Швейцария – Сербия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 15.11.2024

Аутсайдеры группы А-4 Лиги Наций будут бороться за право остаться в дивизионе сильнейших.

5-й тур Лиги Наций УЕФА

Пятница, 15 ноября

Швейцария, Цюрих, Летцигрунд Штадион

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Швейцария 21:45 Сербия

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Швейцария: последние новости

Швейцария – одно из главных разочарований текущей Лиги Наций в дивизионе А. Команда не проиграла в основное время ни одного матча на Евро-2024, уступив в четвертьфинале Англии только в серии пенальти. При этом на групповом этапе швейцарцы сыграли вничью с немцами, а в ⅛ финала выбили действующих на тот момент чемпионов Европы – итальянцев.

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Перед стартом Лиги Наций швейцарцы являлись основными претендентами на 2 место в группе. Стартовала Швейцария на выезде против Дании, уступив со счетом 0:2. Подвел команду центрбек Нико Эльведе, получивший красную карточку в начале второго тайма, после чего гости пропустили дважды.

Во втором матче уже швейцарцы с 20 минуты были у большинства, однако это им не помогло. Соперниками были новоиспеченные чемпионы Европы – испанцы, даже в меньшинстве победившие 4:1. В третьем матче Швейцария гостила у Сербии и ее снова постигла неудача - 0:2 при хорошей игре и со значительным преимуществом в голевых моментах. В 4 туре Швейцария снова владела игровым преимуществом, дважды вела в счете против Дании, однако в итоге ничья 2:2.

Перед этим матчем у Швейцарии патовая ситуация. Если хозяева не побеждают, то прямо перед последним туром вылетают в дивизион В. Однако даже победа сегодня ничего не гарантирует, ведь она лишь позволит сравниться по очкам с сербами, которые в последнем туре будут принимать Данию. Сами же швейцарцы будут гостить в Испании, которая даже не основным составом может создать гостям проблемы. При равенстве очков с сербами будут иметь значение личные встречи и разница голов, поэтому хозяевам нужно побеждать с разницей в минимум 2-3 гола.

Матч с Сербией из-за травм пропустят Мануэль Аканджи, Денис Закария, Дан Ндое и Паскаль Лорец. Особенно ощутима будет потеря первых двух, которые в последнее время были основными игроками команды.

Ориентировочный состав Швейцарии: Кобель – Фернандеш, Эльведи, Родригес, Эбишер, Видмер – Фройлер, Джака – Амдуни, Ридер, Эмболо

Сербия: последние новости

Сербия была главным аутсайдером квартета перед стартом матчей группы А-4 в Лиге Наций. После 4 туров балканцы имеют в своем активе 4 очка и уверенно занимают третье место. Сербия сумела удержать домашнюю ничью с испанцами и дома победить Швейцарию. Последние владели игровым и территориальным преимуществом, однако сербы лучше реализовали свои моменты. В предыдущем матче сербы разгромно уступили испанцам.

Команда по-прежнему претендует на 2 место, однако также при определенных обстоятельствах может занять 4. Ничья со Швейцарией обеспечит команде 3 место, а победа - возможность бороться за 2 место с Данией, с которой будет матч в последнем туре. Поражение, особенно с разницей в 2 и более гола откроет риск напрямую вылететь в дивизион В.

В хорошей форме лидер сербов Митрович, забивающий почти в каждом матче за "Аль-Хиляль". Из-за травмы пропустят матч основной опорный полузащитник Саша Лукич, под вопросом участие в матче Марко Груича. Из-за дисквалификации не сыграет Страхиня Павлович, который был удален с испанцами и Страха Еракович, перебравший желтые карточки.

Ориентировочный состав Сербии: Райкович – Шимич, Миленкович, Велькович – Неделькович, Жделар, Груич, Максимович – Бирманчевич, Самарджич – Митрович

Швейцария - Сербия. Последние матчи команд

Последние матчи Швейцарии:

15.10. Швейцария – Дания 2:2 (Лига Наций)

12.10. Сербия – Швейцария 2:0 (Лига Наций)

08.09. Швейцария – Испания 1:4 (Лига Наций)

05.09. Дания – Швейцария 2:0 (Лига Наций)

06.07 Англия – Швейцария 2:1 (Евро-2024)

Последние матчи Сербии:

15.10. Испания – Сербия 3:0 (Лига Наций)

12.10. Сербия – Швейцария 2:0 (Лига Наций)

08.09. Дания – Сербия 2:0 (Лига Наций)

05.09. Сербия – Испания 0:0 (Лига Наций)

25.06. Дания – Сербия 0:0 (Евро-2024)

Швейцария - Сербия. Личные встречи

Учитывая, что Сербия – молодое государство, команды между собой встречались только 3 раза. Причем первые две встречи пришлись на групповые этапы Чемпионатов мира в 2018 и 2022 гг. Оба матча оказались результативными и победными для швейцарцев, которые каждый раз выходили в плей-офф. Сербия в свою очередь оба раза занимала 4-е место группы. Матч месячной давности в первом круге завершился в пользу сербов со счётом 2:0.

12.10. 24 Сербия – Швейцария 2:0 (Лига Наций)

02.12. 22 Сербия – Швейцария 2:3 (Чемпионат мира)

22.06.18 Сербия – Швейцария 1:2 (Чемпионат мира)

Турнирное положение команд в группе А4

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Испания 2 1 1 0 4-1 4 2 Дания 2 0 1 1 2-3 1 3 Швейцария 2 0 0 2 0-4 0 4 Сербия 2 0 0 2 0-5 0

Швейцария – Сербия. Ставка и коэффициенты

Швейцария – Сербия. Прогноз матча от UA-Футбол

Для того чтобы остаться в дивизионе А, Швейцарии необходима обязательно победа над сербами. Считаем, что хозяевам под силу оставить интригу по распределению мест в группе до последнего тура, поэтому ставим на их победу.