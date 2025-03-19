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Болгария - Ирландия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 20.03.2025
Болгария - Ирландия. Прогноз и анонс матча ⋉ 20.03.2025 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Фото - Football Association of Ireland
Лига наций возвращается стыковыми матчами. На этот раз европейских болельщиков ожидает противостояние за слот в дивизионе B. В частности, речь идет о двухматчевой битве болгар под руководством Илиана Илиева и ирландцев Геймира Гадльгримссона. Первый матч этой пары пройдет именно в Болгарии - в городе Пловдив.
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Стыковые матчи Лиги наций УЕФА 2024/25
Путь дивизионов B/С
Первый матч противостояния
Четверг, 20-е марта
Болгария, Пловдив. Стадион "Христо Ботев"
Арбитр: Крис Кавана (Англия)
Болгария 21:45 Ирландия
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Болгария: последние новости
Команда под руководством Илиана Илиева проводила эту кампанию Лиги наций в дивизионе C, где ее соперниками выступали Северная Ирландия, Беларусь и скромный Люксембург. В итоге, болгарские "львы" финишировали в турнирной таблице квартета на второй позиции, набрав 9 зачетных баллов.
В последнем же своем официальном матче "трехцветные" встречались как раз с белорусами - за право в будущем побороться в плей-офф за повышение в классе. Таким образом, Болгария на своем поле расписала ничью 1:1 и оставила за собой этот слот.
Текущий ростер национальной сборной Болгарии не имеет больших звезд европейского масштаба и закономерно делает ставку на закрытый и одновременно простой футбол. Как и их болгарский специалист Илиев. Эта Болгария делает ставку на структуру, организацию и командную игру. Против Ирландии "львам", для получения положительного результата, прежде всего нужно будет сыграть надежно в защите. И надеяться на свои шансы впереди.
Ориентировочный состав сборной Болгарии: Митов, Попов, Петков, Петров, Нюрнбергер, Петков, Кирилов, Панайотов, Миланов, Колев.
Ирландия: последние новости
В свою очередь, банда исландского наставника Геймира Хадльгримссона выступала в этой ЛН во втором по рангу дивизионе - под кодом "B". И ожидаемо, в отличие от вышеупомянутых болгар, имела в соперниках значительно более статусные коллективы. В частности, в группе B2 "зеленая" армия встречалась со звездной Англией, монолитной Грецией и крепкой Финляндией.
Если с англичанами и греками все понятно - все же эти команды пока банально выше классом ирландцев. То свою битву с финнами "зеленые" как раз выиграли", одержав победы в обоих очных противостояниях (1:0 - на своем поле и 2:1 - на выезде). Эти 6 зачетных баллов и позволили команде Хадльгримссона занять 3-е место в таблице.
Если же говорить о последней официальной игре "парней в зеленом", то это было разгромное гостевое поражение. В меньшинстве от английских "львов"... 1:5.
Однозначно, Ирландия превосходит Болгарию по подбору исполнителей и индивидуальному уровню мастерства. Что и доказывает ее статус фаворита. Однако, в плей-офф может случиться, что угодно. Поэтому, расслабляться "зеленым" слишком рано - необходимо сохранять максимальную концентрацию.
Ориентировочный состав сборной Ирландии: Келлехер, О'Дауда, Скейлс, Коллинз, Макгиннес, О'Ши, Эбоселе, Каллен, Моламби, Фергюсон, Смодич.
Болгария - Ирландия. Личные встречи
Всего в своей истории "львы" и "ребята в зеленом" провели между собой 12 поединков. По 4 раза наши сборные пересекались в отборах к Евро и мундиалям, соответственно. Еще дважды болгары и ирландцы играли между собой в дивизионе B Лиги наций. И еще два раза были зафиксированы товарищеские игры.
Статистика очных поединков:
- Победы: 3:3
- Забитые мячи: 10:14
- В среднем голов за матч: 0.83 - 1.17
- Самая большая победа: 2:1 - 0:3
Болгария - Ирландия. Последние официальные матчи
Болгария:
Ирландия:
Итоги группового этапа Лиги наций
Как было уже сказано выше: болгары проводили эту кампанию Лиги наций в третьем по силе дивизионе и заняли 2-е итоговое место в квартере C3. В свою очередь, ирландцы закончили предварительный этап на 3-м месте группы B2.
Группа C3:
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|6
|3
|2
|1
|11-3
|11
|2
|6
|2
|3
|1
|3-6
|9
|3
|6
|1
|4
|1
|3-4
|7
|4
|6
|0
|3
|3
|3-7
|3
Группа B2:
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|6
|5
|0
|1
|16-3
|15
|2
|6
|5
|0
|1
|11-4
|15
|3
|6
|2
|0
|4
|3-12
|6
|4
|6
|0
|0
|6
|2-13
|0
Болгария - Ирландия. Ставка и коэффициенты
Болгария - Ирландия. Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Очевидно, что фаворитом в этой паре является именно "зеленая армия". В том числе - в первом матче этих команд, несмотря на гостевой статус для ирландцев. Впрочем, как раз в первом поединке этого противостояния ожидаем достаточно закрытый футбол и мало забитых мячей. Поэтому, поставим на боевую ничью, с последующими большими шансами на сохранение прописки в дивизионе B именно для Ирландии.
Даний прогноз - тільки один з можливих варіантів розвитку подій; він не гарантує виграшу.
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