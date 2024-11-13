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Греция – Англия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 14.11.24
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Грецией и Англией в рамках Лиги Наций
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Наций. Лига В. Группа 2. Пятый тур
14 ноября. 21:45. Афины. "Олимпийский Стадион"
Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)
Трансляция: Megogo Football 2
Настоящая битва за первое место и прямой выход в дивизион А в Лиге Наций. Если сборная "трех львов" планирует возвращаться в элиту, то победа здесь просто необходима, ведь, вполне возможно, это будет их последний шанс остановить главного конкурента, который уже ранее обыграл их на "Уэмбли".
С другой стороны, можно затем выиграть в плей-офф встречах за выход и спокойно выходить дальше. Но нужны ли кому-то эти лишние матчи? Вряд ли.
Новости Греции
Подопечные Ивана Йовановича изрядно удивили всех за последние несколько месяцев. Они выиграли каждый из первых четырех матчей на групповом этапе и пока что лидируют в турнирной таблице.
Сначала без проблем у себя дома они обыграли Финляндию (3:0), затем была также относительно спокойная победа над Ирландией (2:0), после чего произошла главная сенсация и когда они поехали на "Уэмбли", то удивили все Британию, абсолютно справедливо вырвав три балла и одержав победу 2:1. Затем был повтор победы над ирландцами (2:0). Потому с игрой и результатами все в порядке.
Интересно, был ли тот особый перформанс в матче против Англии одномоментным подвигом, или они действительно готовы выдавать подобные матчи на регулярной основе. Ответ на этот вопрос мы узнаем уже совсем скоро. Теперь они будут хозяевами, а значит и задача даже становится легче.
Новости Англии
Томас Тухель уже официально назван новым главным тренером сборной, вот только свою работу немец начнет только 1 января 2025 года. То есть последние 2 матча этого года остаются за Ли Карсли, который доработает и покинет свой пост.
Можно ли назвать период Ли Карсли в сборной успешным? Наверное, все же нет. Очень бодрый старт был против Ирландии (2:0), где мы вспомнили, как может играть Грилиш и увидели некую уверенность команды в себе. Не было проблем и с Финляндией, где выиграли 2:0, однако затем был позор против Греции и логичное поражение, а затем даже с Финляндией на выезде получилось выиграть далеко не без проблем.
Эта команда сейчас обескровлена из-за потери лидеров, но, вполне возможно, сейчас это будет даже на пользу, ведь больше молодых и мотивированных игроков получат свои шансы. Конечно, Карсли хочет красиво попрощаться с командой, поэтому нужно побеждать и надеяться на первое место, чтобы оставить комфортную платформу для Томаса Тухеля.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Греция
|4
|4
|0
|0
|9-1
|12
|2
|Англия
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|3
|Ирландия
|4
|1
|0
|3
|2-7
|3
|4
|Финляндия
|4
|0
|0
|4
|2-10
|0
Личные встречи
10.10.24 ЛНУ Англия — Греция 1:2
16.08.06 МТМ Англия — Греция 4:0
06.10.01 ЧМ Англия — Греция 2:2
06.06.01 ЧМ Греция — Англия 0:2
30.03.83 ЕВР Англия — Греция 0:0
Цифры и факты
- В последних трех матчах между этими соперниками во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;
- Греция выиграла 5 из последних 6 домашних матчей во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Иван Йованович в этом матче имеет только одну потерю, из-за дисквалификации не сможет сыграть Димитрос Курбелис. Все остальные готовы играть.
Если говорить о кадровых потерях Англии, то здесь просто катастрофа. Не смогут сыграть: Деклан Райс, Букайо Сака, Джек Грилиш, Фил Фоден, Трент Александер-Арнолд, Коул Палмер, Ливай Колвилл, Аарон Рамсдейл, Кобби Мейну, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Эберечи Эзе и, почти наверняка, Кайл Уокер.
Греция, 4-2-3-1: Влаходимос — Рота, Мавропанос, Кулиеракис, Цимикас — Сиопис, Манталос — Масурас, Бакасетас, Цолис — Павлидис
Англия, 4-2-3-1: Пикфорд — Уокер, Конса, Гейи, Льюис — Гомес, Галлахер — Мадуэке, Беллингем, Гордон — Кейн
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между Грецией и Англией от UA-Футбол
ТМ 2.5 — 1:1. Есть ощущение, что с такими кадровыми потерями сборная "трех львов" не найдет аргументов для победы на афинском стадионе. Хозяева на ходу и почти в полном составе. В прошлый раз греки победили на "Уэмбли" и кажется, что здесь как минимум не проиграют, поэтому ставим на ничью.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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