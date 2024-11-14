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Холанд продолжает бороться за лидерство. Словения – Норвегия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.11.2024
У команды звездного нападающего есть шанс перебраться на дивизион выше
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига наций, Лига B
Группа 3, пятый тур
14 ноября, 21:45. "Стадион Стожице" (Любляна)
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Прямая трансляция: MEGOGO Sport, MEGOGO Футбол 5
В группе этих команд за два тура до финиша вырисовалась любопытная ситуация. Есть ярко выраженный аутсайдер: Казахстан за четыре матча набрал одно очко при нуле забитых. А вот у Норвегии, Австрии и Словении – по семь зачетных пунктов. И каждый матч может перевернуть ситуацию в первой тройке квартета с ног на голову.
Новости Словении
"Фантье" идут на третьем месте в группе. В мини-турнире с норвежцами и австрийцами именно они уступают, ведь получили в Осло 0:3 от скандинавов с дублем Холанда и точным ударом Серлота. Параллельные две победы над казахами сильно не спасают, ведь во встречах с очными противниками был набран один балл: дома против Австрии. Тогда гол Шешко с пенальти принес ничью словенцам.
Впереди подопечных Кека ждут два решающих матча против прямых соперников. В том числе и с Австрией в гостях. Казалось бы, все просто, ведь дело в руках (ногах) Словении. Оно так и есть, потому что при получении двух побед или даже четырех из шести очков можно надеяться на позитив в турнирной таблице. Интересно, что последний раз словенцы в официальном матче выигрывали соперника не уровня Казахстана-Финляндии в сентябре 2022 года. Это была тоже Лига наций, и тоже встреча с Норвегией.
Кадры хозяев
Тогда Шешко оформил гол+ассист. Сейчас он тоже – главная звезда сборной, но у "Лейпцига" дела так весело не идут. Также отличился против норвежцев точным ударом и Шпорар. Это два главных атакующих столба Словении. Не забываем и о вратарской стене Облака, а кроме него – об Иличиче. В какой форме не был бы этот хавбек, но на поле он имеет способность производить что-то особенное.
Новости Норвегии
Скандинавы лидируют в своей группе, но первое место очень шаткое. Они начали отбор из нулей против Казахстана в гостях. А дальше последовали две домашние победы над прямыми конкурентами. Правда, крайний матч завершился очень неудачно. Выезды Норвегии не удаются. В австрийском Линце голкипер "Севильи" Нюланд пропустил пять от подопечных Рангника. Гол Серлота на 39 минуте был ничейным (тогда счет стал 1:1), но во втором тайме Арнаутович и Ко набивали еще больше.
Однако норвежцы имеют преимущество над словенцами, если говорить об общей ситуации в группе. Кроме сегодняшнего матча они сыграют с Казахстаном и еще дома. Не гарантированы три очка (такого в футболе практически нет), но вероятность очень и очень велика. В Австрии ситуация похожая, поэтому именно эти две команды будут претендентами на первое место.
Кадры гостей
Вышеупомянутый основной голкипер Нюланд пропустит этот сбор, Эдегор также не сыграет – он вернулся в расположение “Арсенала”. В то же время Холанд, Серлот, Нуса – атака очень мощная. К обороне есть вопросы, да еще и травмировались защитник "Брентфорда" Айер и центрбек "Майнца" Ганче-Ольсен. Так что будет тяжеловато. Хотя Риерсон из "Боруссии" Д восстановился.
Последние пять матчей Словении и Норвегии
Последние пять встреч хозяев
- 13.10. Казахстан – Словения 0:1 (ЛН)
- 10.10. Норвегия – Словения 3:0 (ЛН)
- 09.09. Словения – Казахстан 3:0 (ЛН)
- 06.09. Словения – Австрия 1:1 (ЛН)
- 01.07. Португалия – Словения 0:0 (пен. 3:0) (1/8 финала Евро-2024)
Последние пять встреч гостей
- 13.10. Австрия – Норвегия 5:1 (ЛН)
- 10.10. Норвегия – Словения 3:0 (ЛН)
- 09.09. Норвегия – Австрия 2:1 (ЛН)
- 06.09. Казахстан – Норвегия 0:0 (ЛН)
- 08.06. Дания – Норвегия 3:1 (ТМ)
Последние пять личных встреч между командами
10.10.24. Норвегия – Словения 3:0 (ЛН)
24.09.22. Словения – Норвегия 2:1 (ЛН)
09.06.22. Норвегия – Словения 0:0 (ЛН)
16.11.18. Словения – Норвегия 1:1 (ЛН)
13.10.18. Норвегия – Словения 1:0 (ЛН)
Турнирная таблица группы 3
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
Норвегия
|4
|2
|1
|1
|6-6
|7
|2
|
Австрия
|4
|2
|1
|1
|11-4
|7
|3
|
Словения
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|4
|
Казахстан
|4
|0
|1
|3
|0-8
|1
Ставки и коэффициенты на матч Словения – Норвегия
Прогноз матча Словения – Норвегия от UA-Football
Уже в шестой раз команды встречаются в поединке Лиги наций. Начинали они с дивизиона C, теперь имеют шанс подняться в Лигу A. Сегодня точно все не решится, но скорее чаша весов не на стороне Норвегии. Выездной фактор матча (что для них тяжело) плюс потери многих ключевых футболистов ведут к тому, что словенцы сохраняют шансы на положительный результат. Прогноз: Словения не проиграет (Кф 1,6).
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