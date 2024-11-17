Хорватия - Португалия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 18.11.2024

Последний тур группового этапа Лиги наций - это об интриге и драматических развязках. В одной из групп дивизиона А сыграют ее лидеры - Португалия и Хорватия. Первые уже забронировали себе лидерскую позицию, а вот со вторыми еще ничего не понятно.

Лига наций. 6 тур

18.11.2024. Полюд, Сплит

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

Хорватия - Португалия. 21:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Хорватия

Последние полгода Хорватия, откровенно, не впечатляет. Очевидный спад начался с Евро-2024. На нем, напомним, команда получила 2 ничьи и проиграла будущим чемпионам. Выхода из группы не произошло.

Далее - Лига наций, где тоже непросто. Но, справедливости ради, перед последним туром хорваты занимают второе место в группе и сохраняют отличные шансы на выход в четвертьфинал. По результатам: победа и ничья с Польшей, победа и поражение с Шотландией и неудача с Португалией. Стабильности нет. В последних 3-х играх - 5 пропущенных и 5 забитых мячей.

Одной из проблем является дисциплина. В последних 2-х матчах команда получила по удалению, что помешало получить положительные результаты. Ливакович свою игру уже "отсидел", а теперь его место займет Сучич - он пропустит важный поединок с португальцами.

Португалия

Португалия продолжает цвести. После четвертьфинала Евро-2024 команду ждала Лига наций, с которой они очень успешно справляются. Что тут говорить, когда за тур до конца группового этапа гарантированное место в квартете, 4 победы и 1 ничья.

В последнем туре португальцы разгромили Польшу - 5:1. Причем все голы были забиты во втором тайме. Началось и посыпалось... 12 забитых мячей и всего 4 пропущенных в Лиге наций лишь подтверждают статус лидера. Отметим, что в каждом случае (кроме ничейного результата с Шотландией) Португалия обязательно пропускала. Побеждала, но без пропущенного гола с поля уйти не могла.

Дубль Роналду в ворота Польши вывел его на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров Лиги наций после 5-го тура. Статистика неудержимого 39-летнего Криштиану такова: 5 игр, 5 голов, 1 ассист.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Хорватии:

15.11. Шотландия - Хорватия 1:0 (Лига наций)

15.10. Польша - Хорватия 3:3 (Лига наций)

12.10. Хорватия - Шотландия 2:1 (Лига наций)

Последние 3 встречи Португалии:

15.11. Португалия - Польша 5:1 (Лига наций)

15.10. Шотландия - Португалия 0:0 (Лига наций)

12.10. Польша - Португалия 1:3 (Лига наций)

Последние 3 очные встречи:

05.09. Португалия - Хорватия 2:1 (Лига наций)

08.06. Португалия - Хорватия 1:2 (Контрольный матч)

2020. Хорватия - Португалия 2:3 (Лига наций)

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Хорватия - Португалия от UA-Футбол

В первом круге Португалия одолела Хорватию со счетом 2:1. На этот раз мотивация, грубо говоря, будет только у хорватов. Роналду и компания свои дела уже решили. Учитывая, что "шашечных" устроит и ничья, почему бы не спрогнозировать именно такой результат? Добавить стоит, разве что, "обе забьют". Команды в последнее время регулярно и забивают, и пропускают.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша