Франция — Израиль. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.11.2024

В предпоследнем туре Лиги наций Франции нужна только победа, чтобы сохранить шансы на победу в группе перед финальной игрой с Италией. Израиль же де-факто покидает элитный дивизион, где изначально выглядел случайным гостем.

Интригу на поле здесь ждать трудно, но вот на трибунах и вне стадиона будет любопытно. Арабов и прочих мусульман во Франции более 10 млн; удастся ли полиции не допустить того, что произошло в Амстердаме?

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Ліги націй Франція - Ізраїль Смотреть трансляцию

Лига наций. Лига А. Группа 2. 5-й тур

14 ноября. Сен-Дени. "Стад де Франс"

Франция 21:45 Израиль

Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

Новости Франции

Главная новость "Ле Бле" в ноябре — невызов Килиана Мбаппе. После скандала с оргией в Стокгольме Дидье Дешам принял такое решение, и в стране его поняли.

Тем более, без Мбаппе Франция выступает вполне удачно. В октябре она спокойно разбила Израиль даже в пешем темпе (4:1), а еще дважды осенью одолела Бельгию в интересных, темповых матчах. Капитаном тогда был Чуамени, а в атаке много забивал Рандаль Коло Муани. Кажется, ему сборная и Дешам подходят лучше, чем "ПСЖ" и Энрике.

Most goal contributions for France National team in the World Cup and the Euro:



????-Michel Platini : 18 (0.93)

????-Antoine Griezmann : 18 (0.59)

????-Kylian Mbappé : 17 (0.77)

4⃣-Just Fontaine: 15 (2.50)

5⃣-Thierry Henry: 14 (0.58)

6⃣-Zidane: 13 (0.48)

7⃣-Raymond Kopa: 12 (1.50) pic.twitter.com/qDbfg39wQe — Mr.Idolo. (@Puskas1953) November 5, 2024

Вне сомнений, фанаты ждут от Коло Муани, Барколя, Олизе и других звезд много голов и завтра тоже. Израиль, при всем уважении, намного ниже классом. За последние 2 года Францию на ее поле били только Германия и Италия — то есть, топ-сборные. Также Дешаму удалось наладить атаку, и после Евро-2024 Франция не покидает поле без гола.

Новости Израиля

Ну что сказать про Израиль? Для него большое достижение просто сыграть в элитном дивизионе ЛН. Никаких реальных шансов в группе с Францией, Бельгией и Италией у андердога не просматривалось. Забили в каждом матче — и то подвиг.

Глобально главный вызов Израиля в Сен-Дени — не развалиться, не пропустить слишком много и избежать мордобоя. Вы же видели, чем обернулось шествие еврейских ультрас по Амстердаму недавно? Местные арабы устроили настоящий погром. Во Франции власти боятся того же и настоятельно рекомендовали евреям вести себя скромно. Также на "Стад де Франс" впервые за уйму лет будет присутствовать спецназ, а президент Эммануэль Макрон лично посетит матч в "знак солидарности".

“You are an accomplice to genocide! You can stop it!"



Pro-Palestine protesters confront French President Emmanuel Macron during his visit to Canada, calling for an end to support for Israel. #Gaza #France pic.twitter.com/tFTDXOdKUI — DOAM (@doamuslims) November 5, 2024

Безопасность — вот что беспокоит наибольше. А что касается рисунка игры, то в первом матче с Францией Израиль ударил по воротам "Ле Бле" 1 раз. Вряд ли здесь стоит ждать большего.

Франция — Израиль: статистика личных встреч

Хотя Франция легко обыграла Израиль месяц назад в Будапеште (4:1), в целом это неудобный соперник для "Ле Бле".

В отборе на ЧМ-2006 израильтяне дважды останавливали Зидана с Анри — 0:0 дома и 1:1 в Париже. Ну, а в 1993-м Израиль и подавно шокировал Францию, победив ее 3:2. К слову, в тот день в центре полузащиты Галльских петухов играл как раз Дешам.

Последние матчи Франции

Последние матчи Израиля

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У Франции помимо Мбаппе не сыграют травмированные Чуамени, Баде и Уэсли Фофана. На фоне Израиля это не должно стать проблемой.

У гостей же возвращаются в строй Эли Баса и Манор Соломон, зато выбыли Дор Тургеман и Омри Глейзер.

Франция: Меньян — Кунде, Конате, Салиба, Тео Эрнандес — Рабьо, Камавинга — Дембеле, Олизе, Барколя — Коло Муани

Израиль: Перец — Даса, Фейнгольд, Нахмиас — Абада, Каниховский, Абу Фани, Азиза — Глух, Гандельман — Барибо

Франция — Израиль: ставки и коэффициенты

Франция — Израиль: прогноз от UA-Футбол

Исходя из увиденного в Будапеште, разница в классе между сборными критично большая.

Наша ставка — на победу Франции с форой -2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 2,0 и выше.