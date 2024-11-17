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Австрия - Словения. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 17.11.2024
Австрия - Словения: Прогноз и анонс матча ⋉ 17 ноября ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Нельзя не согласиться, что в этом розыгрыше Лиги Наций дивизион В дарит нам какие-то безумные сценарии в каждой из групп. Уровень драматургии и напряжения здесь явно не меньше, чем в Лиге А. Все те, кто следит за сборной Украины, не дадут мне соврать. Особенно это касается третьей группы, где перед последним туром Австрия, Норвегия и Словения претендуют на первые две строчки. На бумаге сейчас можно расписать сразу несколько реальных сценариев, как эти сборные могут разделить места в топ-2 квартета. Но кто-то один из них точно оставит ни с чем.
Лига Наций. 6-й тур
17.11.2024. "Эрнст Гаппель Штадион" (Вена)
Главный судья: Гленн Нюберг (Швеция)
Австрия 19:00 Словения
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Новости Австрии
Нынешняя Лига Наций только подтверждает догадку о том, что сборная Австрии является одной из самых прогрессивных сборных Европы. Они поразили нас еще на летнем Евро, а теперь зажигают в ЛН. Австрийцы, вероятно, ставят себе цель войти в список топовых национальных команд континента, поэтому подкрепляют свои амбиции смелой и яркой игрой - первым номером.
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"Вундертим" - очень атакующая команда, они каждый матч создают много моментов, а реализация этих самых моментов может позволить им завершить групповой этап Лиги наций в статусе самой результативной сборной.
Видеть австрийцев в Лиге B с такой мощной игрой странно, поэтому они уверенно доказывают, что им здесь не место. Немного забуксовав на старте, подопечные Ральфа Рангника уверенно исправили положение, вырвавшись на заслуженную первую строчку. В прошлом туре на классе была одержана победа над Казахстаном (2:0).
Новости Словении
На Евро-2024 Словения продемонстрировала довольно интересный и необычный результат - четыре ничьи в четырех встречах. С учетом того, что во всех играх они считались аутсайдерами, результат можно считать не просто достойным, но и даже хорошим. Чего только стоят матчи с Англией и Португалией! Казалось, что после такого прорыва в Лиге наций словенцы безусловно будут активно бороться за топ-2 квартета, но им не повезло с группой и соперниками.
Судьбоносными стали два матча с прямым конкурентом - Норвегией. Поединки закончились катастрофическими для подопечных Матьяжа Кека разгромами: "0:3" і "1:4". Теперь в игре последнего тура необходимо сделать практически невозможное и оставить не у дел крайне мотивированных австрийцев. В случае равенства очков именно сегодняшние гости займут вторую строчку (благодаря преимуществу в личных встречах).
Австрия - Словения. Последние матчи команд
Последние матчи Австрии:
- Казахстан 0:2 Австрия
- Австрия 5:1 Норвегия 5:1 Норвегия
- Австрия 4:0 Казахстан
- Норвегия 2:1 Австрия
- Словения 1:1 Австрия
Последние матчи Словении:
- Словения 1:4 Норвегия
- Казахстан 0:1 Словения
- Норвегия 3:0 Словения
- Словения 3:0 Казахстан
- Словения 1:1 Австрия
Австрия - Словения. Турнирное положение
Словения оказалась припертой к стенке. У них в активе семь зачетных баллов, а отставание от Австрии и Норвегии - три очка. И если опередить скандинавов уже невозможно (из-за двух поражений в очных поединках), то единственный шанс на повышение в классе - обыграть пребывающих в бешеной форме австрийцев, еще и в гостях! Задачка, мягко говоря, со звездочкой.
Что касается хозяев поля, то им сегодня хватит даже ничьей, чтобы гарантировать себе второе место. Тем не менее, учитывая тот факт, что норвежцы, вероятно, обыграют Казахстан в параллельном матче, для сохранения первой строчки и, соответственно, прямого повышения в классе австрийцам сегодня тоже нужно брать три очка.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Австрия
|5
|3
|1
|1
|13-4
|10
|2
|Норвегия
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|3
|Словения
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|4
|Казахстан
|5
|0
|1
|4
|0-10
|1
Австрия - Словения. Личные встречи
Историю противостояний этих двух коллективов нельзя назвать очень насыщенной. Они встречались всего четыре раза, впервые сыграв друг против друга только в 2018 году. Личная встреча двухмесячной давности стала первой, которую словенцы не проиграли (1:1), а до этого трижды подряд уступали австрийцам, включая два поражения в отборе к Евро-2020.
Австрия - Словения. Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч Австрия - Словения от UA-Футбол
В матче первого круга словенцам удалось сыграть вничью с австрийцами в равном поединке. Но, во-первых, этот матч они играли на своем поле. Во-вторых, с того момента Австрия очень сильно прибавила в уровне и качестве игры, чего не скажешь о Словении, которая после этого уже успела дважды влететь Норвегии с общим счетом "1:7".
Хозяева - самая результативная команда группового этапа Лиги наций, сдержать такого конкурента непросто, а оборона гостей, которая после Евро получала комплименты, в последнее время лишь огорчает. Ну и интересный факт на десерт: минимум два мяча подопечные Рангника забивали в пяти из крайних семи домашних поединков. Наш прогноз - победа Австрии с разницей в два мяча и больше.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша
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