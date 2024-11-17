Испания — Швейцария. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 18.11.2024

Испания досрочно выиграла группу, а Швейцария еще после 5-го тура лишилась шансов сохранить прописку в элитном дивизионе ЛН.

За что играть? Только за престиж. Думается, Луис де ла Фуэнте выпустит много молодежи, случай подходящий. И все это в антураже жаркого канарского солнца, столь необычного для ноябрьских матчей в Европе.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Ліги націй Іспанія - Швейцарія Смотреть трансляцию

Лига наций. Лига А. 4-я группа. 6-й тур

18 ноября. Тенерифе. "Элиодоро Родригес Лопес"

Испания 21:45 Швейцария

Арбитр: Бастиан Данкерт (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости Испании

Испания сейчас доминирует в европейском футболе. Она действующий чемпион и Лиги наций, и Евро. Этой осенью в 5 турах ЛН "Красная фурия" имела 0:0 в Белграде и 4 победы.

В минувшем туре в Копенгагене испанцы потеряли из-за травм Субименди и Баэну, но глубина состава такая, что победиь не помешало и это тоже (2:1). Более того, на Швейцарию де ла Фуэнте довызвал еще новых лиц, и состав ожидаем максимально молодой, неожиданный — с Барриосом, Саму и другими.

11 - Excluding friendlies, Spain have won 11 of their 12 matches in all competitions in 2024 (D1), the most wins in a calendar year in their history (2009 - W10 L1). Success. pic.twitter.com/n9vvYeNUyV — OptaJose (@OptaJose) November 17, 2024

Как это скажется на результате? Ну, таланта этим парням не занимать, а непривыкшие к топ-футболу трибуны будут гнать вперед. Их главная задача — не испортить серию; Испания не проигрывает в официальных турнирах уже 20 матчей кряду.

Новости Швейцарии

А вот Швейцария эту Лигу наций провалила напрочь. 0 побед в 5 матчах! В прошлом туре дома с сербами все решалось, но и там победить не смогли — 1:1.

Все это контрастирует с игрой команды Мурата Якина на Евро-2024, но вот если копнуть глубже, то в 2023-м все тоже было сложно — ничьи с Беларусью, Израилем, Косово. Кажется, после старения поколения Шакири, "Нати" не хватает лидеров, а они очень важны на таком уровне.

What a day for Swiss football.



• U19 Nati crashes out of Euro qualification.



• U21 Nati crashes out of Euro qualification.



• A-Nati still winless in the Nations League.



Big issues to solve for our federation. pic.twitter.com/DzGErSxgEA — Bolzplazz Swiss Football Platform (@Bolzplazz) October 15, 2024

Если задача Испании завтра — проверить молодежь, то Швейцарии неплохо бы хлопнуть дверью; напомнить, что она умеет. Последний раз команда играла действительно качественно в конце июня с Италией (2:0); это создает нервозность, напряженность — и вокруг будущего Якина тоже.

Испания — Швейцария: статистика личных встреч

В текущей Лиге наций Испания в гостях разбила Швейцарию 4:1, проведя 70 минут в меньшинстве. Ярчайшая демонстрация характера тогда получилась.

Ну, и в целом "Нати" обыгрывали "Фурию" всего дважды — в 2022-м в Лиге наций (2:1) и на ЧМ-2010 (1:0).

Последние матчи Испании

Последние матчи Швейцарии

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У Испании прямо из Дании домой отправились Субименди, Баэна (травмы) и Оярсабаль (дисквалификация). Также из основных травмированы Ямаль и Пау Торрес. На эти позиции довызваны новые люди.

У Швейцарии травмировано тоже полсостава — Эльведи, Закария, Аканджи, Ндойе, а основной форвард Эмболо дисквалифицирован.

Испания: Райя — Мингеса, Вивиан, Ляпорт, Гримальдо — Мерино, Барриос — Нико Уильямс, Ольмо, Пино — Саму

Швейцария: Кобель — Эдмилсон, Джемерт, Аменда, Рикардо Родригес — Джака, Фройлер — Монтейро, Амдуни, Окафор — Зекири

Испания — Швейцария: ставки и коэффициенты

Испания — Швейцария: прогноз от UA-Футбол

Качество состава у Испании очень высоко, молодежь захочет себя показать, а Швейцарии играть особо не за что; еще и условия канарские намного более привычны "Фурии", чем горцам.

Наша ставка — хозяева победят. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,5 и выше.