Австрия - Словения. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 17.11.2024

Нельзя не согласиться, что в этом розыгрыше Лиги Наций дивизион В дарит нам какие-то безумные сценарии в каждой из групп. Уровень драматургии и напряжения здесь явно не меньше, чем в Лиге А. Все те, кто следит за сборной Украины, не дадут мне соврать. Особенно это касается третьей группы, где перед последним туром Австрия, Норвегия и Словения претендуют на первые две строчки. На бумаге сейчас можно расписать сразу несколько реальных сценариев, как эти сборные могут разделить места в топ-2 квартета. Но кто-то один из них точно оставит ни с чем.

Лига Наций. 6-й тур

17.11.2024. "Эрнст Гаппель Штадион" (Вена)

Главный судья: Гленн Нюберг (Швеция)

Австрия 19:00 Словения

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Новости Австрии

Нынешняя Лига Наций только подтверждает догадку о том, что сборная Австрии является одной из самых прогрессивных сборных Европы. Они поразили нас еще на летнем Евро, а теперь зажигают в ЛН. Австрийцы, вероятно, ставят себе цель войти в список топовых национальных команд континента, поэтому подкрепляют свои амбиции смелой и яркой игрой - первым номером.

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"Вундертим" - очень атакующая команда, они каждый матч создают много моментов, а реализация этих самых моментов может позволить им завершить групповой этап Лиги наций в статусе самой результативной сборной.

Видеть австрийцев в Лиге B с такой мощной игрой странно, поэтому они уверенно доказывают, что им здесь не место. Немного забуксовав на старте, подопечные Ральфа Рангника уверенно исправили положение, вырвавшись на заслуженную первую строчку. В прошлом туре на классе была одержана победа над Казахстаном (2:0).

Новости Словении

На Евро-2024 Словения продемонстрировала довольно интересный и необычный результат - четыре ничьи в четырех встречах. С учетом того, что во всех играх они считались аутсайдерами, результат можно считать не просто достойным, но и даже хорошим. Чего только стоят матчи с Англией и Португалией! Казалось, что после такого прорыва в Лиге наций словенцы безусловно будут активно бороться за топ-2 квартета, но им не повезло с группой и соперниками.

Судьбоносными стали два матча с прямым конкурентом - Норвегией. Поединки закончились катастрофическими для подопечных Матьяжа Кека разгромами: "0:3" і "1:4". Теперь в игре последнего тура необходимо сделать практически невозможное и оставить не у дел крайне мотивированных австрийцев. В случае равенства очков именно сегодняшние гости займут вторую строчку (благодаря преимуществу в личных встречах).

Австрия - Словения. Последние матчи команд

Последние матчи Австрии:

Казахстан 0:2 Австрия

Австрия 5:1 Норвегия 5:1 Норвегия

Австрия 4:0 Казахстан

Норвегия 2:1 Австрия

Словения 1:1 Австрия

Последние матчи Словении:

Словения 1:4 Норвегия

Казахстан 0:1 Словения

Норвегия 3:0 Словения

Словения 3:0 Казахстан

Словения 1:1 Австрия

Австрия - Словения. Турнирное положение

Словения оказалась припертой к стенке. У них в активе семь зачетных баллов, а отставание от Австрии и Норвегии - три очка. И если опередить скандинавов уже невозможно (из-за двух поражений в очных поединках), то единственный шанс на повышение в классе - обыграть пребывающих в бешеной форме австрийцев, еще и в гостях! Задачка, мягко говоря, со звездочкой.

Что касается хозяев поля, то им сегодня хватит даже ничьей, чтобы гарантировать себе второе место. Тем не менее, учитывая тот факт, что норвежцы, вероятно, обыграют Казахстан в параллельном матче, для сохранения первой строчки и, соответственно, прямого повышения в классе австрийцам сегодня тоже нужно брать три очка.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Австрия 5 3 1 1 13-4 10 2 Норвегия 5 3 1 1 10-7 10 3 Словения 5 2 1 2 6-8 7 4 Казахстан 5 0 1 4 0-10 1

Австрия - Словения. Личные встречи

Историю противостояний этих двух коллективов нельзя назвать очень насыщенной. Они встречались всего четыре раза, впервые сыграв друг против друга только в 2018 году. Личная встреча двухмесячной давности стала первой, которую словенцы не проиграли (1:1), а до этого трижды подряд уступали австрийцам, включая два поражения в отборе к Евро-2020.

Австрия - Словения. Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч Австрия - Словения от UA-Футбол

В матче первого круга словенцам удалось сыграть вничью с австрийцами в равном поединке. Но, во-первых, этот матч они играли на своем поле. Во-вторых, с того момента Австрия очень сильно прибавила в уровне и качестве игры, чего не скажешь о Словении, которая после этого уже успела дважды влететь Норвегии с общим счетом "1:7".

Хозяева - самая результативная команда группового этапа Лиги наций, сдержать такого конкурента непросто, а оборона гостей, которая после Евро получала комплименты, в последнее время лишь огорчает. Ну и интересный факт на десерт: минимум два мяча подопечные Рангника забивали в пяти из крайних семи домашних поединков. Наш прогноз - победа Австрии с разницей в два мяча и больше.