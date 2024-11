Испания — Швейцария. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 18.11.2024

Испания досрочно выиграла группу, а Швейцария еще после 5-го тура лишилась шансов сохранить прописку в элитном дивизионе ЛН.

За что играть? Только за престиж. Думается, Луис де ла Фуэнте выпустит много молодежи, случай подходящий. И все это в антураже жаркого канарского солнца, столь необычного для ноябрьских матчей в Европе.

Испания сейчас доминирует в европейском футболе. Она действующий чемпион и Лиги наций, и Евро. Этой осенью в 5 турах ЛН "Красная фурия" имела 0:0 в Белграде и 4 победы.

В минувшем туре в Копенгагене испанцы потеряли из-за травм Субименди и Баэну, но глубина состава такая, что победиь не помешало и это тоже (2:1). Более того, на Швейцарию де ла Фуэнте довызвал еще новых лиц, и состав ожидаем максимально молодой, неожиданный — с Барриосом, Саму и другими.

11 - Excluding friendlies, Spain have won 11 of their 12 matches in all competitions in 2024 (D1), the most wins in a calendar year in their history (2009 - W10 L1). Success. pic.twitter.com/n9vvYeNUyV

Как это скажется на результате? Ну, таланта этим парням не занимать, а непривыкшие к топ-футболу трибуны будут гнать вперед. Их главная задача — не испортить серию; Испания не проигрывает в официальных турнирах уже 20 матчей кряду.

А вот Швейцария эту Лигу наций провалила напрочь. 0 побед в 5 матчах! В прошлом туре дома с сербами все решалось, но и там победить не смогли — 1:1.

Все это контрастирует с игрой команды Мурата Якина на Евро-2024, но вот если копнуть глубже, то в 2023-м все тоже было сложно — ничьи с Беларусью, Израилем, Косово. Кажется, после старения поколения Шакири, "Нати" не хватает лидеров, а они очень важны на таком уровне.

What a day for Swiss football.



• U19 Nati crashes out of Euro qualification.



• U21 Nati crashes out of Euro qualification.



• A-Nati still winless in the Nations League.



Big issues to solve for our federation. pic.twitter.com/DzGErSxgEA