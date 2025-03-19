Дания – Португалия. Анонс и прогноз матча плей-офф Лиги Наций на 20.03.25

Лига Наций. Четвертьфинал. Первый матч

20 марта. 21:45. Копенгаген. "Паркен"

Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцоговина)

Трансляция: Megogo Football 5

Встреча очевидного фаворита с командой, которая едва вышла из своей группы Лиги Наций и, наверное, является худшим вторым местом действующего розыгрыша, хотя с ними еще может поспорить Хорватия.

Несмотря на то, что Португалия считается фаворитом, именно игра в Копенгагене вызывает немало интригующих мыслей. Настолько ли сильна пиренейская сборная, чтобы обыграть Данию в их логове? Скоро узнаем это.

Новости Дании

Только удачный старт на групповом этапе Лиги Наций позволил этой команде в итоге выйти в плей-офф и продолжить борьбу за трофей. После двух стартовых побед над Сербией и Швейцарией они стали главными фаворитами в борьбе за второе место (потому что первую забронировали испанцы).

Впрочем последние 4 матча в группе прошли без побед, дважды проиграли Испании, а также сыграли вничью с Сербией (0:0) и Швейцарией (2:2). Это и позволило все же выйти дальше. Впрочем результаты не впечатляли, поэтому тренера пришлось сменить. Теперь эту команду возглавляет Брайан Риемер.

Наставник настроен оптимистично и на пресс-конференции заявил, что у его сборной есть все шансы удивить соперника и пройти дальше. Было бы странно, если бы он считал по-другому. Первый матч в этом контексте будет особенно важным, ведь будет проходить в домашних стенах в Копенгагене.

Новости Португалии

Криштиану Роналду провел великолепный групповой этап, в котором успел забить еще несколько голов и приблизился к отметке в 1000 голов за карьеру. В плей-офф он снова вызван, а в целом команда Роберто Мартинеса выглядела чрезвычайно уверенно в группе.

Они выиграли свой квартет, не проиграв ни одного матча на своем пути. Победа и ничья против Шотландии, победа и ничья против Хорватии и еще две победы против Польши. Как ни странно, Роналду действительно был важен в этих матчах и в некоторых буквально решал результаты. Впрочем, команда пытается отойти от игры на своего лидера, чтобы стать более универсальной.

Пока что у Мартинеса получается неплохо, впрочем вопросы к его команде все равно остаются, все же не хватает им солидности, от чего такие матчи, как против Дании, они действительно могут проиграть. Но посмотрим.

Личные встречи

08.10.15 ЕВР Португалия — Дания 1:0

14.10.14 ЕВР Дания — Португалия 0:1

13.06.12 ЕВР Дания — Португалия 2:3

11.10.11 ЕВР Дания — Португалия 2:1

08.10.10 ЕВР Португалия — Дания 3:1

Цифры и факты

Португалия выиграла последние 3 матча против Дании во всех турнирах;

Португалия не проигрывает в последних 6 матчах подряд;

Дания не может победить уже в 4 последних матчах подряд.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

К сожалению, в основном перед этим матчем кадровые потери имеют только датчане. Из-за травм не смогут помочь своей команде Пьер-Эмиль Хойбьерг, Каспер Долберг, Александер Бах и Мэтт О'Райли.

Что касается подопечных Роберто Мартинеса, то все готовы играть, прямо значительных потерь из-за повреждений или дисквалификации нет.

Дания, 4-3-3: Шмейхель — Кристенсен, Андерсен, Вестергор, Меле — Норгор, Юльманн, Эриксен — Линдстром, Хойлунд, Дамсгор

Португалия, 4-3-3: Кошта — Далот, Диаш, Вейга, Мендеш — Фернандеш, Витинья, Невеш — Нету, Роналду, Леау

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Дания — Португалия Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Данией и Португалией от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Крепкие датчане очень неровно прошли групповой этап Лаги Наций и выглядели не очень уверенно. Неизвестно, в какой форме они прямо сейчас, но соперник на бумаге выглядит сильнее и имеет в составе мотивированного ветерана Роналду, который просто не устает гнаться за желанным рекордом. Поскольку матч будет проходить в Копенагене, легкой прогулки для португальцев мы не ожидаем, но итоговой победы — да.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.