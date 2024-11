Франция — Израиль. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.11.2024

В предпоследнем туре Лиги наций Франции нужна только победа, чтобы сохранить шансы на победу в группе перед финальной игрой с Италией. Израиль же де-факто покидает элитный дивизион, где изначально выглядел случайным гостем.

Интригу на поле здесь ждать трудно, но вот на трибунах и вне стадиона будет любопытно. Арабов и прочих мусульман во Франции более 10 млн; удастся ли полиции не допустить того, что произошло в Амстердаме?

Главная новость "Ле Бле" в ноябре — невызов Килиана Мбаппе. После скандала с оргией в Стокгольме Дидье Дешам принял такое решение, и в стране его поняли.

Тем более, без Мбаппе Франция выступает вполне удачно. В октябре она спокойно разбила Израиль даже в пешем темпе (4:1), а еще дважды осенью одолела Бельгию в интересных, темповых матчах. Капитаном тогда был Чуамени, а в атаке много забивал Рандаль Коло Муани. Кажется, ему сборная и Дешам подходят лучше, чем "ПСЖ" и Энрике.

Вне сомнений, фанаты ждут от Коло Муани, Барколя, Олизе и других звезд много голов и завтра тоже. Израиль, при всем уважении, намного ниже классом. За последние 2 года Францию на ее поле били только Германия и Италия — то есть, топ-сборные. Также Дешаму удалось наладить атаку, и после Евро-2024 Франция не покидает поле без гола.

Ну что сказать про Израиль? Для него большое достижение просто сыграть в элитном дивизионе ЛН. Никаких реальных шансов в группе с Францией, Бельгией и Италией у андердога не просматривалось. Забили в каждом матче — и то подвиг.

Глобально главный вызов Израиля в Сен-Дени — не развалиться, не пропустить слишком много и избежать мордобоя. Вы же видели, чем обернулось шествие еврейских ультрас по Амстердаму недавно? Местные арабы устроили настоящий погром. Во Франции власти боятся того же и настоятельно рекомендовали евреям вести себя скромно. Также на "Стад де Франс" впервые за уйму лет будет присутствовать спецназ, а президент Эммануэль Макрон лично посетит матч в "знак солидарности".

