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Италия — Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 17.11.2024
Матч за первое место
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Foto Olimpik/NurPhoto
Групповой турнир Лиги наций завершается, и Франция с Италией уже забронировали себе места в четвертьфинале. За что играть? Зачем играть?
Формально — за 1-е место, которое Франция получит, если победит с разницей в 2 гола и больше. Ну, а по факту — за престиж, конечно. Италия Лучано Спаллетти строится, ей нужны статусные победы. Тем временем Дидье Дешам переживает плохие времена в "Ле Бле", и чтоб потушить критику ему тоже нужны успехи.
Дивіться матч Ліги націй Італія - Франція
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Лига наций. Лига А. Группа 2. 6-й тур
17 ноября. Милан. “Сан-Сиро”
Италия 21:45 Франция
Арбитр: Славко Винчич (Словения)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости Италии
Италия выиграла все матчи Лиги наций, кроме одного — дома с Бельгией вели 2:0, но Пеллегрини схлопотал красную и закончили 2:2.
В минувшем туре Италия не без нервов взяла у "Красных дьяволов" реванш, отличился Тонали. Также на счету обновленной "Скуадры Адзурры" яркая победа над Францией на ее поле — 3:1. По всему выглядит, что изменения в команде, сделанные Спаллетти после Евро-2024, ей очень помогли. Ретеги, Тонали, Фраттези выглядят здорово.
Tonali off the mark for Italy ⚽️????????#NationsLeague | @Azzurri pic.twitter.com/CG8Rk9kpV5— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 16, 2024
Италии нужно не проиграть Франции крупно — и 1-е место в кармане, но не верится, что она станет в защиту. Все просто — она хрупка; только 2 "сухаря" в 10 последних матчах. Сила новой Италии, прежде всего, в полузащите; чем дальше мяч от ее ворот — тем лучше. Ну, и к форвардам присмотритесь. Кто бы ни вышел — Ретеги или Кин — оба в огне и создадут Франции много проблем.
Новости Франции
А вот у "Галльських петухов" таких страйкеров нет. Коло Муани и Тюрам ненадежны, а Мбаппе не вызван по непонятным причинам.
Добавьте неожиданную отставку Антуана Гризманна — и что получим? Атаки нет, Дешам под давлением. В прошлом матче с Израилем Франция вообще не смогла забить (0:0) при почти пустом стадионе. Разобщение болельщиков и команды нарастает — в том числе из-за невнятной, трусоватой стратегии на Евро.
4 - La France a signé son 4e match nul et vierge de l’année 2024 (????????????????????????????????), son plus haut total de 0-0 sur une année civile depuis 2004 (5 - ????????????????????????????????????????). Stérile. #FRAISR pic.twitter.com/hnGu745jTT— OptaJean (@OptaJean) November 14, 2024
Спасти кресло Дешам может только победами, и с Италией ждем от него изменений в составе, новой решимости. Если, конечно, он еще имеет влияние. Видно же, что Барколя, Тюрам, Олизе играют в сборной слабее, чем в клубах. Что-то не то.
Италия — Франция: статистика личных встреч
6 сентября Италия на "Парк де Пренс" одолела Францию 3:1 с голами Димарко, Фраттези и Распадори. Классный был матч.
Ну, и в целом эти соперники сыграли столько великих поединков, что всех не упомнить. Чего стоят хотя бы финал Евро-2000, выигранный Францией с голом Трезеге, и финал ЧМ-2006, где тот же Трезеге своих подставил!
Последние матчи Италии
Последние матчи Франции
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У Франции помимо Мбаппе травмированы Чуамени, Уэсли Фофана, Баде и Дембеле. У Италии же вне игры из основных только Калафьори.
Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Буонджорно, Бастони — Камбьязо, Фраттези, Локателли, Тонали, Димарко — Барелла — Кин
Франция: Меньян — Кунде, Конате, Салиба, Тео Эрнандес — Канте, Рабьо — Олизе, Заир-Эмери, Барколя — Тюрам
Италия — Франция: ставки и коэффициенты
Италия — Франция: прогноз от UA-Футбол
А с какой стати Италии уступать разобранной версии Франции без Мбаппе, Гризманна и понятного рисунка игры?
Наша ставка - "Скуадра Адзурра" не проиграет. Ставку 1Х букмекеры предлагают с коэффициентами от 1,5 и выше.
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