Шотландия – Португалия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 15.10.24

Лига Наций. Лига А. Группа 1. Четвертый тур.

15 октября. 21:45. Глазго. "Хэмпден Парк"

Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)

Трансляция: Megogo Football 2

Встреча двух антиподов. Подопечные Стива Кларка проводят турнир своих кошмаров, проиграв все три матча в первом круге и теперь они у себя дома будут принимать Португалию, которая наоборот, выиграла все свои матчи и спокойно лидирует в этом квартете.

Возможно, именно домашние стены в Глазго придадут "тартановой армии" особой мотивации и они смогут сотворить сенсацию, но в это верится слабо. Кажется, что здесь пройдет все максимально прогнозируемо.

Новости Шотландии

Команда Стива Кларка за последние 15 матчей одержала лишь одну победу, если это не катастрофа и провал, то что тогда? И то, и единственная победа произошла в матче против карликового Гибралтара, поэтому особо и не хочется это записывать в актив шотландцам.

Они провалили Евро, проваливают Лигу Наций. Кажется, что последний раз мы видели неплохую сборную Шотландии еще в матчах отбора на Евро-2024. И несмотря на это все, Кларк остается у руля команды. Его прагматичный футбол все еще пользуется доверием у местной федерации, хотя у болельщиков уже есть немало вопросов.

Группа между ними, Хорватией, Португалией и Польшей выглядит однозначно. "Тартанова Армия" уже проиграла первые три игры и почти наверняка закончит групповой этап на последнем месте. Разве что мы сейчас увидим какое-то внезапное перерождение, вот только на основе чего оно возможно? Сказать почти невозможно. Интересно, продолжит ли Кларк работу со сборной в следующем году. Да, он может оправдать результаты травмами нескольких важных исполнителей, однако это звучит недостаточно убедительно.

Новости Португалии

Португалия побеждает, а Криштиану Роналду продолжает забивать. Некоторые вещи просто со временем не меняются и эта аксиома с португальцами продолжает работать. Подопечные Роберто Мартинеса проводят неплохой турнир и они выиграли каждый из первых трех матчей в рамках нового сезона Лиги Наций.

Сначала было противостояние с Хорватией, которое завершилось со счетом 2:1 в их пользу, затем с таким же счетом обыграли Шотландию, правда там могли и должны были забивать больше, не везло. Ну и на прошлой неделе они одолели Польшу 3:1, также особо без шансов для соперника.

Роналду на пути к своему 1000-му голу и кажется, что пока он не достигнет этой отметки, то карьеры не завершит. Его мотивации и желания хватает как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Возможно, в следующем матче мы увидим очередной гол от легенды и он станет еще на шаг ближе к своей цели. Эта команда уже не является зависимой от Роналду, там хватает хороших исполнителей, однако именно Криштиану является главным лицом сборной, с этим никто не поспорит.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Португалия 3 3 0 0 7-3 9 2 Хорватия 3 2 0 1 4-3 6 3 Польша 3 1 0 2 4-6 3 4 Шотландия 3 0 0 3 4-7 0

Личные встречи

08.09.24 ЛНУ Португалия — Шотландия 2:1

14.10.18 МТМ Шотландия — Португалия 1:3

20.11.02 МТМ Португалия — Шотландия 2:0

28.04.93 ЧМ Португалия — Шотландия 5:0

14.10.92 ЧМ Шотландия — Португалия 0:0

Цифры и факты

Португалия выиграла последние 4 матча против Шотландии во всех турнирах;

Португалия забивала как минимум 2 гола в последних 4 матчах против Шотландии;

Во всех трех матчах Португалии в этом розыгрыше Лиги Наций проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Шотландия и Португалия пока без больших травм, поэтому все игроки готовы выходить на поле и показывать свою лучшую игру. Нечасто бывает такое, что у обеих команд действительно нет потерь, но сегодня именно такой день.

Шотландия, 4-2-3-1: Гордон — Ралстон, Суттар, Ганли, Робертсон — Маклин, Гилмор — Кристи, Мактоминей, Доук — Адамс

Португалия, 4-3-3: Кошта — Далот, Диаш, Вейга, Мендеш — Силва, Палинья, Фернандеш — Нету, Роналду, Леау

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Шотландия — Португалия Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Шотландией и Португалией от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. "Тартанова армия" у себя дома точно устроит горячий прием гостям из Португалии, вот только класса как командного, так и индивидуального, им, почти наверняка, не хватит. Поэтому поставим на забитый гол от шотландцев, но итоговое поражение с разницей в один гол.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.