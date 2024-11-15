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Швейцария – Сербия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 15.11.2024
Швейцария - Сербия: Прогноз и анонс матча ⋉ 15.11.2024 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Аутсайдеры группы А-4 Лиги Наций будут бороться за право остаться в дивизионе сильнейших.
5-й тур Лиги Наций УЕФА
Пятница, 15 ноября
Швейцария, Цюрих, Летцигрунд Штадион
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Швейцария 21:45 Сербия
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Швейцария: последние новости
Швейцария – одно из главных разочарований текущей Лиги Наций в дивизионе А. Команда не проиграла в основное время ни одного матча на Евро-2024, уступив в четвертьфинале Англии только в серии пенальти. При этом на групповом этапе швейцарцы сыграли вничью с немцами, а в ⅛ финала выбили действующих на тот момент чемпионов Европы – итальянцев.
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Перед стартом Лиги Наций швейцарцы являлись основными претендентами на 2 место в группе. Стартовала Швейцария на выезде против Дании, уступив со счетом 0:2. Подвел команду центрбек Нико Эльведе, получивший красную карточку в начале второго тайма, после чего гости пропустили дважды.
Во втором матче уже швейцарцы с 20 минуты были у большинства, однако это им не помогло. Соперниками были новоиспеченные чемпионы Европы – испанцы, даже в меньшинстве победившие 4:1. В третьем матче Швейцария гостила у Сербии и ее снова постигла неудача - 0:2 при хорошей игре и со значительным преимуществом в голевых моментах. В 4 туре Швейцария снова владела игровым преимуществом, дважды вела в счете против Дании, однако в итоге ничья 2:2.
Перед этим матчем у Швейцарии патовая ситуация. Если хозяева не побеждают, то прямо перед последним туром вылетают в дивизион В. Однако даже победа сегодня ничего не гарантирует, ведь она лишь позволит сравниться по очкам с сербами, которые в последнем туре будут принимать Данию. Сами же швейцарцы будут гостить в Испании, которая даже не основным составом может создать гостям проблемы. При равенстве очков с сербами будут иметь значение личные встречи и разница голов, поэтому хозяевам нужно побеждать с разницей в минимум 2-3 гола.
Матч с Сербией из-за травм пропустят Мануэль Аканджи, Денис Закария, Дан Ндое и Паскаль Лорец. Особенно ощутима будет потеря первых двух, которые в последнее время были основными игроками команды.
Ориентировочный состав Швейцарии: Кобель – Фернандеш, Эльведи, Родригес, Эбишер, Видмер – Фройлер, Джака – Амдуни, Ридер, Эмболо
Сербия: последние новости
Сербия была главным аутсайдером квартета перед стартом матчей группы А-4 в Лиге Наций. После 4 туров балканцы имеют в своем активе 4 очка и уверенно занимают третье место. Сербия сумела удержать домашнюю ничью с испанцами и дома победить Швейцарию. Последние владели игровым и территориальным преимуществом, однако сербы лучше реализовали свои моменты. В предыдущем матче сербы разгромно уступили испанцам.
Команда по-прежнему претендует на 2 место, однако также при определенных обстоятельствах может занять 4. Ничья со Швейцарией обеспечит команде 3 место, а победа - возможность бороться за 2 место с Данией, с которой будет матч в последнем туре. Поражение, особенно с разницей в 2 и более гола откроет риск напрямую вылететь в дивизион В.
В хорошей форме лидер сербов Митрович, забивающий почти в каждом матче за "Аль-Хиляль". Из-за травмы пропустят матч основной опорный полузащитник Саша Лукич, под вопросом участие в матче Марко Груича. Из-за дисквалификации не сыграет Страхиня Павлович, который был удален с испанцами и Страха Еракович, перебравший желтые карточки.
Ориентировочный состав Сербии: Райкович – Шимич, Миленкович, Велькович – Неделькович, Жделар, Груич, Максимович – Бирманчевич, Самарджич – Митрович
Швейцария - Сербия. Последние матчи команд
Последние матчи Швейцарии:
- 15.10. Швейцария – Дания 2:2 (Лига Наций)
- 12.10. Сербия – Швейцария 2:0 (Лига Наций)
- 08.09. Швейцария – Испания 1:4 (Лига Наций)
- 05.09. Дания – Швейцария 2:0 (Лига Наций)
- 06.07 Англия – Швейцария 2:1 (Евро-2024)
Последние матчи Сербии:
- 15.10. Испания – Сербия 3:0 (Лига Наций)
- 12.10. Сербия – Швейцария 2:0 (Лига Наций)
- 08.09. Дания – Сербия 2:0 (Лига Наций)
- 05.09. Сербия – Испания 0:0 (Лига Наций)
- 25.06. Дания – Сербия 0:0 (Евро-2024)
Швейцария - Сербия. Личные встречи
Учитывая, что Сербия – молодое государство, команды между собой встречались только 3 раза. Причем первые две встречи пришлись на групповые этапы Чемпионатов мира в 2018 и 2022 гг. Оба матча оказались результативными и победными для швейцарцев, которые каждый раз выходили в плей-офф. Сербия в свою очередь оба раза занимала 4-е место группы. Матч месячной давности в первом круге завершился в пользу сербов со счётом 2:0.
- 12.10. 24 Сербия – Швейцария 2:0 (Лига Наций)
- 02.12. 22 Сербия – Швейцария 2:3 (Чемпионат мира)
- 22.06.18 Сербия – Швейцария 1:2 (Чемпионат мира)
Турнирное положение команд в группе А4
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|2
|Дания
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|3
|Швейцария
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|4
|Сербия
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
Швейцария – Сербия. Ставка и коэффициенты
Швейцария – Сербия. Прогноз матча от UA-Футбол
Для того чтобы остаться в дивизионе А, Швейцарии необходима обязательно победа над сербами. Считаем, что хозяевам под силу оставить интригу по распределению мест в группе до последнего тура, поэтому ставим на их победу.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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