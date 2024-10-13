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Бельгия — Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.10.2024

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Опять они

Бельгия — Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.10.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Harry Langer/DeFodi Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Франция и Бельгия регулярно встречаются последнее время, и это их вторая игра за месяц.

Обе команды сыграют не основами: Куртуа, Лукаку и де Брюйне не приехали к "Дьяволам", а "Ле Бле" остались без Мбаппе, Гризманна и Канте. Что ж, тем интереснее будет смотреть. Для Бельгии-то компромисс невозможен — ей надо только победа.

Содержание

Трансляция матча
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Дивіться матч Ліги націй Бельгія - Франція
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Лига наций. Лига А. 2-я группа. 4-й тур
14 октября. Брюссель. Стадион им. Короля Бодуэна
Бельгия 21:45 Франция
Арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости Бельгии

Бельгия начала текущую ЛН с победы над Израилем, но это так себе достижение. Его все в группе обыграли без проблем. При этом уже во 2-м туре "Дьяволы" проиграли в Париже (0:2), а затем отыгрались в Риме только после удаления Лоренцо Пеллегрини (2:2).

Не та нынче Бельгия, что была. Из состава ЧМ-2018 остался один Тилеманс; остальные — молодежь, которая далека от прежних стандартов, что неоднократно подмечал сам де Брюйне. Конечно, он прав — у Бельгии только 1 победа в 5 последних матчах.

На что надеяться в такой ситуации? Во-первых, домашние трибуны — тут у "Дьяволов" 5 побед подряд и 8 матчей без поражений. Кроме того, на ходу Троссар, Тилеманс и де Кетеларе. Вкупе с проблемами Франции в атаке это может подарить даже сенсацию.

Новости Франции

Франция-то обыграла Израиль 4:1 на неделе, но кто назовет ее игру убедительной? Даже в Париже таких мало. Без Гризманна и Мбаппе команда плохо атакует позиционно, и вся ее надежда — на контратаки.

К слову о Мбаппе — его неприезд в сборную вкупе с выступлениями за "Реал" и вояжу в ночной клуб в Стокгольм обострили вопрос о капитанстве Килиана в сборной. Многие им недовольны. Кто знает, чем это обернется не только для Мбаппе, но и для Дешама, от которого ассоциация фанатов "Ле Бле" требует действий.

Лучшим "действием", конечно, стала бы победа. До сих пор Дешам всегда обыгрывал Бельгию в официальных матчах на посту тренера. Также Франция проиграла в гостях всего раз с начала 2023 года. Но, опять же, проблемы с игрой видны невооруженным глазом.

Бельгия — Франция: статистика личных встреч

Франция обыграла Бельгию месяц назад в Париже 2:0 с голами Коло Муани и Дембеле.

Также Франция одолела Бельгию на Евро-2024 (1:0), в полуфинале Лиги наций-2021 (3:2), на ЧМ-2018 (1:0). То есть, полное доминирование во всех официальных матчах в XXI веке.

Последние матчи Бельгии

Бельгия — Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.10.2024 - изображение 4

Последние матчи Франции

Бельгия — Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.10.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

Бельгия — Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.10.2024 - изображение 6

Ориентировочные составы

У Франции Гризманна уже не считаем, он со сборной завязал. А вот из тех, кто мог приехать, нету Мбаппе, Рабьо, Упамекано и Канте.

У Бельгии попросили дополнительный отдых главные ветераны Лукаку и де Брюйне, а Куртуа залечивает травму.

Бельгия: Кастеелс — Кастань, де Баст, Фаэс, Теат, де Куйпер — Тилеманс, Мангаля — Троссар, Опенда, Доку

Франция: Меньян — Кунде, Конате, Салиба, Тео Эрнандес — Чуамени, Камавинга, Гендузи — Олизе, Тюрам, Барколя

Бельгия — Франция: ставки и коэффициенты

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Бельгия — Франция: прогноз от UA-Футбол

Эти две команды обладают мастерами голов, но играют так, будто их нет. Очень много стерильных, неопасных владений вдали от ворот.

Наша ставка — на ТМ 2,5. БК предлгагают с коэффициентами от 2,0 и выше.

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