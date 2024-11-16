Италия — Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 17.11.2024

Групповой турнир Лиги наций завершается, и Франция с Италией уже забронировали себе места в четвертьфинале. За что играть? Зачем играть?

Формально — за 1-е место, которое Франция получит, если победит с разницей в 2 гола и больше. Ну, а по факту — за престиж, конечно. Италия Лучано Спаллетти строится, ей нужны статусные победы. Тем временем Дидье Дешам переживает плохие времена в "Ле Бле", и чтоб потушить критику ему тоже нужны успехи.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Ліги націй Італія - Франція Смотреть трансляцию

Лига наций. Лига А. Группа 2. 6-й тур

17 ноября. Милан. “Сан-Сиро”

Италия 21:45 Франция

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Италии

Италия выиграла все матчи Лиги наций, кроме одного — дома с Бельгией вели 2:0, но Пеллегрини схлопотал красную и закончили 2:2.

В минувшем туре Италия не без нервов взяла у "Красных дьяволов" реванш, отличился Тонали. Также на счету обновленной "Скуадры Адзурры" яркая победа над Францией на ее поле — 3:1. По всему выглядит, что изменения в команде, сделанные Спаллетти после Евро-2024, ей очень помогли. Ретеги, Тонали, Фраттези выглядят здорово.

Италии нужно не проиграть Франции крупно — и 1-е место в кармане, но не верится, что она станет в защиту. Все просто — она хрупка; только 2 "сухаря" в 10 последних матчах. Сила новой Италии, прежде всего, в полузащите; чем дальше мяч от ее ворот — тем лучше. Ну, и к форвардам присмотритесь. Кто бы ни вышел — Ретеги или Кин — оба в огне и создадут Франции много проблем.

Новости Франции

А вот у "Галльських петухов" таких страйкеров нет. Коло Муани и Тюрам ненадежны, а Мбаппе не вызван по непонятным причинам.

Добавьте неожиданную отставку Антуана Гризманна — и что получим? Атаки нет, Дешам под давлением. В прошлом матче с Израилем Франция вообще не смогла забить (0:0) при почти пустом стадионе. Разобщение болельщиков и команды нарастает — в том числе из-за невнятной, трусоватой стратегии на Евро.

4 - La France a signé son 4e match nul et vierge de l’année 2024 (????????????????????????????????), son plus haut total de 0-0 sur une année civile depuis 2004 (5 - ????????????????????????????????????????). Stérile. #FRAISR pic.twitter.com/hnGu745jTT — OptaJean (@OptaJean) November 14, 2024

Спасти кресло Дешам может только победами, и с Италией ждем от него изменений в составе, новой решимости. Если, конечно, он еще имеет влияние. Видно же, что Барколя, Тюрам, Олизе играют в сборной слабее, чем в клубах. Что-то не то.

Италия — Франция: статистика личных встреч

6 сентября Италия на "Парк де Пренс" одолела Францию 3:1 с голами Димарко, Фраттези и Распадори. Классный был матч.

Ну, и в целом эти соперники сыграли столько великих поединков, что всех не упомнить. Чего стоят хотя бы финал Евро-2000, выигранный Францией с голом Трезеге, и финал ЧМ-2006, где тот же Трезеге своих подставил!

Последние матчи Италии

Последние матчи Франции

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У Франции помимо Мбаппе травмированы Чуамени, Уэсли Фофана, Баде и Дембеле. У Италии же вне игры из основных только Калафьори.

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Буонджорно, Бастони — Камбьязо, Фраттези, Локателли, Тонали, Димарко — Барелла — Кин

Франция: Меньян — Кунде, Конате, Салиба, Тео Эрнандес — Канте, Рабьо — Олизе, Заир-Эмери, Барколя — Тюрам

Италия — Франция: ставки и коэффициенты

Италия — Франция: прогноз от UA-Футбол

А с какой стати Италии уступать разобранной версии Франции без Мбаппе, Гризманна и понятного рисунка игры?

Наша ставка - "Скуадра Адзурра" не проиграет. Ставку 1Х букмекеры предлагают с коэффициентами от 1,5 и выше.