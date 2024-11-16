Англия – Ирландия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 17.11.24

Лига Наций. Лига В. Группа 2. Шестой тур

17 ноября. 19:00. Лондон. "Уэмбли"

Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

Трансляция: Megogo Football 1

Последний тур, который уже ничего не решает для Ирландии, однако оставляет за собой определенную интригу для "трех львов", которые продолжают борьбу за первую строчку с греками и не могут позволить себе провести этот матч хуже, чем Греция против Финляндии.

Если они не хотят играть плей-офф за выход в дивизион А, то придется серьезно подойти к этой встрече и одержать победу, иначе может быть немало необязательных проблем, которые перейдут уже к Томасу Тухелю в следующем году.

Новости Англии

Это будет последний матч Ли Карсли во главе сборной. Временный тренер складывает свои полномочия и передает все под управление Томасу Тухелю. Для того, чтобы не создать следующему наставнику каких-то проблем, нужно выходить с первого места и лететь в дивизион А, где "три льва" уже привыкли играть.

Сейчас они находятся в непонятной форме, хотя если учитывать победу в прошлом матче над греками, то все в порядке. Но счет 3:0 не совсем отражает то, что происходило на поле. На победу они наиграли, но точно не на такую разгромную.

До этого они выиграли практически все свои матчи, уступив только тем же грекам на "Уэмбли" (1:2). Этой команде частенько не хватает уверенности и желания закрывать матчи, а не отстаивать какое-то минимальное преимущество.

Задача все же не является сложной: просто обыграть Ирландию в домашних стенах и идти дальше. Да, не хватает немало игроков основы, но глубина состава этой команды позволяет им не испытывать потери, особенно в матчах против соперников, ниже классом.

Новости Ирландии

Подопечные Геймера Халтльгримссона попали в непростую группу Лиги Наций и в итоге смогли лишь дважды обыграть Финляндию, а вот на конкуренцию с Англией и Грецией их уже не хватило.

Они точно завершат эту группу на третьем месте, как бы ни завершился последний тур, то есть выше не поднимутся, но и ниже не упадут, поэтому останутся в дивизионе В. В первом матче против англичан у себя дома они уступили практически без шансов (0:2), также дважды проиграли грекам (дважды по 0:2).

Футболисты этой команды являются опытными игроками в английском футболе, однако на международном уровне конкурировать с серьезными сборными не получается. Зато они остаются крепкими середняками. Относительно недостатка мотивации в контексте матча с Англией, то поверьте, если нет турнирной мотивации, все компенсируется принципиальностью самого матча. Они сделают все возможное, чтобы испортить прощальную вечеринку Ли Карсли.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Англия 5 4 0 1 11-3 12 2 Греция 5 4 0 1 9-4 12 3 Ирландия 5 2 0 3 3-7 6 4 Финляндия 5 0 0 5 2-11 0

Личные встречи

07.09.24 ЛНУ Ирландия — Англия 0:2

12.11.20 МТМ Англия — Ирландия 3:0

07.06.15 МТМ Ирландия — Англия 0:0

29.05.13 МТМ Англия — Ирландия 1:1

27.03.91 ЕВР Англия — Ирландия 1:1

Цифры и факты

Англия сохранила свои ворота сухими в последних трех матчах против Ирландии;

Англия не проигрывает в последних 5 матчах против Ирландии во всех турнирах;

В последних трех матчах сборной Англии проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У сборной Англии катастрофические потери важных игроков из-за повреждений, однако их есть кем заменить. Впрочем вспомнить тех, кто не поможет сборной Англии в этой игре все же нужно: Деклан Райс, Букайо Сака, Джек Грилиш, Фил Фоден, Трент Александер-Арнолд, Коул Палмер, Ливай Колвилл, Аарон Рамсдейл, Кобби Мейну, Джон Стоунз, Гарри Магуайр и Эберечи Эзе.

Что касается Ирландии, то там пока также хватает травм и далеко не все игроки готовы, среди важных выбытий: Уилл Смоллбоун, Шеймус Коулман, Шейн Даффи, Адам Ида, Чедози Огбене, Роберт Брэди. Ну и под вопросом готовность Фести Эбозеле.

Англия, 4-2-3-1: Пикфорд — Льюис, Конса, Гейи, Холл — Джонс, Гомес — Мадуэке, Беллингем, Роджерс — Кейн

Ирландия, 4-4-2: Келлехер — Доэрти, Коллинз, Скейлз, О'Доуда — Азаз, Каллен, Найт, Джонстон — Фергюсон, Смодич

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Англией и Ирландией от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 2:0. Есть ощущение, что хозяева поля не будут особо напрягаться, но наличие в составе молодых дебютантов точно заставит эту команду лететь и выигрывать. Вряд ли мы увидим три или больше голов в воротах Келлехера, но комфортную победу следует ожидать. Поэтому ставим на взвешенную и спокойно победу "трех львов".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.