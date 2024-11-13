Греция – Англия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 14.11.24

Лига Наций. Лига В. Группа 2. Пятый тур

14 ноября. 21:45. Афины. "Олимпийский Стадион"

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: Megogo Football 2

Настоящая битва за первое место и прямой выход в дивизион А в Лиге Наций. Если сборная "трех львов" планирует возвращаться в элиту, то победа здесь просто необходима, ведь, вполне возможно, это будет их последний шанс остановить главного конкурента, который уже ранее обыграл их на "Уэмбли".

С другой стороны, можно затем выиграть в плей-офф встречах за выход и спокойно выходить дальше. Но нужны ли кому-то эти лишние матчи? Вряд ли.

Новости Греции

Подопечные Ивана Йовановича изрядно удивили всех за последние несколько месяцев. Они выиграли каждый из первых четырех матчей на групповом этапе и пока что лидируют в турнирной таблице.

Сначала без проблем у себя дома они обыграли Финляндию (3:0), затем была также относительно спокойная победа над Ирландией (2:0), после чего произошла главная сенсация и когда они поехали на "Уэмбли", то удивили все Британию, абсолютно справедливо вырвав три балла и одержав победу 2:1. Затем был повтор победы над ирландцами (2:0). Потому с игрой и результатами все в порядке.

Интересно, был ли тот особый перформанс в матче против Англии одномоментным подвигом, или они действительно готовы выдавать подобные матчи на регулярной основе. Ответ на этот вопрос мы узнаем уже совсем скоро. Теперь они будут хозяевами, а значит и задача даже становится легче.

Новости Англии

Томас Тухель уже официально назван новым главным тренером сборной, вот только свою работу немец начнет только 1 января 2025 года. То есть последние 2 матча этого года остаются за Ли Карсли, который доработает и покинет свой пост.

Можно ли назвать период Ли Карсли в сборной успешным? Наверное, все же нет. Очень бодрый старт был против Ирландии (2:0), где мы вспомнили, как может играть Грилиш и увидели некую уверенность команды в себе. Не было проблем и с Финляндией, где выиграли 2:0, однако затем был позор против Греции и логичное поражение, а затем даже с Финляндией на выезде получилось выиграть далеко не без проблем.

Эта команда сейчас обескровлена из-за потери лидеров, но, вполне возможно, сейчас это будет даже на пользу, ведь больше молодых и мотивированных игроков получат свои шансы. Конечно, Карсли хочет красиво попрощаться с командой, поэтому нужно побеждать и надеяться на первое место, чтобы оставить комфортную платформу для Томаса Тухеля.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Греция 4 4 0 0 9-1 12 2 Англия 4 3 0 1 8-3 9 3 Ирландия 4 1 0 3 2-7 3 4 Финляндия 4 0 0 4 2-10 0

Личные встречи

10.10.24 ЛНУ Англия — Греция 1:2

16.08.06 МТМ Англия — Греция 4:0

06.10.01 ЧМ Англия — Греция 2:2

06.06.01 ЧМ Греция — Англия 0:2

30.03.83 ЕВР Англия — Греция 0:0

Цифры и факты

В последних трех матчах между этими соперниками во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

Греция выиграла 5 из последних 6 домашних матчей во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Иван Йованович в этом матче имеет только одну потерю, из-за дисквалификации не сможет сыграть Димитрос Курбелис. Все остальные готовы играть.

Если говорить о кадровых потерях Англии, то здесь просто катастрофа. Не смогут сыграть: Деклан Райс, Букайо Сака, Джек Грилиш, Фил Фоден, Трент Александер-Арнолд, Коул Палмер, Ливай Колвилл, Аарон Рамсдейл, Кобби Мейну, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Эберечи Эзе и, почти наверняка, Кайл Уокер.

Греция, 4-2-3-1: Влаходимос — Рота, Мавропанос, Кулиеракис, Цимикас — Сиопис, Манталос — Масурас, Бакасетас, Цолис — Павлидис

Англия, 4-2-3-1: Пикфорд — Уокер, Конса, Гейи, Льюис — Гомес, Галлахер — Мадуэке, Беллингем, Гордон — Кейн

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Грецией и Англией от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Есть ощущение, что с такими кадровыми потерями сборная "трех львов" не найдет аргументов для победы на афинском стадионе. Хозяева на ходу и почти в полном составе. В прошлый раз греки победили на "Уэмбли" и кажется, что здесь как минимум не проиграют, поэтому ставим на ничью.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.