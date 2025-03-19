Лига наций, плей-офф

Стамбул, Рамс Парк

Турция – Венгрия 19:00

Трансляция – Megogо

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Турция

Новое поколение Турции вызывает большой ажиотаж. Винченцо Монтелла поставил "лунным звездам" приятный глазу и при этом солидный стиль, выведя команду в 1/4 Евро. Они уже сейчас представляют собой приличную силу, претендующую на второе повышение в Лиге наций кряду. Но это далеко не предел: ведь главные таланты, такие как Арда Гюллер ("Реал"), Кенан Йылдыз ("Юве"), Кан Узун ("Айнтрахт") или Семих Кылычсой все еще зеленые (19-20 лет) и еще и близко не вышли на пик.

В дивизионе С Турция выиграла 3 из 6 матчей и проиграла лишь один. Дважды сыграли на 0:0 со своими конкурентами из Уэльса, даже перестроившись на оборонительные 3-4-2-1 на выезде. И должны были забирать себе первое место, но в последнем туре сенсационно уступили аутсайдеру квартета Черногории, из-за чего на пункт отстали от валлийцев.

Из позитива – Турция дома в ЛН выступает сильно, не проиграв ни разу в 8 последних играх. В последний раз в родных стенах уступали в 2020-м, как раз в матче против венгров (0:1).

У турков имеются неприятные кадровые потери. Не были вызваны из-за травм вратарь МЮ Алтай Байындыр (запасной), ЦЗ "Фенербахче" Чаглара Сеюнджю, фуллбек "Брайтона" Ферди Кадыоглу (один из ключевых игроков) и опытный таргетмен "Борнмута" Энес Унал. Еще один ЦЗ Озан Кабак тоже в лазарете, и на фоне дисквалификации Мериха Демирала это может стать огромной проблемой. Плюс перебрал карточек и Арда Гюлер.

Венгрия

Венгрия собирается сохранить свое место в элитном дивизионе, где они привыкли огорчать фаворитов. В позапрошлом розыгрыше Лиги наций они были в группе смерти с Англией, Германией и Италией. И умудрились взять 6 очков с англичанами и 4 с немцами. В прошлом году выступили хуже, но все равно солидно: дома взяли по ничьей с Германией (1:1) и Нидерландами (1:1), хоть и уступили обоим разгромно в гостях. Взяли 4 пункта с боснийцами и забрали себе третью позицию.

Зная их домашнюю форму, в гостях "мадьяры" будут осторожны. В последних 8 из 9 своих матчей Венгрия не забивала больше раза, так что излюбленный режим игры на ограничение ожидается и в Стамбуле. Турков они переигрывали трижды в трех последних личных встречах, ни разу не пропустив. Наверняка попробуют продлить серию, хотя с этой Турцией это будет сложнее осуществить.

Марко Росси решил не вызывать опытного Адама Надя, который лишь недавно вернулся в состав "Специи" после травмы. В то же время были вызваны сразу 3 игрока без опыта игры за первую национальную команду: вратарь "Дебрецена" Кристиан Хедьи, защитник Аттила Ошват и полузащитник Алекса Тота.

Ориентировочные составы

Турция: Гюнок – Мюльдюр, Айхан, Бардакджи, Эльмали – Кекчю, Чалханоглу – Акгюн, Йылдыз, Йылмаз – Актюркоглу

Венгрия: Гулачи – Фиола, Орбан, Дардаи – Него, Шафер, Никичер, Жолт Надь – Собослаи, Шаллаи – Варга

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Турция – Венгрия от UA-Футбол

Обе команды особенно опасны в игре вторым номером. Турки блеснули на Евро за счет надежного среднего блока и быстрых комбинаций креативных игроков атаки на пространстве. Венгры – средняя команда, которая давно научилась опускать фаворитов до своего уровня за счет тактической дисциплины. Добавим к этому, как Монтелла на групповом этапе не стеснялся катать тактические нули с Уэльсом и переходить на 5-ку сзади, и ждем суперпрагматичного футбола. Ставка: Турция победит в 1 мяч или ничья с коэффициентом 1.81.