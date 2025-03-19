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Дания – Португалия. Анонс и прогноз матча плей-офф Лиги Наций на 20.03.25
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Данией и Португалией в рамках плей-офф Лиги Наций
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Наций. Четвертьфинал. Первый матч
20 марта. 21:45. Копенгаген. "Паркен"
Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцоговина)
Трансляция: Megogo Football 5
Встреча очевидного фаворита с командой, которая едва вышла из своей группы Лиги Наций и, наверное, является худшим вторым местом действующего розыгрыша, хотя с ними еще может поспорить Хорватия.
Несмотря на то, что Португалия считается фаворитом, именно игра в Копенгагене вызывает немало интригующих мыслей. Настолько ли сильна пиренейская сборная, чтобы обыграть Данию в их логове? Скоро узнаем это.
Новости Дании
Только удачный старт на групповом этапе Лиги Наций позволил этой команде в итоге выйти в плей-офф и продолжить борьбу за трофей. После двух стартовых побед над Сербией и Швейцарией они стали главными фаворитами в борьбе за второе место (потому что первую забронировали испанцы).
Впрочем последние 4 матча в группе прошли без побед, дважды проиграли Испании, а также сыграли вничью с Сербией (0:0) и Швейцарией (2:2). Это и позволило все же выйти дальше. Впрочем результаты не впечатляли, поэтому тренера пришлось сменить. Теперь эту команду возглавляет Брайан Риемер.
Наставник настроен оптимистично и на пресс-конференции заявил, что у его сборной есть все шансы удивить соперника и пройти дальше. Было бы странно, если бы он считал по-другому. Первый матч в этом контексте будет особенно важным, ведь будет проходить в домашних стенах в Копенгагене.
Новости Португалии
Криштиану Роналду провел великолепный групповой этап, в котором успел забить еще несколько голов и приблизился к отметке в 1000 голов за карьеру. В плей-офф он снова вызван, а в целом команда Роберто Мартинеса выглядела чрезвычайно уверенно в группе.
Они выиграли свой квартет, не проиграв ни одного матча на своем пути. Победа и ничья против Шотландии, победа и ничья против Хорватии и еще две победы против Польши. Как ни странно, Роналду действительно был важен в этих матчах и в некоторых буквально решал результаты. Впрочем, команда пытается отойти от игры на своего лидера, чтобы стать более универсальной.
Пока что у Мартинеса получается неплохо, впрочем вопросы к его команде все равно остаются, все же не хватает им солидности, от чего такие матчи, как против Дании, они действительно могут проиграть. Но посмотрим.
Личные встречи
08.10.15 ЕВР Португалия — Дания 1:0
14.10.14 ЕВР Дания — Португалия 0:1
13.06.12 ЕВР Дания — Португалия 2:3
11.10.11 ЕВР Дания — Португалия 2:1
08.10.10 ЕВР Португалия — Дания 3:1
Цифры и факты
- Португалия выиграла последние 3 матча против Дании во всех турнирах;
- Португалия не проигрывает в последних 6 матчах подряд;
- Дания не может победить уже в 4 последних матчах подряд.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
К сожалению, в основном перед этим матчем кадровые потери имеют только датчане. Из-за травм не смогут помочь своей команде Пьер-Эмиль Хойбьерг, Каспер Долберг, Александер Бах и Мэтт О'Райли.
Что касается подопечных Роберто Мартинеса, то все готовы играть, прямо значительных потерь из-за повреждений или дисквалификации нет.
Дания, 4-3-3: Шмейхель — Кристенсен, Андерсен, Вестергор, Меле — Норгор, Юльманн, Эриксен — Линдстром, Хойлунд, Дамсгор
Португалия, 4-3-3: Кошта — Далот, Диаш, Вейга, Мендеш — Фернандеш, Витинья, Невеш — Нету, Роналду, Леау
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между Данией и Португалией от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1:2. Крепкие датчане очень неровно прошли групповой этап Лаги Наций и выглядели не очень уверенно. Неизвестно, в какой форме они прямо сейчас, но соперник на бумаге выглядит сильнее и имеет в составе мотивированного ветерана Роналду, который просто не устает гнаться за желанным рекордом. Поскольку матч будет проходить в Копенагене, легкой прогулки для португальцев мы не ожидаем, но итоговой победы — да.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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