франция и Бельгия регулярно встречаются последнее время, и это их вторая игра за месяц.

Обе команды сыграют не основами: Куртуа, Лукаку и де Брюйне не приехали к "Дьяволам", а "Ле Бле" остались без Мбаппе, Гризманна и Канте. Что ж, тем интереснее будет смотреть. Для Бельгии-то компромисс невозможен — ей надо только победа.

Бельгия начала текущую ЛН с победы над Израилем, но это так себе достижение. Его все в группе обыграли без проблем. При этом уже во 2-м туре "Дьяволы" проиграли в Париже (0:2), а затем отыгрались в Риме только после удаления Лоренцо Пеллегрини (2:2).

Не та нынче Бельгия, что была. Из состава ЧМ-2018 остался один Тилеманс; остальные — молодежь, которая далека от прежних стандартов, что неоднократно подмечал сам де Брюйне. Конечно, он прав — у Бельгии только 1 победа в 5 последних матчах.

????????????????????????????????: Kevin De Bruyne has asked NOT to be considered for Belgium selection for the upcoming October internationals and also NOT to be selected for the November internationals to help manage his fitness, Domenico Tedesco has confirmed! ???????????? pic.twitter.com/qorIMo0kLJ

На что надеяться в такой ситуации? Во-первых, домашние трибуны — тут у "Дьяволов" 5 побед подряд и 8 матчей без поражений. Кроме того, на ходу Троссар, Тилеманс и де Кетеларе. Вкупе с проблемами Франции в атаке это может подарить даже сенсацию.

Франция-то обыграла Израиль 4:1 на неделе, но кто назовет ее игру убедительной? Даже в Париже таких мало. Без Гризманна и Мбаппе команда плохо атакует позиционно, и вся ее надежда — на контратаки.

К слову о Мбаппе — его неприезд в сборную вкупе с выступлениями за "Реал" и вояжу в ночной клуб в Стокгольм обострили вопрос о капитанстве Килиана в сборной. Многие им недовольны. Кто знает, чем это обернется не только для Мбаппе, но и для Дешама, от которого ассоциация фанатов "Ле Бле" требует действий.

???? JUST IN: Kylian Mbappé has informed French NT that he ONLY wants to play the most important games with them.



His top priority is winning Ballon d'Or 2025, which is why he wants to avoid all injury risk. @Santi_J_FM pic.twitter.com/faBQAmTmVh