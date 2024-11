Италия — Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 17.11.2024

Групповой турнир Лиги наций завершается, и Франция с Италией уже забронировали себе места в четвертьфинале. За что играть? Зачем играть?

Формально — за 1-е место, которое Франция получит, если победит с разницей в 2 гола и больше. Ну, а по факту — за престиж, конечно. Италия Лучано Спаллетти строится, ей нужны статусные победы. Тем временем Дидье Дешам переживает плохие времена в "Ле Бле", и чтоб потушить критику ему тоже нужны успехи.

Италия выиграла все матчи Лиги наций, кроме одного — дома с Бельгией вели 2:0, но Пеллегрини схлопотал красную и закончили 2:2.

В минувшем туре Италия не без нервов взяла у "Красных дьяволов" реванш, отличился Тонали. Также на счету обновленной "Скуадры Адзурры" яркая победа над Францией на ее поле — 3:1. По всему выглядит, что изменения в команде, сделанные Спаллетти после Евро-2024, ей очень помогли. Ретеги, Тонали, Фраттези выглядят здорово.

Tonali off the mark for Italy ⚽️????????#NationsLeague | @Azzurri pic.twitter.com/CG8Rk9kpV5