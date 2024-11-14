Холанд продолжает бороться за лидерство. Словения – Норвегия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.11.2024

Лига наций, Лига B

Группа 3, пятый тур

14 ноября, 21:45. "Стадион Стожице" (Любляна)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Прямая трансляция: MEGOGO Sport, MEGOGO Футбол 5

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Словенія - Норвегія Смотреть трансляцию

В группе этих команд за два тура до финиша вырисовалась любопытная ситуация. Есть ярко выраженный аутсайдер: Казахстан за четыре матча набрал одно очко при нуле забитых. А вот у Норвегии, Австрии и Словении – по семь зачетных пунктов. И каждый матч может перевернуть ситуацию в первой тройке квартета с ног на голову.

Новости Словении

"Фантье" идут на третьем месте в группе. В мини-турнире с норвежцами и австрийцами именно они уступают, ведь получили в Осло 0:3 от скандинавов с дублем Холанда и точным ударом Серлота. Параллельные две победы над казахами сильно не спасают, ведь во встречах с очными противниками был набран один балл: дома против Австрии. Тогда гол Шешко с пенальти принес ничью словенцам.

Впереди подопечных Кека ждут два решающих матча против прямых соперников. В том числе и с Австрией в гостях. Казалось бы, все просто, ведь дело в руках (ногах) Словении. Оно так и есть, потому что при получении двух побед или даже четырех из шести очков можно надеяться на позитив в турнирной таблице. Интересно, что последний раз словенцы в официальном матче выигрывали соперника не уровня Казахстана-Финляндии в сентябре 2022 года. Это была тоже Лига наций, и тоже встреча с Норвегией.

Кадры хозяев

Тогда Шешко оформил гол+ассист. Сейчас он тоже – главная звезда сборной, но у "Лейпцига" дела так весело не идут. Также отличился против норвежцев точным ударом и Шпорар. Это два главных атакующих столба Словении. Не забываем и о вратарской стене Облака, а кроме него – об Иличиче. В какой форме не был бы этот хавбек, но на поле он имеет способность производить что-то особенное.

Новости Норвегии

Скандинавы лидируют в своей группе, но первое место очень шаткое. Они начали отбор из нулей против Казахстана в гостях. А дальше последовали две домашние победы над прямыми конкурентами. Правда, крайний матч завершился очень неудачно. Выезды Норвегии не удаются. В австрийском Линце голкипер "Севильи" Нюланд пропустил пять от подопечных Рангника. Гол Серлота на 39 минуте был ничейным (тогда счет стал 1:1), но во втором тайме Арнаутович и Ко набивали еще больше.

Однако норвежцы имеют преимущество над словенцами, если говорить об общей ситуации в группе. Кроме сегодняшнего матча они сыграют с Казахстаном и еще дома. Не гарантированы три очка (такого в футболе практически нет), но вероятность очень и очень велика. В Австрии ситуация похожая, поэтому именно эти две команды будут претендентами на первое место.

Кадры гостей

Вышеупомянутый основной голкипер Нюланд пропустит этот сбор, Эдегор также не сыграет – он вернулся в расположение “Арсенала”. В то же время Холанд, Серлот, Нуса – атака очень мощная. К обороне есть вопросы, да еще и травмировались защитник "Брентфорда" Айер и центрбек "Майнца" Ганче-Ольсен. Так что будет тяжеловато. Хотя Риерсон из "Боруссии" Д восстановился.

Последние пять матчей Словении и Норвегии

Последние пять встреч хозяев

13.10. Казахстан – Словения 0:1 (ЛН)

10.10. Норвегия – Словения 3:0 (ЛН)

09.09. Словения – Казахстан 3:0 (ЛН)

06.09. Словения – Австрия 1:1 (ЛН)

01.07. Португалия – Словения 0:0 (пен. 3:0) (1/8 финала Евро-2024)

Последние пять встреч гостей

13.10. Австрия – Норвегия 5:1 (ЛН)

10.10. Норвегия – Словения 3:0 (ЛН)

09.09. Норвегия – Австрия 2:1 (ЛН)

06.09. Казахстан – Норвегия 0:0 (ЛН)

08.06. Дания – Норвегия 3:1 (ТМ)

Последние пять личных встреч между командами

10.10.24. Норвегия – Словения 3:0 (ЛН)

24.09.22. Словения – Норвегия 2:1 (ЛН)

09.06.22. Норвегия – Словения 0:0 (ЛН)

16.11.18. Словения – Норвегия 1:1 (ЛН)

13.10.18. Норвегия – Словения 1:0 (ЛН)

Турнирная таблица группы 3

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Норвегия 4 2 1 1 6-6 7 2 Австрия 4 2 1 1 11-4 7 3 Словения 4 2 1 1 5-4 7 4 Казахстан 4 0 1 3 0-8 1

Ставки и коэффициенты на матч Словения – Норвегия

Прогноз матча Словения – Норвегия от UA-Football

Уже в шестой раз команды встречаются в поединке Лиги наций. Начинали они с дивизиона C, теперь имеют шанс подняться в Лигу A. Сегодня точно все не решится, но скорее чаша весов не на стороне Норвегии. Выездной фактор матча (что для них тяжело) плюс потери многих ключевых футболистов ведут к тому, что словенцы сохраняют шансы на положительный результат. Прогноз: Словения не проиграет (Кф 1,6).