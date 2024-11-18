Польша - Шотландия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 18.11.2024

В этом матче есть немало подтекстов. Шотландия, победив Польшу, может не только обеспечить себе место в плей-офф за право остаться в Дивизионе В, а даже четвертьфинал Лини наций. Также сохраняет теоретические шансы на попадание в первую корзину во время жеребьевки квалификационных групп ЧМ-2026, что изменит чуть ли не всю картину квалификационной сетки. У Польши с корзиной дело решено (вторая), а вот борьба за Дивизион А также задевает за живое. Кроме того, "Кадре" важно поправить свое психологическое состояние после 1:5 от Португалии в предыдущем матче.

Лига наций. Дивизион А. Группа 1

Понедельник. 18.11.2024

Польша. Варшава. Стадион "Народовый"

Арбитр в поле – Кристиан Дингерт (Германия)

Польша 21:45 Шотландия

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Новости Польши

Польша переживает сейчас не лучший период. В целом. После смены тренера наши соседи так и пребывают в поиске своего стиля, своего фирменного почерка. Понятное дело, это не может не отражаться на результатах.

На чемпионате Европы, который состоялся летом этого года, поляки не вышли из группы (но она была сложной – Австрия, Нидерланды, Франция). После того вроде бы неплохо начали Лигу наций, - с гостевой победы 3:2 над Шотландией, - однако дальше не выиграли ни одного матча из четырех последующих. Вот и получается, что единственная виктория за почти полгода у Польши – именно над сегодняшним соперником.

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Польша, в принципе, в сегодняшнем матче может позволить себе и ничью. С турнирной точки зрения это будет весить как победа (что ничья, что победа – третье место таблицы). Но полякам важно выиграть для внутреннего баланса. 1:5 от Португалии, полученные несколькими днями ранее, выбили из колеи.

У Польши есть проблемы с составом. Роберт Левандовский – вне заявки из-за травмы. Из футболистов, которые были вызваны на сбор, под вопросом остается участие в игре Бартоша Бережинского и экс-украинца Тараса Романчука.

Новости Шотландии

У Шотландии в целом ситуация с результатами похожа на польскую – также не выход из группы на Евро, также лишь одна победа с тех пор во всех турнирах. И добыта она была буквально недавно, несколькими днями ранее над Хорватией. А перед тем была ничья с Португалией, что в сумме и вернуло "скоттов" к борьбе за сохранение прописки в Дивизионе А. Более того, в отличие от Польши, Шотландия имеет шансы выйти в четвертьфинал Лиги наций.

Ведь отстает от Хорватии на три очка и не уступает ей по показателю личных встреч. Поэтому победа над Польшей и поражение хорватов от Португалии выведут Шотландию на второе место таблицы, а вместе с тем – и в чевертьфинал. А вместе с тем – и в первую корзину при жеребьевке квалификации ЧМ-2026. Очень высокие ставки.

Стоит не забывать, что Шотландия (как и Польша) теоретически может быть весной соперником Украины в плей-офф В/А. Это если займет третье место в группе, а Украина в своей – второе.

Польша - Шотландия. Статистика личных встреч

В текущей Лиге наций, как уже говорилось, Польша победила Шотландию на выезде 3:2. А перед тем были три матча между этими сборными, которые закончились вничью. Шотландия последний раз праздновала успех в этом противостоянии в 2014-м году, одолев поляков в спарринге 1:0.

Пять последних матчей между командами

05.03.2014. ТМ. Польша - Шотландия 0:1

14.10.2014. Квалификация Евро-2016. Польша - Шотландия 2:2

08.10.2015. Квалификация Евро-2016. Шотландия - Польша 2:2

24.03.2022. ТМ. Польша - Шотландия 1:1

05.09.2024. ЛН. Шотландия - Польша 2:3

Польша - Шотландия. Последние матчи команд

Польша, если не считать этой Лиги наций в последний раз побеждала в период подготовки к Евро-2024, когда были товарищеские встречи, в частности – и с Украиной. В этой Лиге наций была победа над Шотландией в гостях, а также феерическая ничья 3:3 с Хорватией.

Пять последних матчей Польши

05.09.2024. ЛН. Шотландия - Польша 2:3

08.09.2024. ЛН. Хорватия - Польша 1:0

12.10.2024. ЛН. Польша - Португалия 1:3

15.10.2024. ЛН. Польша - Хорватия 3:3

15.11.2024. ЛН. Португалия - Польша 5:1

У Шотландии – похожая картина. Тоже лишь одна ничья и одна победа со времен Евро-2024 включительно. Однако состоялся этот успех в хронологически двух последних поединках, поэтому психологическое состояние у шотландцев лучше.

Пять последних матчей Шотландии

05.09.2024. ЛН. Шотландия - Польша 2:3

08.09.2024. ЛН. Португалия - Шотландия 2:1

12.10.2024. ЛН. Хорватия - Шотландия 2:1

15.10.2024. ЛН. Шотландия - Португалия 0:0

15.11.2024. ЛН. Шотландия - Хорватия 1:0

Польша - Шотландия. Турнирное положение команд

Максимум Польши – это третье место и плей-офф за сохранение прописки в Дивизионе А. Для этого "Кадре" нужно не проиграть Шотландии. У Шотландии вариантов больше. Ничья или поражение – последнее место и вылет в Дивизион В. Победа при не поражении Хорватии в параллельной игре – третье место и плей-офф В/А. Победа при поражении Хорватии от Португалии – второе место, четвертьфинал Лиги наций и первая корзина отбора.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Португалия 5 4 1 0 12-4 13 2 Хорватия 5 2 1 2 7-7 7 3 Польша 5 1 1 3 8-14 4 4 Шотландия 5 1 1 3 5-7 4

Польша - Шотландия. Ставка и коэффициенты

Польша - Шотландия. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Мотивации будет хватать обеим командам. Возможно, именно мотивация станет самым большим козырем обеих сборных, ведь чисто в спортивном плане обе не впечатляют. Польша умеет противопоставлять свои аргументы силовому стилю Шотландии и даже без Роберта Левандовского должна как минимум не проиграть дома. Поскольку ничья удовлетворит поляков, прогнозируем именно такой итог – когда одни на большее не будут способны, а другие не захотят рыскать.