Группа Украины. Албания - Чехия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 16.11.2024

Чехи без Патрика Шика, но с двухметровым форвардом в атаке против непредсказуемых албанцев.

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В первой группе лиги В достаточно напряженная ситуация. В пятом туре каждая из команд имеет шанс улучшить свое турнирное положение. Несмотря на то, что Чехия занимает первую позицию, ее положение шаткое. В последних двух выездных матчах команда Ивана Гашека взяла всего одно очко. Хватит ли сил Албании совершить перестановку в турнирной таблице своей группы?

Лига наций. Группа В1. Тур 5 из 6

Тирана (Албания). Стадион "Эйр Албания"

Арбитр в поле: Сандро Шерер (Швейцария)

Албания 21:45 Чехия

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Новости сборной Албании

Сборная Албании сильная, но непредсказуемая команда. Не хватает подопечным Сильвиньо стабильности. В сентябре победили сборную Украины и проиграли грузинам. В октябре албанцы сенсационно победили Грузию(1:0). Для большинства болельщиков победа над мощными грузинами на своем домашнем стадионе стала большим сюрпризом. А через несколько дней после такой сенсации Албания проиграла Чехии (0:2).

Тем не менее, несмотря на нестабильные выступления, Албания достаточно сильная, команда, которая может и в контратаку рвануть, и побороться в центре поля, показав свой неуступчивый характер. У албанцев очень хорошая статистика точных передач и перехватов. Главные козыри подопечных Сильвиньо - быстрые выходы из обороны в атаку, дисциплинированная оборона и стандарты.

Ориентировочный состав сборной Албании

Сборная Албании подходит к матчу с определенными проблемами. В линии атаки албанцы потеряли главного бомбардира - Рея Маная. В защите не помогут опытные Мараш Кубулла и Берат Джимсити. Не сможет помочь команде и полузащитник Кейди Баре. Все игроки травмированы. Сильвиньо вынужден был срочно вызывать новых футболистов в расположение сборной.

Стракоша - Балью, Исмайли, Айети, Митай - Рамадани, Аслани - Асани, Лячи, Байрами - Туци

Новости сборной Чехии

Чехи занимают пока первое место в своей группе. Но их нестабильные выступления в Лиге наций говорят о наличии проблем. В первом туре команду Гашека разгромила Грузия (4:1). Во втором туре чехи нашли силы и выиграли матч с Украиной (3:2). В октябре чехам удалось не только закрыть свои ворота на замок, а забить два победных гола Албании (2:0) и сыграть с Украиной вничью (1:1). Команде Гашека необходима победа в матче с Албанией. В противном случае, есть шанс отправиться в лигу С. Но, как показывает история, чехи чаще всего важные матчи проваливают. Да и в гостевых матчах не выигрывают с лета 2023 года. Это ощутимые минусы.

Главное преимущество команды Гашека - в атаке. Двухметровый нападающий Томаш Хорый, на которого идут все верховые передачи. В октябре Томаш оформил дубль в ворота Албании. Не стоит забывать и о Томаше Соучеке, который и моменты создает, и реализовывает.

Ориентировочный состав сборной Чехии

Сборная Чехии испытывает проблемы в линии обороны. Мартин Витик и Ладислав Крейчи (основные защитники команды) травмированы. Заменить их могут Вацлав Емелка и Томаш Холеш. К сожалению, эти футболисты не так уверенно играют в своей штрафной, как Витик и Крейчи.

Коварж - Борил, Холеш, Емелка, Цоуфал - Черв, Соучек - Провод, Шульц, Черный - Хорый

Албания - Чехия. Статистика личных встреч

Сборные встречались четыре раза. В 2021 году провели товарищеский матч, в котором победу одержала Чехия (3:1). Две игры провели в 2023 году - отборочные матчи к Чемпионату Европы 2024. Первый матч завершился ничьей (1:1), а второй выиграла Албания (3:0). В октябре команды провели четвертую встречу (Лига наций). Чехия победила со счетом 2:0.

Албания - Чехия. Последние матчи команд

Последние пять матчей сборной Албании

24.06.2024. Чемпионат Европы. Групповой этап

Албания - Испания 0:1

07.09.2024. Лига наций. Тур 1 из 6

Украина - Албания 1:2

10.09.2024. Лига наций. Тур 2 из 6

Албания - Грузия 0:1

11.10.2024. Лига наций. Тур 3 из 6

Чехия - Албания 2:0

14.10.2024. Лига наций. Тур 4 из 6

Грузия - Албания 0:1

Последние пять матчей сборной Чехии

26.06.2024. Чемпионат Европы. Групповой этап

Чехия - Турция 1:2

Лига наций. Тур 1 из 6

Грузия - Чехия 4:1

Лига наций. Тур 2 из 6

Чехия - Украина 3:2

Лига наций. Тур 3 из 6

Чехия - Албания 2:0

Лига наций. Тур 4 из 6

Украина - Чехия 1:1

Албания - Чехия. Турнирное положение команд

Албания после четырех туров Лиги наций занимает третье место в Группе В1. Два матча албанцы выиграли, два проиграли. В их копилке шесть очков.

Чехия идет на первом месте (семь очков). Два матча чехи выиграли, один завершили вничью и один проиграли.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Чехия 4 2 1 1 7-7 7 2 Грузия 4 2 0 2 5-3 6 3 Албания 4 2 0 2 3-4 6 4 Украина 4 1 1 2 5-6 4

Албания - Чехия. Ставка и коэффициенты

Албания - Чехия. Прогноз на матч от UA-Футбол

В 2023 году в рамках отбора к чемпионату Европы Чехия приезжала в гости к Албании. Матч завершился разгромной победой Албании (3:0). Возможно, и в этот раз албанцы смогут совершить чудо.

Если посмотреть на линию защиты, то можно предположить, что обе команды находятся в равных условиях - основные защитники травмированы, а их замены не дотягивают до высокого уровня. В атаке у чехов есть преимущество - мощный атлетичный нападающий, против которого будут играть не очень высокие албанские защитники. У Албании чаще всего разгоняют атаки Митай и Байрами по левому флангу. Их будет встречать Цоуфал. Есть надежда, что Владимир сыграет так же надежно, как и в предыдущих матчах. Обе команды выйдут мотивированными на скоростной атакующий футбол. Соответственно, голы будут, скорее всего, от обеих команд. Фаворит встречи, все-таки Албания.