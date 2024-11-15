Грузия - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 16.11.2024

Сколько уже таких матчей "жизни и смерти" было у команды Сергея Реброва - и не вспомнить, хех. Во всех смысловых пониманиях. В этом же случае все значительно проще - "либо пан, либо пропал". При этом, итоговые результаты ноябрьского цикла для нас могут варьироваться от успеха до тотального провала и понижения в классе.

Таким образом, в очередном туре Лиги наций национальная сборная Украины сыграет с Грузией Вилли Саньоля. Поэтому, суть заключается лишь в контексте добытых зачетных баллов. Оправданий уже никаких не может быть.

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Пятый тур группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/25

Группа 1, дивизион B

Суббота, 16-е ноября

Грузия, Батуми. "Батуми Арена"

Арбитр: Крис Кавана (Англия)

Грузия 19:00 Украина

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Грузия: последние новости

После определенного "оверперформанса" в начале осени, у грузин закономерно случился спад. В октябре команда Вилли Саньоля потерпела сразу два минимальных поражения: от украинской сборной и от албанских "орлов". Обе встречи закончились с идентичным счетом - 0:1, не в пользу "красных".

Тем не менее, даже учитывая этот определенный кризис в результатах, Федерация футбола Грузии оформила новое соглашение о сотрудничестве с французским специалистом. Поэтому, грузины продолжают верить в 47-летнего наставника.

"Я чувствую себя счастливым в Грузии, и нет причин что-то менять. Сборная Грузии уже является командой, с которой надо считаться, и нам нужно больше работать, чтобы продолжать повышать свой уровень, который прошлым летом был принят не только командой, но и всей страной", - заявил Саньоль после пролонгации контракта.

Несмотря на два вышеупомянутых фиаско, национальная команда Грузии все еще идет среди лидеров квартета и сохраняет солидные шансы на повышение в классе.

Эта версия Грузии делает ставку на яркий и динамичный футбол, с быстрым переходом от обороны к атаке. И как показал первый очный поединок с украинцами в этом цикле, далеко не все в этом мире идеально. Этих грузин можно "засушить" и перебегать, сделав ставку на простые решения. Особенно, если у лидеров атакующей линии "крестоносцев" во главе с Кварацхелией не пойдет игра.

В то же время, ни о какой недооценке соперника с нашей стороны и речи не может идти. Во-первых, это зажигательные грузины, которые всегда могут создать сюрпиризы и однозачно выйдут заряженными на эту встречу, чтобы взять реванш у наших. Во-вторых, и самое главное: сколько мы уже раз обжигались об эту самую "недооценку" и халатность... Все в наших руках, то есть ногах и головах.

Ориентировочный состав сборной Грузии: Мамардашвили, Кабададзе, Кашия, Гвелесиани, Двали, Чакветадзе, Китеишвили, Кочорашвили, Кварацхелия, Микаутадзе, Цитаишвили.

Украина: последние новости

Время надежд и ожиданий уже прошло. Критиковать тоже не хочется. Тем более, как будто дела немного выровнялись. Наступила серая и жестокая реальность.

Из позитива: октябрьский цикл матчей Лиги наций "сине-желтые" провели значительно успешнее по сравнению с сентябрьским. Из негатива: фундаментальные проблемы в игре первой команды страны все еще остались. И если с теми же грузинами индивидуальное мастерство Мудрика и более-менее организованные действия в обороне принесли необходимые три очка. То уже с чехами было ощутимо сложнее.

Сейчас уже всем понятно, что это и есть наш текущий уровень. Поэтому, ожидать какой-то феерии или нетривиальных идей и конструкций от команды Сергея Реброва уже не стоит. Нужно делать ставку на холодный расчет и отталкиваться от соперника.

При достаточном уровне концентрации и собранности мы можем что-то показывать. Да, банальный подход. Ну а как иначе? Мы же сами пришли к этому. По сути и по факту, единственная наша рабочая схема сейчас - это ставка на "простоту" при обороне собственных ворот и индивидуальное мастерство наших сборников впереди.

Еще есть шанс спасти эту кампанию Лиги наций. Более того, даже зацепиться за выход в элитный дивизион A. Тем не менее, это тот самый случай, когда забегать наперед вообще не нужно. Не все будет зависеть от нас. Кроме наших потенциальных (!) побед (которые еще нужно выгрызть зубами), нужно еще определенное стечение обстоятельств и футбольная удача. На данном этапе, учитывая все факторы и предыдущие "успехи" сборной Украины, сохранение прописки в группе B - это уже будет позитив.

Если же говорить о составе. То здесь не все так однозначно тоже. С одной стороны наконец-то вернулся в обойму Виталий Миколенко. Без фулбека "ирисок" наш левый фланг ощутимо проседал. Как в атаке, так и непосредственно в обороне.

С другой стороны - возможно, не сыграет против сборной Грузии наш главный страйкер. Конечно, речь идет об Артеме Довбике. В частности, во вторник нападающий римской "Ромы" пропускал одну из тренировок украинской команды из-за дискомфорта в колене. Хотя, в четверг форвард уже занимался в общей группе. К тому же, не поможет "сине-желтым" Виктор Цыганков. Вингер "Жироны" все еще не успел восстановиться после надрыва задней поверхности бедра.

Также свои дебютные вызовы в ряды национальной сборной получили: хавбек английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк и защитник львовского "Руха" Алексей Сыч. Вне заявки оказалась легенда сборной и "Динамо" Андрей Ярмоленко, а голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин пропустит этот поединок по семейным обстоятельствам. И наконец, проблемную опорную зону сможет закрыть Владимир Бражко.

Ориентировочный состав сборной Украины: Трубин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Бражко, Судаков, Шапаренко, Мудрик, Гуцуляк, Яремчук.

Грузия - Украина. Личные встречи

"Крестоносцам" все еще ни разу не удавалось обыграть "сине-желтых" за всю историю очных противостояний. Мы имеем тотальное преимущество по победам. Надеемся, что эта положительная серия для украинской сборной не прервется и в субботнем поединке.

Статистика очных поединков:

Победы: 0:7

Забитые мячи: 6:17

В среднем голов за матч: 0.60 - 1.70

Самая большая победа: 0:4

Грузия - Украина. Последние официальные матчи

Грузия:

Украина:

Турнирное положение команд

После 4-х туров ситуация в таблице достаточно неочевидная. За исключением нас - мы четко последние. Все команды идут очень плотно. В любом случае, последние два тура могут перевернуть положение дел в квартете с ног на голову.

# КОМАНДА И П Н П З-П Очки 1 Чехия 4 2 1 1 7-7 7 2 Грузия 4 2 0 2 5-3 6 3 Албания 4 2 0 2 3-4 6 4 Украина 4 1 1 2 5-6 4

Грузия - Украина. Ставка и коэффициенты

Грузия - Украина. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Лелеять какие-то надежды и мечты уже поздно, вдохновения на это уже нет. Нужно хладнокровно исходить из четких входных данных. И реальность такова, что на данном этапе: в оптимистичном разрезе мы ничем не лучше оппонентов по группе, в худшем - в определенных компонентах отстаем. Положение в турнирной таблице служит ярким подтверждением этого тезиса.

Первый матч с грузинами доказал, что мы можем добывать результат, когда захотим. Во втором же, ключевую роль сыграет статус домашнего поединка для банды Вилли Саньоля. Закономернее всего, будет поставить на боевую ничью.